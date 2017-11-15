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Стадион:
Краснодар
 
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Спартак Москва
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Спартак Москва, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Краснодар - Спартак Москва
Краснодар
25.6% (20)
Ничья:
47.4% (37)
Спартак Москва
26.9% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.5% (30)
Спартак Москва:
16.7% (13)
Краснодар:
14.1% (11)
Краснодар:
9% (7)
Ничья:
7.7% (6)
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