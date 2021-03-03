  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
4
Миливоевич
Лука
22
Маккарти
Джеймс
10
Таунсенд
Андрос
25
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
20
Бентеке
Кристиан
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Кавани
Эдинсон
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.35
2. Бентеке Кристиан 4 0.15
3. Эзе Эберечи 3 0.12
4. Шлупп Джеффри 2 0.08
5. Ридевальд Жайро 2 0.08
6. Таунсенд Андрос 1 0.04
7. Айю Джордан 1 0.04
8. Бачуайи Миши 1 0.04
9. Кэхилл Гари 1 0.04
10. Данн Скотт 1 0.04
11. Куйяте Шейку 1 0.04
12. Матета Жан-Филипп 1 0.04
13. Макартур Джеймс 0 0
14. Уорд Джоэл 0 0
15. Клайн Натаниэль 0 0
16. Ван Анхольт Патрик 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 15 (7) 0.58
2. Рэшфорд Маркус 9 0.35
3. Кавани Эдинсон 6 0.23
4. Марсьяль Антони 4 0.15
5. Мактоминай Скотт 4 0.15
6. Погба Поль 3 0.12
7. Джеймс Дэниэл 3 0.12
8. Уан-Биссака Аарон 2 0.08
9. Магуайр Гарри 2 0.08
10. Линделоф Виктор 1 0.04
11. Гринвуд Мэйсон 1 0.04
12. Ван де Бек Донни 1 0.04
13. Шоу Люк 0 0
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 7 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Клайн Натаниэль 2 0
8. Шлупп Джеффри 2 0
9. Эзе Эберечи 2 0
10. Томкинс Джеймс 1 0
11. Кэхилл Гари 1 0
12. Маккарти Джеймс 1 0
13. Данн Скотт 1 0
14. Ван Анхольт Патрик 1 0
15. Айю Джордан 1 0
16. Митчелл Тайрик 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 7 0
2. Фернандеш Бруну 5 0
3. Шоу Люк 5 0
4. Фред Сантос 4 0
5. Погба Поль 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Туанзебе Аксел 2 0
10. Джеймс Дэниэл 2 0
11. Марсьяль Антони 0 1
12. Кавани Эдинсон 1 0
13. Ван де Бек Донни 1 0
14. Хендерсон Дин 1 0
15. Фосу-Менса Тимоти 1 0
16. Уан-Биссака Аарон 1 0
17. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 22.22% (6) 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5)
 Манчестер Юнайтед 5.88% (3) 19.61% (10) 13.73% (7) 9.8% (5) 25.49% (13) 25.49% (13)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас
Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 26 9 6 11 29 - 43 33
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
15. Кристал Пэлас Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 5 0 25 - 13 29
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители английского футбола! Сегодня на Туманном Альбионе состоится поединок между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед". "Орлы" Роя Ходжсона зависли на 13-м месте, а "красные дьяволы" Сульшера желают квалифицироваться в Лигу чемпионов со 2-й строчки. Игру для вас прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2021, осталось 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 155
Кристал Пэлас 0.6% (1)
X 5.2% (8)
Манчестер Юнайтед 94.2% (146)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Манчестер Юнайтед
9.10
4.90
1.46
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 4.70 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 4.80 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 9.10 4.90 1.39
  7.95 4.69 1.46

Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 9.60 1.03 4.10 1.22 3.04 1.38 2.08 1.83 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.12 5.20 1.02 9.20
12.50 1.01 8.90 1.04 3.75 1.25 2.90 1.39 2.00 1.87 1.78 2.03 1.57 2.44 1.37 3.10 1.17 5.10 1.13 5.60 1.03 9.90 1.03 10.00 0.00 17.50
4.21 1.26 3.21 1.39 2.42 1.62 2.05 1.86 1.83 2.08 1.61 2.45 1.51 2.73 1.41 3.08 1.16 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.16 5.35 1.11 6.60
2.03 1.79 1.45 2.65 1.15 5.50
3.31 1.38 2.72 1.51 2.13 1.80 1.68 2.30 1.49 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.25
2.85 1.39 1.74 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Кристал Пэлас
0.6% (1)
Ничья
5.2% (8)
Манчестер Юнайтед
94.2% (146)
Тотал 2.5
Больше
64.47% (98)
Меньше
35.53% (54)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
46.5% (72)
0:2 Манчестер Юнайтед
23.9% (37)
1:3 Манчестер Юнайтед
13.5% (21)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.1% (11)
1:1 Ничья
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 