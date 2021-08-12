Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Пабло Цепеллини получил желтую карточку от судьи

29' Мадрид Хоан получил желтую карточку от судьи

28' Факундо Торрес уходит с поля. Maximo Alonso выходит вместо него

19' Г О О О О Л - Факундо Торрес бьет в цель!

8' Г О О О О Л - Agustin Alvarez бьет в цель!