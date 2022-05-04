1:2
Конец матча
0:1
22' ГолBernardo Nicolas Cuesta
24' Желтая карточкаКлар Уолтер
38' Желтая карточкаPaolo Reyna
56' Красная карточкаКаседа Карлос
75' Желтая карточкаThiago Borbas
1:1
90' ГолJoaquin Lavega
1:2
90' ГолJean Archimbaud
90' Желтая карточкаJean Archimbaud
Ход матча
22'
24'
38'
56'
75'
90'
1:1
90'
1:2
90'
44
Аха
Хосе
14
Pablo
Lopez2
47
Клар
Уолтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Pablo Lopez2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Клар УолтерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Чори КастроПолузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
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-
-
-
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-
Главный тренер: Gustavo Diaz
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Matias LazoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Paolo ReynaЗащитник
-
22 Орсан ОрасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Иберико ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
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-
Главный тренер: Nestor Lorenzo
История личных встреч
Ривер Плейт Монтевидео
Мелгар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 0:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0
Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2 Монтевидео Сити Торке - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас - Ривер Плейт Монтевидео 1:0
Мелгар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0
Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сан-Мартин 6:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:2