Копа Судамерикана 2021
Пеньяроль
1:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0:1
2' ГолDavid Terans
13' Желтая карточкаErick2
1:1
22' ГолAgustin Alvarez
33' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
40' Желтая карточкаJesus Trindade
74' Желтая карточкаБускетс Эсекиэль
1:2
75' ГолРоша Педро
77' Желтая карточкаNicolas Vichiatto
83' Желтая карточкаNikao
84' Желтая карточкаAgustin Alvarez
90' Желтая карточкаЛео Ситтадини
90' Желтая карточкаValentin Rodriguez
22
Рамос
Хуан
27
Ivaldo
26
Erick2
16
Abner2
11
Nikao
20
David
Terans
37
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рамос ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Мусто ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
5 Neto IV
-
Главный тренер: Mauricio Larriera
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Abner2Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
37 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Khellven
-
-
-
-
38 Lucas Fasson
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
2'
0:1
13'
22'
1:1
40'
74'
75'
1:2
81'
83'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гаргано Вальтер
|1
|0.09
|2.
|Jesus Trindade
|1
|0.09
|3.
|Valentin Rodriguez
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Витиньо Витор V
|4
|0.36
|2.
|Christian Cardoso
|3
|0.27
|3.
|Renato Kayzer
|2
|0.18
|4.
|Bissoli
|2 (1)
|0.18
|5.
|Nikao
|2 (2)
|0.18
|6.
|Фернандо Матос
|1
|0.09
|7.
|Роша Педро
|1
|0.09
|8.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.09
|9.
|Erick2
|1
|0.09
|10.
|Abner2
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesus Trindade
|2
|0
|2.
|Valentin Rodriguez
|2
|0
|3.
|Мусто Дамиан
|0
|1
|4.
|Оливера Кристиан
|1
|0
|5.
|Бентанкур Рубен
|1
|0
|6.
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|7.
|Бускетс Эсекиэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nikao
|5
|0
|2.
|Thiago Heleno
|2
|1
|3.
|Фернандо Матос
|3
|0
|4.
|Лео Ситтадини
|3
|0
|5.
|Марсиньо Силва
|2
|0
|6.
|Christian Cardoso
|2
|0
|7.
|Erick2
|2
|0
|8.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|9.
|Энрике Педру II
|1
|0
|10.
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|11.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|12.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|13.
|Ivaldo
|1
|0
|14.
|Bissoli
|1
|0
|15.
|Abner2
|1
|0
|16.
|Витиньо Витор V
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пеньяроль
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|28.57% (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Пеньяроль Последние 20 матчей: +11 =7 -2Пеньяроль 0:0 Феникс Монтовидео Пласа Колония 1:2 Пеньяроль Суд Америка 1:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 Спортинг Кристал
Пеньяроль 1:0 Атлетико Прогресо Спортинг Кристал 1:3 Пеньяроль Серро Ларго 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Ривер Плейт Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 3:3 Пеньяроль Пеньяроль 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Серрито Насьональ Монтевидео 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Вилья Эспаньола Монтевидео Сити Торке 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Депортиво Мальдонадо Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас Монтевидео Уондерерс 0:0 Пеньяроль Пеньяроль 0:0 Пласа Колония Пеньяроль 5:2 Бостон Ривер
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 1:1 Каскавел Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Америка де Кали 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Пеньяроль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Agustin Alvarez
|8
|0
|0
|2.
|Брагантино
|Гимарайнс Артур
|6
|2
|0
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|4.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|5.
|Арсенал Саранди
|Lucas Albertengo
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|4
|1
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|Nikao
|5
|0
|4.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|3
|1
|5.
|12 де Октубре Итаугуа
|Francisco Manenti
|3
|1