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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Шеффилд Юнайтед
3:2
Конец матча
Блэкберн
0'
21' Желтая карточка
Робинсон Джек
0:1
21' Пенальти
Бреретон Бен
1:1
28' Гол в свои ворота
Галлахер Сэм
1:2
60' Гол
Шмодикс Сэмми
62' Желтая карточка
Картер Хейден
2:2
81' Гол
Макбарни Оливер
3:2
90' Гол
Дойл Томми
90'+9

Ход матча

21'
Робинсон Джек
 
21'
0:1
Бреретон Бен
28'
Галлахер Сэм
1:1
60'
1:2
Шмодикс Сэмми
(Галлахер Сэм)
62'
 
Картер Хейден
70'
Шарп Билли
Робинсон Джек
 
80'
 
Бриттан Каллум
Ранкин-Костелло Джо
80'
 
Уортон Скотт
Хеджс Райан
81'
Макбарни Оливер
(Лоу Макс)
2:2
88'
Богл Джейден
Бэлдок Джордж
 
90'
Дойл Томми
(Берге Сандер)
3:2
90'
Башам Крис
Макати Джон
 
90'
 
Гарретт Джейк
Шмодикс Сэмми
90'
 
Долан Тайрис
Мортон Тайлер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 6 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 492 Количество передач 310
  • 61 Владение мячом, % 39
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Шеффилд Юнайтед 74% (91)
X 17.1% (21)
Блэкберн 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
22
Дойл
Томми
28
Макати
Джон
13
Лоу
Макс
29
Ндиайе
Ильман
9
Макбарни
Оливер
13
Перс
Эйнсли
11
Ранкин-Костелло
Джо
17
Картер
Хейден
5
Хайем
Доминик
3
Пикеринг
Харри
27
Трэвис
Льюис
6
Мортон
Тайлер
19
Хеджс
Райан
8
Шмодикс
Сэмми
22
Бреретон
Бен
9
Галлахер
Сэм
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Блэкберн
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Блэкберн

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
1:0
Ч
3:1
КЛ
2:1
Ч
3:0
Ч
0:2

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
157

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 2 0.4
Дойл Томми 1 0.2
Берге Сандер 1 0.2
Ндиайе Ильман 1 0.2
Шарп Билли 1 0.2
Норвуд Оливер 1 0.2
Иган Джон 1 0.2
Ахмедходжич Анел 1 0.2
Богл Джейден 1 0.2
Джеббисон Дэниел 1 0.2
Лоу Макс 0 0
Осборн Бен 0 0
Макати Джон 0 0
Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 2 0.4
Дак Брэдли 1 0.2
Ранкин-Костелло Джо 1 0.2
Jack Vale 1 0.2
Долан Тайрис 1 0.2
Бреретон Бен 1 (1) 0.2
Галлахер Сэм 0 0
Мортон Тайлер 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иган Джон 2 0
Богл Джейден 2 0
Джеббисон Дэниел 0 1
Лоу Макс 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Робинсон Джек 1 0
Берге Сандер 1 0
Исмаила Кулибали 1 0
Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бреретон Бен 2 0
Картер Хейден 2 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Уортон Скотт 1 0
Трэвис Льюис 1 0
Бакли Джон 1 0
Ранкин-Костелло Джо 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
3
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Блэкберн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Шеффилд Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Блэкберн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1 Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 1:0
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 1:3 Шеффилд Юнайтед - Суонси 3:0 Шеффилд Юнайтед - Рексем 3:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 0:0 Рексем - Шеффилд Юнайтед 3:3 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 3:1 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 0:2 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:1 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ковентри 3:1 Уиган - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:0
Блэкберн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Блэкберн - Рединг 2:1 Сток Сити - Блэкберн 3:2 Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2
КПР - Блэкберн 1:3 Блэкберн - Блэкпул 1:0 Блэкберн - Суонси 1:0 Вест Бромвич - Блэкберн 1:1 Уотфорд - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Уиган 0:0 Бирмингем - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Бирмингем 2:2 Бристоль Сити - Блэкберн 1:1 Ротерхэм - Блэкберн 4:0 Норвич - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Кардифф Сити 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:2 Сандерленд - Блэкберн 2:1 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Норвич - Блэкберн 0:2

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Блэкберн

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Блэкберн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
1/8 финала
0 Бристоль Сити
3 Манчестер Сити
1 Бёрнли
0 Флитвуд Таун
1 Шеффилд Юнайтед
0 Тоттенхэм
1 Лестер
2 Блэкберн
0 Сток Сити
1 Брайтон
1 Саутгемптон
2 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Фулхэм
0 Лидс
1/4 финала
6 Манчестер Сити
0 Бёрнли
3 Шеффилд Юнайтед
2 Блэкберн
0 Брайтон
0 Гримсби
0 Манчестер Юнайтед
0 Фулхэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 8
Честерфилд Armando Dobra 4
Манчестер Сити Альварес Хулиан 3 (2)
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флитвуд Таун Омокере Промис 3
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Рединг Кэрролл Эндрю 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Галлахер Сэм уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Бреретон Бен из команды Блэкберн забивает с точки!
    • Желтая карточка
      21'
      Робинсон Джек получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Шеффилд Юнайтед 74% (91)
    X 17.1% (21)
    Блэкберн 8.9% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 3:2 Блэкберн

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    74% (91)
    Ничья
    17.1% (21)
    Блэкберн
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.58% (59)
    Меньше
    50.42% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    36.6% (45)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    31.7% (39)
    1:1 Ничья
    13.8% (17)
    1:2 Блэкберн
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    2.4% (3)
    3:1 Шеффилд Юнайтед
    1.6% (2)
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