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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо-Брест
0:1
Первый тайм: 20'
Динамо Минск
0'
0:1
10' Гол
Быков Артём

Ход матча

10'
0:1
Быков Артём
Прогнозы 113
Динамо-Брест 7.1% (8)
X 12.4% (14)
Динамо Минск 80.5% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо-Брест
Ничья
Динамо Минск
6.94
7.30
3.60
Все Коэффициенты
Динамо-Брест
Динамо Минск

История личных встреч

Динамо-Брест
Динамо Минск

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

33 матча

27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:0
К
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орешкевич Ярослав 3 (1) 0.25
Гарананга Мунаше 2 0.17
Сугак Владислав 1 0.08
Колмаков Максим 1 (1) 0.08
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Быков Артём Геннадьевич 4 (1) 0.33
Бахар Иван 4 (2) 0.33
Ложкин Владислав 3 0.25
Бакич Душан 2 0.17
Кисляк Сергей 1 0.08
Путило Антон 1 0.08
Бегунов Роман 1 0.08
Алвес Виллиам 1 0.08

Карточки

Динамо-Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ясюкевич Владислав 0 1
Гарананга Мунаше 0 1
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
3
43%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо-Брест
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Гомель - Динамо-Брест 1:0 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Белшина 1:1
Славия Мозырь - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Арсенал Дзержинск 0:0 Минск - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Неман - Динамо-Брест 2:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест - Динамо-Брест 3:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Сморгонь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:3 Динамо-Брест - Слуцк 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0
Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. Динамо Минск 1:0 Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
3. БАТЭ Заявка 11 7 3 1 19 - 5 24
4. Шахтёр Солигорск Заявка 12 6 3 3 14 - 7 21
5. Ислочь Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Минск Заявка 12 6 1 5 18 - 18 19
7. Неман Заявка 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Славия Мозырь Заявка 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Гомель Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Слуцк Заявка 11 3 6 2 14 - 14 15
11. Белшина Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Витебск Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 11 0 4 7 5 - 16 4
16. Динамо-Брест 0:1 Заявка 12 0 4 8 7 - 20 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 7 5 0 2 11 - 7 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 6 4 0 2 8 - 2 12
4. Неман Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Ислочь Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
6. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Динамо Минск 1:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Динамо-Брест 0:1 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 5 3 0 15 - 2 18
2. Динамо Минск 1:0 Заявка 7 6 0 1 11 - 5 18
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
9. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Белшина Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Витебск Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
13. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
14. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест 0:1 Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    22'
    Кривицкий на фланге подтолкнул в спину Бахара.
  • 20'
    Гости стали подолгу держать мяч в центре поля. Брестской команде приходится больше времени проводить в обороне.
  • Фол, нарушение
    19'
    Вакулич на чужой половине поля подтолкнул в спину Юдчица.
  • 18'
    Подачу Бегунова справа в штрафную площадь прервал Гарананга.
  • Фол, нарушение
    17'
    Ясюкевич у центрального круга придержал Быкова.
  • 16'
    Вакулич слева прострелил на Бахара, чей удар получился слабым. Казакевич забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    15'
    Быков справа убежал в отрыв и выкатил мяч к дальней штанге, где Бахар немного не дотянулся до мяча.
  • 14'
    Павлов слева навесил на Юдчица, которому вверху не позволил сыграть Вакулич.
  • 13'
    Подача Колпачука слева в штрафную площадь прервана Гречихо.
  • 12'
    Наумов на фланге в подкате выбил мяч у Павлова.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    БЫКОВ!!! Кисляк от углового флага навесил к ближней штанге. Бегунов делает скидку к дальней штанге, где Быков ногой переправляет мяч в сетку.
  • 9'
    Щербо справа с острого угла не попал в створ ворот.
  • 8'
    Гаранганга слишком сильно исполнил заброс вперёд по правому флангу.
  • Опасный момент
    7'
    Казакевич отразил опасный удар Путило слева в дальний угол.
  • 6'
    Колпачук с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Брестская команда быстрее доставляет мяч к чужой штрафной площади, но продолжения атаки пока не получают.
    • 4'
      Латыхов сделал неточный пас вперёд по правому флангу.
    • 3'
      Павлову слева не удалось навесить к воротам под прессингом соперников.
    • 2'
      Брестская команда играет в белой форме, минская - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на ОСК "Брестский"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двенадцатого тура Белорусской Премьер-лиги, в котором сыграют брестское «Динамо» и минское «Динамо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 113
    Динамо-Брест 7.1% (8)
    X 12.4% (14)
    Динамо Минск 80.5% (91)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо-Брест
    Ничья
    Динамо Минск
    6.94
    7.30
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо-Брест 0:1 Динамо Минск онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо-Брест 0:1 Динамо Минск

    Исход игры
    Динамо-Брест
    7.1% (8)
    Ничья
    12.4% (14)
    Динамо Минск
    80.5% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (65)
    Нет
    40.91% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Минск
    38.1% (43)
    0:1 Динамо Минск
    21.2% (24)
    0:2 Динамо Минск
    13.3% (15)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    2:1 Динамо-Брест
    4.4% (5)
    1:0 Динамо-Брест
    2.7% (3)
    1:3 Динамо Минск
    2.7% (3)
    0:3 Динамо Минск
    1.8% (2)
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    Динамо-Брест
    Динамо Минск
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