1:2
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаГутьеррес Эрик
0:1
43' ГолГутьеррес Эрик
0:2
46' ГолВан Анхольт Патрик
1:2
59' ГолГрин Дуэйн
63' Желтая карточкаHero van Lopik
90'+5
Ход матча
41'
43'
0:1
46'
59'
1:2
63'
78'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
259 Количество передач 635
-
29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
10
Винк
Вимилио
14
Koen
Wesdorp
97
Деккер
Джино
16
Дроммел
Йоэл
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Винк ВимилиоПолузащитник
-
14 Koen WesdorpПолузащитник
-
97 Деккер ДжиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Влак ДионВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Chris de Graaf
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
53 Селт ЙенсонЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
История личных встреч
Спакенбург
ПСВ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Спакенбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Floris van der Linden
|4 (2)
|0.8
|Luuk Admiraal
|1
|0.2
|Винк Вимилио
|1
|0.2
|Koos Werkman
|1
|0.2
|Грин Дуэйн
|1
|0.2
|Maties Artien
|1
|0.2
|Youri Koelewijn
|1
|0.2
|Деккер Джино
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.5
|Де Йонг Люк
|1
|0.25
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.25
|Симонс Хави
|1
|0.25
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.25
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.25
|Тиль Гус
|1
|0.25
|Мадуэке Нони
|1
|0.25
|Бакайоко Жоан
|1
|0.25
|Веерман Йоэй
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Рамальо Андре
|0
|0
Карточки
Спакенбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рейтер Морис
|1
|0
|Floris van der Linden
|1
|0
|Youri Koelewijn
|1
|0
|Nick Verhagen
|1
|0
|Hero van Lopik
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Спакенбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
0
Спакенбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
6
Спакенбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ПСВ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
29%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
18%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
3
75%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спакенбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спакенбург - ОФК Остзаан 1:1 Квик Бойс - Спакенбург 4:2 Спакенбург - Схевенинген 0:1 Ноордвейк - Спакенбург 3:3
Утрехт - Спакенбург 1:4 Спакенбург - Волендам-2 3:1 Эксельсиор Масслёйс - Спакенбург 0:2 Спакенбург - Катвийк 1:1 Лиссе - Спакенбург 2:2 Спакенбург - Козаккен Бойз 1:1 Спарта Роттердам - Спакенбург 3:1 Гронинген - Спакенбург 2:3 Спакенбург - Конинклейке 1:0 Спакенбург - Катвийк 2:1 Харденберг - Спакенбург 2:0 Спакенбург - Рейнсбургс Бойз 1:1 ТЕК - Спакенбург 0:3 Спакенбург - Эйсселмервогелс 1:1 Де Трефферс - Спакенбург 1:1 Спакенбург - ТЕК 2:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1
ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2
Результаты матчей
Спакенбург
ПСВ
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Спакенбург
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Спакенбург
|Floris van der Linden
|4 (1)
|Утрехт
|Ван де Стрек Сандер
|3 (1)
|НЕК Неймеген
|Маркеш Педру
|3
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|3
|Херенвен
|Хаяль Рами
|3
|НЕК Неймеген
|Сандлер Филипп
|1
|Херенвен
|Халилович Тибор
|1
|Камбюр
|Виржиния Жоау
|1
|АДО-20
|Ruben Doesburg
|1
|Харденберг
|Serginho Fatima
|1