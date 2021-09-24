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Копа Судамерикана 2021

2021
Пеньяроль
1:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
2' Гол
David Terans
13' Желтая карточка
Erick2
1:1
22' Гол
Agustin Alvarez
33' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
40' Желтая карточка
Jesus Trindade
74' Желтая карточка
Бускетс Эсекиэль
1:2
75' Гол
Роша Педро
77' Желтая карточка
Nicolas Vichiatto
83' Желтая карточка
Nikao
84' Желтая карточка
Agustin Alvarez
90' Желтая карточка
Лео Ситтадини
90' Желтая карточка
Valentin Rodriguez
90'+9
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
50
Carlos
Rodriguez
III
24
Кагельмахер
Гари
22
Рамос
Хуан
21
Jesus
Trindade
16
Agustin
Canobbio
23
Гаргано
Вальтер
8
Pablo
Cepellini
10
Торрес
Факундо
19
Agustin
Alvarez
1
Дос
Сантос
Адербар
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
27
Ivaldo
5
Марсиньо
Силва
26
Erick2
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
16
Abner2
11
Nikao
20
David
Terans
37
Bissoli
Пеньяроль
Атлетико Паранаэнсе

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гаргано Вальтер 1 0.09
2. Jesus Trindade 1 0.09
3. Valentin Rodriguez 1 0.09
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Витиньо Витор V 4 0.36
2. Christian Cardoso 3 0.27
3. Renato Kayzer 2 0.18
4. Bissoli 2 (1) 0.18
5. Nikao 2 (2) 0.18
6. Фернандо Матос 1 0.09
7. Роша Педро 1 0.09
8. Carlos Eduardo III 1 0.09
9. Erick2 1 0.09
10. Abner2 1 0.09

Карточки

Пеньяроль
# Игрок      
1. Jesus Trindade 2 0
2. Valentin Rodriguez 2 0
3. Мусто Дамиан 0 1
4. Оливера Кристиан 1 0
5. Бентанкур Рубен 1 0
6. Гонсалес Джованни 1 0
7. Бускетс Эсекиэль 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Nikao 5 0
2. Thiago Heleno 2 1
3. Фернандо Матос 3 0
4. Лео Ситтадини 3 0
5. Марсиньо Силва 2 0
6. Christian Cardoso 2 0
7. Erick2 2 0
8. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
9. Энрике Педру II 1 0
10. Дос Сантос Адербар 1 0
11. Carlos Eduardo III 1 0
12. Nicolas Vichiatto 1 0
13. Ivaldo 1 0
14. Bissoli 1 0
15. Abner2 1 0
16. Витиньо Витор V 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пеньяроль 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2)
 Атлетико Паранаэнсе 5.26% (1) 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1) 36.84% (7) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Пеньяроль Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Пеньяроль 0:0 Феникс Монтовидео Пласа Колония 1:2 Пеньяроль Суд Америка 1:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 Спортинг Кристал
Пеньяроль 1:0 Атлетико Прогресо Спортинг Кристал 1:3 Пеньяроль Серро Ларго 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Ривер Плейт Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 3:3 Пеньяроль Пеньяроль 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Серрито Насьональ Монтевидео 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Вилья Эспаньола Монтевидео Сити Торке 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Депортиво Мальдонадо Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас Монтевидео Уондерерс 0:0 Пеньяроль Пеньяроль 0:0 Пласа Колония Пеньяроль 5:2 Бостон Ривер
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 1:1 Каскавел Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Америка де Кали 0:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Пеньяроль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Пеньяроль 3:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль Кубок Либертадорес Пеньяроль 1:4 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 2:0 Пеньяроль Копа Судамерикана
1/8 финала
2 Тачира
3 Росарио Сентраль
1 Индепендьенте дель Валле
3 Брагантино
2 Сантос
1 Индепендьенте Авельянеда
4 Хуниор
4 Либертад
3 Спортинг Кристал
2 Арсенал Саранди
2 Насьональ Монтевидео
2 Пеньяроль
2 ЛДУ Кито
2 Гремио
1 Америка де Кали
5 Атлетико Паранаэнсе
1/4 финала
3 Росарио Сентраль
5 Брагантино
2 Сантос
2 Либертад
1 Спортинг Кристал
4 Пеньяроль
3 ЛДУ Кито
4 Атлетико Паранаэнсе
1/2 финала
2 Брагантино
0 Либертад
1 Пеньяроль
2 Атлетико Паранаэнсе
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Agustin Alvarez 8 0 0
2. Брагантино Гимарайнс Артур 6 2 0
3. Индепендьенте Авельянеда Jonathan Herrera1 6 2 0
4. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
5. Арсенал Саранди Lucas Albertengo 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 4 1
3. Атлетико Паранаэнсе Nikao 5 0
4. Ла Экидад Jefferson Mena 3 1
5. 12 де Октубре Итаугуа Francisco Manenti 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Jesus Trindade получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Ричард получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Agustin Alvarez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Давид Теранс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пеньяроль 1:2 Атлетико Паранаэнсе онлайн




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