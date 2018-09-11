Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Урал

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Стадион: Центральный (Красноярск)
Предыдущие игры
Енисей (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 11.07.2018 Енисей 2:1 Долгопрудный ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2018 ХНК Горица 2:3 Енисей ТМК
- 26.06.2018 Зриньски 1:1 Енисей ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 12.05.2018 Енисей 2:1 Динамо СПб ФПД
- 06.05.2018 Шинник 2:2 Енисей ФПД
- 02.05.2018 Енисей 2:1 Волгарь ФПД
- 28.04.2018 Химки 2:1 Енисей ФПД
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
Урал (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 20.07.2018 Урал 4:1 СК Катар ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 26.06.2018 Мура 1:4 Урал ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 24.03.2018 Закакиу 1:4 Урал ТМК
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
Последние игры между собой
Енисей: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал Товарищеские матчи. Клубы
- 14.02.2017 Урал 0:2 Енисей Кубок ФНЛ
- 24.09.2015 Енисей 1:2 Урал Кубок
- 26.10.2012 Енисей 0:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 16.07.2012 Урал 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 14.10.2011 Енисей 1:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 04.06.2011 Урал 0:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 3
|12
|6.
|Оренбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|2 - 9
|7
|13.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - УралДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 12 часов 18 минут.
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Прогнозы на матч Енисей - Урал
Енисей
44.4% (44)
Ничья:
40.4% (40)
Урал
15.2% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.4% (35)
1:0 Енисей:
30.3% (30)
2:1 Енисей:
8.1% (8)
0:1 Урал:
4% (4)
0:2 Урал:
4% (4)
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