Позже
Стадион: Драгау
История личных встреч
Португалия
Турция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0
Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0
Турция
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1
Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2
Прогнозы на матч Португалия - Турция
Исход игры
Португалия
95.9% (47)
Ничья
2% (1)
Турция
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (29)
Меньше
34.09% (15)
Обе команды забьют
Да
65.91% (29)
Нет
34.09% (15)
Популярный счёт
2:1 Португалия
53.1% (26)
2:0 Португалия
28.6% (14)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!