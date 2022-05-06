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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Унион Санта-Фе
2:0
Конец матча
Ориенте Петролеро
0'
1:0
13' Гол
Mauro Luna Diale
19' Желтая карточка
Raymundo Garcia
25' Желтая карточка
Carlos Roca2
29' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
38' Желтая карточка
Mariano Peralta
2:0
56' Гол
Enzo Roldan
80' Желтая карточка
Leandro Zazpe
84' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
88' Вторая желтая карточка
Корвалан Клаудио
90'+5
43
Santiago
Mele
22
Emanuel
Britez
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
9
Mariano
Peralta
30
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Enzo
Roldan
34
Kevin
Zenon
7
Mauro
Luna
Diale
44
Алвес
Хонатан
1
Wilson
Daniel
Quinonez
29
Raymundo
Garcia
5
Maxi
Caire
13
Leandro
Zazpe
19
Carlos
Roca2
14
Juan
Mercado
7
Hugo
Dorrego
37
Леонардо
Санчес
II
10
Гайкочеа
Лусиано
8
Juan
Ribera
9
Facundo
Suarez
Унион Санта-Фе
Ориенте Петролеро

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Ориенте Петролеро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:3

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 2:1 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:0 Аурора - Ориенте Петролеро 1:1
Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:0 Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 1:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 2:0 Сан-Хосе Оруро - Ориенте Петролеро 0:2
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    • 46'
      Хуан Нардони уходит с поля. Хуан Портильо выходит вместо него
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      19'
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    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Мауро Диале бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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