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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Грузия
FIFA #93
 
Позже

Стадион:
Швеция
FIFA #17

История личных встреч

Грузия
Швеция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 2 0.29
Окриашвили Торнике 1 0.14
Давиташвили Зурико 1 0.14
Китеишвили Отар 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 4 0.67
Классон Виктор 2 0.33
Кайсон Робин 2 0.33
Форсберг Эмиль 2 (2) 0.33
Аугустинссон Людвиг 1 0.17
Ларссон Себастьян 1 (1) 0.17
Ибрагимович Златан 0 0
Ольсен Робин 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 2 0
Кашия Гурам 2 0
Двали Лаша 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Чабрадзе Григол 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Шенгелия Леван 0 1
Willy Sagnol 1 0
Окриашвили Торнике 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Хочолава Давид 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Классон Виктор 1 0
Хеландер Филип 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Телин Исаак 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Исак Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0
Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1 Швейцария - Грузия 1:0
Швеция
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1
Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0 Хорватия - Швеция 2:1 РОССИЯ - Швеция 1:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Греция Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
4. Грузия Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
5. Косово Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
5. Грузия Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Грузия Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Швеция Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Грузия 1.7% (1)
    X 3.4% (2)
    Швеция 94.8% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Швеция
    8.10
    4.40
    1.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Грузия - Швеция онлайн


    Прогнозы на матч Грузия - Швеция

    Исход игры
    Грузия
    1.7% (1)
    Ничья
    3.4% (2)
    Швеция
    94.8% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (34)
    Меньше
    40.35% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (34)
    Нет
    40.35% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Швеция
    44.8% (26)
    0:2 Швеция
    24.1% (14)
    0:1 Швеция
    13.8% (8)
    1:3 Швеция
    8.6% (5)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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