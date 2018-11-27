Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Борнмут

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Манчестер Сити (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 27.11.2018 Лион 2:2 Манчестер Сити ЛЧ
- 24.11.2018 Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 11.11.2018 Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.11.2018 Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 04.11.2018 Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон ПЛ
- 01.11.2018 Манчестер Сити 2:0 Фулхэм КЛ
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.10.2018 Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити ЛЧ
- 20.10.2018 Манчестер Сити 5:0 Бёрнли ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 02.10.2018 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.09.2018 Манчестер Сити 2:0 Брайтон ПЛ
- 25.09.2018 Оксфорд Юнайтед 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.09.2018 Кардифф Сити 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 19.09.2018 Манчестер Сити 1:2 Лион ЛЧ
- 15.09.2018 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм ПЛ
- 01.09.2018 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 25.08.2018 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 19.08.2018 Манчестер Сити 6:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
Борнмут (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 25.11.2018 Борнмут 1:2 Арсенал ПЛ
- 10.11.2018 Ньюкасл 2:1 Борнмут ПЛ
- 03.11.2018 Борнмут 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.10.2018 Борнмут 2:1 Норвич КЛ
- 27.10.2018 Фулхэм 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.10.2018 Борнмут 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 06.10.2018 Уотфорд 0:4 Борнмут ПЛ
- 01.10.2018 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.09.2018 Борнмут 3:2 Блэкберн КЛ
- 22.09.2018 Бёрнли 4:0 Борнмут ПЛ
- 15.09.2018 Борнмут 4:2 Лестер ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 28.08.2018 Борнмут 3:0 Милтон Кинс Донс КЛ
- 25.08.2018 Борнмут 2:2 Эвертон ПЛ
- 18.08.2018 Вест Хэм 1:2 Борнмут ПЛ
- 11.08.2018 Борнмут 2:0 Кардифф Сити ПЛ
- 04.08.2018 Борнмут 5:2 Марсель ТМК
- 03.08.2018 Борнмут 0:2 Бетис ТМК
- 28.07.2018 Ноттингем Форест 2:0 Борнмут ТМК
- 27.07.2018 Бристоль Сити 1:1 Борнмут ТМК
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига
- 26.08.2017 Борнмут 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 13.02.2017 Борнмут 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 17.09.2016 Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига
- 02.04.2016 Борнмут 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 17.10.2015 Манчестер Сити 5:1 Борнмут Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|40 - 5
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|26 - 5
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|23 - 11
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 16
|27
|6.
|Эвертон
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|8.
|Борнмут
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|10.
|Лестер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 22
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 33
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 24
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - БорнмутДо начала игры, которая состоится 01.12.2018, осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.
Новости матча
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Борнмут
Манчестер Сити
94.6% (53)
Ничья:
0% (0)
Борнмут
5.4% (3)
2:0 Манчестер Сити:
28.6% (16)
3:0 Манчестер Сити:
21.4% (12)
2:1 Манчестер Сити:
12.5% (7)
4:0 Манчестер Сити:
12.5% (7)
1:0 Манчестер Сити:
7.1% (4)
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