  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Кубок 2022-2023

Нидерланды: Кубок
2022-2023

Спакенбург
1:2
Конец матча
ПСВ
0'
41' Желтая карточка
Гутьеррес Эрик
0:1
43' Гол
Гутьеррес Эрик
0:2
46' Гол
Ван Анхольт Патрик
1:2
59' Гол
Грин Дуэйн
63' Желтая карточка
Hero van Lopik
90'+5

Ход матча

41'
 
Гутьеррес Эрик
43'
0:1
Гутьеррес Эрик
(Рамальо Андре)
46'
0:2
Ван Анхольт Патрик
(Симонс Хави)
59'
Грин Дуэйн
1:2
63'
Hero van Lopik
 
76'
Jan van Diermen
Hero van Lopik
 
78'
 
Азар Торган
Тиль Гус
83'
Де Рейтер Морис
Koen Wesdorp
 
90'
 
Сайбари Исмаэль
Бакайоко Жоан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 259 Количество передач 635
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
27
Дамен
Алессандро
2
Nick
Verhagen
3
Maties
Artien
4
Koos
Werkman
6
Грин
Дуэйн
15
Hero
van
Lopik
10
Винк
Вимилио
14
Koen
Wesdorp
97
Деккер
Джино
9
Floris
van
der
Linden
37
Luuk
Admiraal
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
15
Гутьеррес
Эрик
30
Ван
Анхольт
Патрик
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
7
Симонс
Хави
9
Де
Йонг
Люк
Спакенбург
4-3-3
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Спакенбург
ПСВ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Спакенбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Floris van der Linden 4 (2) 0.8
Luuk Admiraal 1 0.2
Винк Вимилио 1 0.2
Koos Werkman 1 0.2
Грин Дуэйн 1 0.2
Maties Artien 1 0.2
Youri Koelewijn 1 0.2
Деккер Джино 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэнтуэйт Джерред 2 0.5
Де Йонг Люк 1 0.25
Ван Анхольт Патрик 1 0.25
Симонс Хави 1 0.25
Гутьеррес Эрик 1 0.25
Сангаре Ибрахим 1 0.25
Тиль Гус 1 0.25
Мадуэке Нони 1 0.25
Бакайоко Жоан 1 0.25
Веерман Йоэй 0 0
Азар Торган 0 0
Рамальо Андре 0 0

Карточки

Спакенбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рейтер Морис 1 0
Floris van der Linden 1 0
Youri Koelewijn 1 0
Nick Verhagen 1 0
Hero van Lopik 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 1 0

Результаты матчей

Спакенбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
0
Спакенбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
6
Спакенбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ПСВ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
29%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
18%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
3
75%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спакенбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спакенбург - ОФК Остзаан 1:1 Квик Бойс - Спакенбург 4:2 Спакенбург - Схевенинген 0:1 Ноордвейк - Спакенбург 3:3
Утрехт - Спакенбург 1:4 Спакенбург - Волендам-2 3:1 Эксельсиор Масслёйс - Спакенбург 0:2 Спакенбург - Катвийк 1:1 Лиссе - Спакенбург 2:2 Спакенбург - Козаккен Бойз 1:1 Спарта Роттердам - Спакенбург 3:1 Гронинген - Спакенбург 2:3 Спакенбург - Конинклейке 1:0 Спакенбург - Катвийк 2:1 Харденберг - Спакенбург 2:0 Спакенбург - Рейнсбургс Бойз 1:1 ТЕК - Спакенбург 0:3 Спакенбург - Эйсселмервогелс 1:1 Де Трефферс - Спакенбург 1:1 Спакенбург - ТЕК 2:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1
ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2

Результаты матчей

Спакенбург
ПСВ

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Спакенбург
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
1/8 финала
1 АЗ Алкмаар
2 Утрехт
5 Спакенбург
2 Катвийк
3 ПСВ
1 Эммен
1 АДО Ден Хааг
0 Гоу Эхед Иглс
1 НАК Бреда
2 Херенвен
9 Фейеноорд
7 НЕК Неймеген
3 Де Графсхап
0 Де Трефферс
0 Твенте
1 Аякс
1/4 финала
1 Утрехт
4 Спакенбург
3 ПСВ
1 АДО Ден Хааг
0 Херенвен
1 Фейеноорд
0 Де Графсхап
3 Аякс
1/2 финала
1 Спакенбург
2 ПСВ
0 Фейеноорд
0 Аякс
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Спакенбург Floris van der Linden 4 (1)
Утрехт Ван де Стрек Сандер 3 (1)
НЕК Неймеген Маркеш Педру 3
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 3
Херенвен Хаяль Рами 3
Весь список

Топ нарушителей
НЕК Неймеген Сандлер Филипп 1
Херенвен Халилович Тибор 1
Камбюр Виржиния Жоау 1
АДО-20 Ruben Doesburg 1
Харденберг Serginho Fatima 1
Весь список
  • 46'
    Симонс Хави сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ван Анхольт Патрик бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Рамальо Андре сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Гутьеррес Эрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Гутьеррес Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Спакенбург 1:2 ПСВ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     