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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Ривер Плейт Монтевидео
1:2
Конец матча
Мелгар
0'
0:1
22' Гол
Bernardo Nicolas Cuesta
24' Желтая карточка
Клар Уолтер
38' Желтая карточка
Paolo Reyna
56' Красная карточка
Каседа Карлос
75' Желтая карточка
Thiago Borbas
1:1
90' Гол
Joaquin Lavega
1:2
90' Гол
Jean Archimbaud
90' Желтая карточка
Jean Archimbaud
90'+9
1
Ичасо
Сальвадор
16
Перейра
Максимилиано
44
Аха
Хосе
3
Santiago
Brunelli
17
Marcos
Montiel
14
Pablo
Lopez2
5
Tiago
Galletto
20
Nicolas
Fonseca
47
Клар
Уолтер
9
Thiago
Borbas
21
Уррета
Хонатан
12
Каседа
Карлос
33
Matias
Lazo
5
Alec
Deneumostier
2
Галеано
Леонель
19
Paolo
Reyna
22
Орсан
Орасио
7
Cristian
Bordacahar
28
Alexis
Arias
II
11
Перес
Гедес
Мартин
16
Иберико
Луис
9
Bernardo
Nicolas
Cuesta
Ривер Плейт Монтевидео
Мелгар

История личных встреч

Ривер Плейт Монтевидео
Мелгар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Результаты последних матчей

Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 0:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0
Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2 Монтевидео Сити Торке - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас - Ривер Плейт Монтевидео 1:0
Мелгар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0
Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сан-Мартин 6:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Paolo Reyna получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Клар Уолтер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Bernardo Cuesta бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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