1:3
Конец матча
0:1
4' ГолFranco Calderon
18' Желтая карточкаFacundo Suarez
35' Желтая карточкаJuan Mercado
37' Желтая карточкаLucas Esquivel
41' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
0:2
70' ГолMariano Peralta
90' Желтая карточкаEmanuel Britez
1:2
90' ГолHugo Dorrego
1:3
90' ГолDaniel Juarez
Ход матча
4'
0:1
18'
35'
37'
70'
0:2
90'
90'
1:2
90'
1:3
19
Carlos
Roca2
14
Juan
Mercado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Carlos Roca2Защитник
- Полузащитник
-
14 Juan MercadoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Рохас ХавьерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Рока ФерддиНападающий
-
-
-
32 Ayrton Paz
-
30 Jose Briceno
-
22 Bruno Rivas
-
40 Paolo Garcia
-
-
16 Luis Salces
-
Главный тренер: Санчес Эрвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
-
26 Leonel BuccaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Gustavo Munua
Результаты последних матчей
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0
Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:0 Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 1:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 2:0 Сан-Хосе Оруро - Ориенте Петролеро 0:2 Ориенте Петролеро - Реал Томайпо 3:1 Аурора - Ориенте Петролеро 1:2 Ориенте Петролеро - Боливар 1:3 Блуминг - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:0 Реал Потоси - Ориенте Петролеро 2:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1