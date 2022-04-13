Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Даниэль Хуарес бьет в цель!

91' Г О О О О Л - Hugo Dorrego бьет в цель!

90' Эмануэль Бритес получил желтую карточку от судьи

73' Гайкочеа Лусиано уходит с поля. Ferddy Roca выходит вместо него

70' Г О О О О Л - Мариано Перальта бьет в цель!

58' Хуан Нардони уходит с поля. Хуан Портильо выходит вместо него

57' Игнасио Мачука уходит с поля. Даниэль Хуарес выходит вместо него