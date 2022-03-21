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Португалия
FIFA #8
 
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Стадион:
Турция
FIFA #39
Прогнозы 49
Португалия 95.9% (47)
X 2% (1)
Турция 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Турция
1.43
5.40
9.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия
Турция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
3:1
ЧЕ2(2
2:0

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0
Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0
Турция
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1
Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 49
    Португалия 95.9% (47)
    X 2% (1)
    Турция 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Турция
    1.43
    5.40
    9.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия - Турция онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Турция

    Исход игры
    Португалия
    95.9% (47)
    Ничья
    2% (1)
    Турция
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    53.1% (26)
    2:0 Португалия
    28.6% (14)
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    Португалия
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