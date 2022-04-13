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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Ориенте Петролеро
1:3
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
4' Гол
Franco Calderon
18' Желтая карточка
Facundo Suarez
35' Желтая карточка
Juan Mercado
37' Желтая карточка
Lucas Esquivel
41' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
0:2
70' Гол
Mariano Peralta
90' Желтая карточка
Emanuel Britez
1:2
90' Гол
Hugo Dorrego
1:3
90' Гол
Daniel Juarez
90'+5
1
Wilson
Daniel
Quinonez
5
Maxi
Caire
27
Sebastian
Alvarez
13
Leandro
Zazpe
19
Carlos
Roca2
6
Daniel
Rojas
14
Juan
Mercado
7
Hugo
Dorrego
10
Гайкочеа
Лусиано
8
Juan
Ribera
9
Facundo
Suarez
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Brian
Blasi
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
37
Lucas
Esquivel
39
Imanol
Machuca
8
Enzo
Roldan
30
Juan
Ignacio
Nardoni
34
Kevin
Zenon
9
Mariano
Peralta
26
Leonel
Bucca
Ориенте Петролеро
Унион Санта-Фе

Результаты последних матчей

Ориенте Петролеро
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0
Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:0 Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 1:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 2:0 Сан-Хосе Оруро - Ориенте Петролеро 0:2 Ориенте Петролеро - Реал Томайпо 3:1 Аурора - Ориенте Петролеро 1:2 Ориенте Петролеро - Боливар 1:3 Блуминг - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:0 Реал Потоси - Ориенте Петролеро 2:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Хуан Нардони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Лукас Эскивель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Juan Mercado получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Facundo Suarez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Франко Кальдерон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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