2:0
Конец матча
1:0
23' ПенальтиБорха Мигель
2:0
28' ГолБорха Мигель
32' Желтая карточкаDaniel Rosero
53' Желтая карточкаJorge Arias
77' Желтая карточкаRicardo Sandoval
87' Желтая карточкаFabian Angel
Ход матча
23'
1:0
28'
2:0
32'
53'
77'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Edwin Cetre
-
30 Fabian Angel
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton PazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Рохас ХавьерВратарь
-
11 Рока ФерддиНападающий
-
40 Paolo Garcia
-
22 Bruno Rivas
-
-
16 Luis Salces
-
19 Carlos Roca2
-
-
-
-
-
Главный тренер: Санчес Эрвин
История личных встреч
Хуниор
Ориенте Петролеро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хуниор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хуниор - Чьяпас 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 0:1 Кортулуа - Хуниор 1:0 Флуминенсе - Хуниор 2:1
Хуниор - Энвигадо 4:0 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 1:2 Университарио Депортес Лима - Ориенте Петролеро 1:1 Блуминг - Ориенте Петролеро 1:2 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0
Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 2:1 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:0 Аурора - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0