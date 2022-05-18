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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Хуниор
2:0
Конец матча
Ориенте Петролеро
0'
1:0
23' Пенальти
Борха Мигель
2:0
28' Гол
Борха Мигель
32' Желтая карточка
Daniel Rosero
53' Желтая карточка
Jorge Arias
77' Желтая карточка
Ricardo Sandoval
87' Желтая карточка
Fabian Angel
90'+5
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
24
Daniel
Rosero
5
Jorge
Arias
17
Фуэнтес
Габриэль
25
Carlos
Esparragoza
6
Didier
Moreno
29
Omar
Albornoz
15
Second
Yesus
Cabrera
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
1
Wilson
Daniel
Quinonez
29
Raymundo
Garcia
5
Maxi
Caire
13
Leandro
Zazpe
32
Ayrton
Paz
2
Ricardo
Sandoval
6
Daniel
Rojas
7
Hugo
Dorrego
10
Гайкочеа
Лусиано
21
Санчес
Роналдо
9
Facundo
Suarez
Хуниор
Ориенте Петролеро

История личных встреч

Хуниор
Ориенте Петролеро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:3

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хуниор - Чьяпас 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 0:1 Кортулуа - Хуниор 1:0 Флуминенсе - Хуниор 2:1
Хуниор - Энвигадо 4:0 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 1:2 Университарио Депортес Лима - Ориенте Петролеро 1:1 Блуминг - Ориенте Петролеро 1:2 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0
Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 2:1 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:0 Аурора - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро - Аурора 2:0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      32'
      Daniel Rosero получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Борха Мигель из команды Хуниор забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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