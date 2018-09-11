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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Урал

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 12 часов 18 минут.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Урал
Енисей
44.4% (44)
Ничья:
40.4% (40)
Урал
15.2% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.4% (35)
Енисей:
30.3% (30)
Енисей:
8.1% (8)
Урал:
4% (4)
Урал:
4% (4)
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