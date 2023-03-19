Стадион: Брэмолл Лейн.
3:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаРобинсон Джек
0:1
21' ПенальтиБреретон Бен
1:1
28' Гол в свои воротаГаллахер Сэм
1:2
60' ГолШмодикс Сэмми
62' Желтая карточкаКартер Хейден
2:2
81' ГолМакбарни Оливер
3:2
90' ГолДойл Томми
90'+9
Ход матча
21'
21'
0:1
28'
1:1
60'
1:2
62'
81'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
6 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
492 Количество передач 310
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
12
Иган
Джон
22
Дойл
Томми
28
Макати
Джон
13
Лоу
Макс
13
Перс
Эйнсли
27
Трэвис
Льюис
19
Хеджс
Райан
22
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дойл ТоммиПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Основной состав
-
13 Перс ЭйнслиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трэвис ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хеджс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бреретон БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уортон СкоттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Долан ТайрисПолузащитник
-
36 Adam Wharton
-
-
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Блэкберн
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
157
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|2
|0.4
|Дойл Томми
|1
|0.2
|Берге Сандер
|1
|0.2
|Ндиайе Ильман
|1
|0.2
|Шарп Билли
|1
|0.2
|Норвуд Оливер
|1
|0.2
|Иган Джон
|1
|0.2
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.2
|Богл Джейден
|1
|0.2
|Джеббисон Дэниел
|1
|0.2
|Лоу Макс
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
|Макати Джон
|0
|0
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмодикс Сэмми
|2
|0.4
|Дак Брэдли
|1
|0.2
|Ранкин-Костелло Джо
|1
|0.2
|Jack Vale
|1
|0.2
|Долан Тайрис
|1
|0.2
|Бреретон Бен
|1 (1)
|0.2
|Галлахер Сэм
|0
|0
|Мортон Тайлер
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иган Джон
|2
|0
|Богл Джейден
|2
|0
|Джеббисон Дэниел
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Робинсон Джек
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Исмаила Кулибали
|1
|0
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бреретон Бен
|2
|0
|Картер Хейден
|2
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Уортон Скотт
|1
|0
|Трэвис Льюис
|1
|0
|Бакли Джон
|1
|0
|Ранкин-Костелло Джо
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
3
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Блэкберн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Шеффилд Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Блэкберн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1 Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 1:0
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 1:3 Шеффилд Юнайтед - Суонси 3:0 Шеффилд Юнайтед - Рексем 3:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 0:0 Рексем - Шеффилд Юнайтед 3:3 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 3:1 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 0:2 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:1 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ковентри 3:1 Уиган - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:0
Блэкберн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Блэкберн - Рединг 2:1 Сток Сити - Блэкберн 3:2 Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2
КПР - Блэкберн 1:3 Блэкберн - Блэкпул 1:0 Блэкберн - Суонси 1:0 Вест Бромвич - Блэкберн 1:1 Уотфорд - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Уиган 0:0 Бирмингем - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Бирмингем 2:2 Бристоль Сити - Блэкберн 1:1 Ротерхэм - Блэкберн 4:0 Норвич - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Кардифф Сити 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:2 Сандерленд - Блэкберн 2:1 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Норвич - Блэкберн 0:2
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Блэкберн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Блэкберн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Рексем
|Палл Мулин
|8
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Манчестер Сити
|Альварес Хулиан
|3 (2)
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Флитвуд Таун
|Омокере Промис
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Рединг
|Кэрролл Эндрю
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 3:2 Блэкберн
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
74% (91)
Ничья
17.1% (21)
Блэкберн
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
63.87% (76)
Нет
36.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Шеффилд Юнайтед
36.6% (45)
1:0 Шеффилд Юнайтед
31.7% (39)
1:1 Ничья
13.8% (17)
1:2 Блэкберн
7.3% (9)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.4% (3)
3:1 Шеффилд Юнайтед
1.6% (2)
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