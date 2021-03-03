Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Манчестер Юнайтед
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Ханнам Рис
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Грант ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диалло АмадНападающий
-
74 Шортайр Шола
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.35
|2.
|Бентеке Кристиан
|4
|0.15
|3.
|Эзе Эберечи
|3
|0.12
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.08
|5.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.08
|6.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|7.
|Айю Джордан
|1
|0.04
|8.
|Бачуайи Миши
|1
|0.04
|9.
|Кэхилл Гари
|1
|0.04
|10.
|Данн Скотт
|1
|0.04
|11.
|Куйяте Шейку
|1
|0.04
|12.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.04
|13.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|14.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|15.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|16.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|15 (7)
|0.58
|2.
|Рэшфорд Маркус
|9
|0.35
|3.
|Кавани Эдинсон
|6
|0.23
|4.
|Марсьяль Антони
|4
|0.15
|5.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.15
|6.
|Погба Поль
|3
|0.12
|7.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.12
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.08
|9.
|Магуайр Гарри
|2
|0.08
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|11.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.04
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|13.
|Шоу Люк
|0
|0
|14.
|Мата Хуан
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|7
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|8.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|9.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|10.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|11.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|12.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|13.
|Данн Скотт
|1
|0
|14.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|15.
|Айю Джордан
|1
|0
|16.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|7
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|3.
|Шоу Люк
|5
|0
|4.
|Фред Сантос
|4
|0
|5.
|Погба Поль
|3
|0
|6.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|7.
|Матич Неманья
|2
|0
|8.
|Байи Эрик
|2
|0
|9.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|11.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|12.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|13.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|16.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|17.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|Манчестер Юнайтед
|5.88% (3)
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|9.8% (5)
|25.49% (13)
|25.49% (13)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас
Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|56 - 17
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|46 - 31
|50
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 25
|44
|6.
|Эвертон
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 33
|43
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|47 - 34
|43
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 27
|39
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 37
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 43
|33
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|19 - 35
|29
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|21 - 32
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|20 - 55
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|4
|2
|21
|16 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 32
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|25 - 13
|29
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
0.6% (1)
Ничья
5.2% (8)
Манчестер Юнайтед
94.2% (146)
Тотал 2.5
Больше
64.47% (98)
Меньше
35.53% (54)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
46.5% (72)
0:2 Манчестер Юнайтед
23.9% (37)
1:3 Манчестер Юнайтед
13.5% (21)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.1% (11)
1:1 Ничья
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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