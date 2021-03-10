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Милан
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 3 0.33
2. Диас Брахим 3 0.33
3. Кастильехо Самуэль 2 0.22
4. Крунич Раде 1 0.11
5. Далот Диогу 1 0.11
6. Тео Эрнандес 1 (1) 0.11
7. Кьяер Симон 1 0.11
8. Чалханоглу Хакан 1 0.11
9. Леау Рафаэл 1 0.11
10. Кесси Франк 1 (1) 0.11
11. Ибрагимович Златан 0 0
12. Ребич Анте 0 0
13. Беннасер Исмаэль 0 0
14. Салемакерс Алексис 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 2 0.67
2. Рэшфорд Маркус 1 0.33
3. Джеймс Дэниэл 1 0.33
4. Диалло Амад 1 0.33
5. Фред Сантос 0 0
6. Байи Эрик 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 2 0
2. Доннарумма Джанлуиджи 2 0
3. Салемакерс Алексис 2 0
4. Ибрагимович Златан 1 0
5. Манджукич Марио 1 0
6. Крунич Раде 1 0
7. Кастильехо Самуэль 1 0
8. Беннасер Исмаэль 1 0
9. Диас Брахим 1 0
10. Тонали Сандро 1 0
11. Мальдини Даниэль 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 1 0
2. Линделоф Виктор 1 0
3. Мактоминай Скотт 1 0
4. Уан-Биссака Аарон 1 0
5. Уильямс Брендон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3)
 Манчестер Юнайтед 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе
Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед
Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Лига Европы Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Международный кубок чемпионов Милан 1:1 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 4:0 Милан Лига чемпионов
Милан 2:3 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
2 Гранада
0 Мольде
1 Олимпиакос
3 Арсенал
3 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2021, осталось 2 дня 20 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Милан 39.7% (25)
    X 41.3% (26)
    Манчестер Юнайтед 19% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.55
    3.72
    2.26
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.50 3.66 2.23
    Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.45 2.19
    Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.72 2.26
    Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.45 2.20
      3.47 3.48 2.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.03 4.74 1.19 3.11 1.36 2.23 1.76 1.69 2.17 1.40 2.96 1.24 3.94 1.12 6.30
    9.60 1.06 3.55 1.30 2.70 1.47 1.86 1.95 1.48 2.65 1.33 3.35 1.12 6.40
    9.30 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.75 1.45 1.98 2.03 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.50
    11.50 1.02 7.90 1.06 3.30 1.31 2.60 1.50 2.10 1.74 1.83 1.98 1.69 2.17 1.47 2.70 1.31 3.40 1.12 5.80 1.12 6.40 1.01 11.00 1.01 10.50 0.00 19.00
    3.60 1.31 2.74 1.48 2.17 1.73 1.88 1.98 1.67 2.27 1.47 2.80 1.31 3.55 1.11 7.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.38 1.56 1.59 2.38 1.28 3.68 1.11 6.65
    2.80 1.41 1.85 1.89 1.40 2.85 1.09 6.60
    2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
    1.88 1.92 1.41 2.95 1.12 6.20
    2.99 1.42 2.45 1.58 1.92 1.95 1.56 2.51 1.41 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.32 1.32 2.00 1.81 1.50 2.59 1.24 4.04
    3.90 1.23 2.75 1.42 1.69 2.09 1.18 4.50
    3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
    2.60 1.40 1.66 2.07 1.31 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 1.98
    1.75 2.01
    1.76 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.21
    4.40 1.18
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.26 1.34
    3.25 1.31
    3.20 1.32
    Где смотреть матч Милан - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Милан
    39.7% (25)
    Ничья
    41.3% (26)
    Манчестер Юнайтед
    19% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (32)
    Меньше
    48.39% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    83.87% (52)
    Нет
    16.13% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (20)
    2:1 Милан
    28.6% (18)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    14.3% (9)
    1:0 Милан
    11.1% (7)
    2:2 Ничья
    7.9% (5)
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