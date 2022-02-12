Клубный чемпионат мира 2022
0:4
Конец матча
Стадион: Аль-Найян
0:1
8' ГолЭль-Ханафи Яссер
14' Красная карточкаПерейра Матеус
0:2
17' ГолЭль-Ханафи Яссер
28' Красная карточкаКанно Мохамед
0:3
40' ГолАбделькадер Ахмед
0:4
64' ГолAmro Soulia
Ход матча
8'
0:1
14'
17'
0:2
28'
40'
64'
0:4
20
Хёнсу
Чан
17
Марега
Мусса
16
Лотфи
Али
30
Хани
Мохамед
21
Малул
Али
15
Дьенг
Алиу
17
Amro
Soulia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Хёнсу ЧанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
96 Michael 3
-
Главный тренер: Жардим Леонарду
- Основной состав
-
16 Лотфи АлиВратарь
-
30 Хани МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Малул АлиЗащитник
-
15 Дьенг АлиуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Amro SouliaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Вахид МахмудЗащитник
-
28 Фуад КаримЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Hamza Alaa
-
45 Ziad Tarek
-
-
Главный тренер: Pitso John Mosimane
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игало Одион
|1
|0.33
|Марега Мусса
|1
|0.33
|Перейра Матеус
|1
|0.33
|Аль-Доссари Салем
|1
|0.33
|Канно Мохамед
|1
|0.33
|Каррильо Андре
|1 (1)
|0.33
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Ханафи Яссер
|2
|0.67
|Amro Soulia
|1
|0.33
|Абделькадер Ахмед
|1
|0.33
|Хани Мохамед
|1
|0.33
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|0
|1
|Канно Мохамед
|0
|1
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ашраф Айман
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2
Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Похан Стилерс 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Персеполис - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир 2:0 Аль-Ахли Каир - Монтеррей 1:0 Кока-Кола - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 1:1
Аль-Ахли Каир - Смуха 4:1 Гази Эль-Махалла - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Мокавлон 1:0 Замалек - Аль-Ахли Каир 3:5 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:0 Исмаили - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Ахли Каир - Асван 2:1 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 3:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:2 Тала Эль-Джаиш - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - ЭНППИ 2:0 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:1 Аль-Ахли Каир - Керамика Клеопатра 4:0 Вади Дегла - Аль-Ахли Каир 1:2 Асван - Аль-Ахли Каир 1:3 Эль Харби - Аль-Ахли Каир 2:3
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Ахли Каир
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7% (82)
Ничья
21.1% (26)
Аль-Ахли Каир
12.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.09% (53)
Меньше
56.91% (70)
Обе команды забьют
Да
60.98% (75)
Нет
39.02% (48)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
31.7% (39)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
30.1% (37)
1:1 Ничья
17.9% (22)
1:2 Аль-Ахли Каир
7.3% (9)
0:1 Аль-Ахли Каир
3.3% (4)
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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