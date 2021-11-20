  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2021

Копа Судамерикана 2021

2021
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Брагантино
0'
16' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
1:0
29' Гол
Nikao
38' Желтая карточка
Лео Ситтадини
45' Желтая карточка
Abner2
64' Желтая карточка
Erick2
73' Желтая карточка
Силва Адерлан
90'+7
1
Дос
Сантос
Адербар
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
22
Nicolas
Hernandez2
5
Марсиньо
Силва
26
Erick2
18
Лео
Ситтадини
16
Abner2
11
Nikao
20
David
Terans
9
Renato
Kayzer
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
6
Эдимар
Куритиба
5
Jadson
3
7
Гимарайнс
Артур
25
Bruno
Praxedes
28
Tomas
Cuello
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Брагантино

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:1
БСБ
2:1
БСБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 4 0.31
Nikao 4 (2) 0.31
Christian Cardoso 3 0.23
Роша Педро 2 0.15
Renato Kayzer 2 0.15
Bissoli 2 (1) 0.15
Фернандо Матос 1 0.08
David Terans 1 0.08
Carlos Eduardo III 1 0.08
Erick2 1 0.08
Abner2 1 0.08
Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 7 (2) 0.54
Итало Хосе 3 0.23
Tomas Cuello 3 0.23
Бруно Фабрисио 2 0.15
Рамирес Эрик II 1 0.08
Эвангелиста Лукас 1 0.08
Helio Junio 1 0.08
Bruno Praxedes 1 0.08

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikao 5 0
Лео Ситтадини 4 0
Thiago Heleno 2 1
Фернандо Матос 3 0
Erick2 3 0
Марсиньо Силва 2 0
Ivaldo 2 0
Christian Cardoso 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Abner2 2 0
Энрике Педру II 1 0
Дос Сантос Адербар 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Nicolas Vichiatto 1 0
Bissoli 1 0
Витиньо Витор V 1 0
Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Helio Junio 4 0
Бруно Фабрисио 3 0
Эвангелиста Лукас 1 1
Рикардо Риллер 1 1
Силва Адерлан 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Cleiton Schwengber 2 0
Ортис Лео 2 0
Кандидо Луан 2 0
Bruno Praxedes 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Итало Хосе 1 0
Эдимар Куритиба 1 0
Клаудиньо 1 0
Уртадо Хан 1 0
Raul González II 1 0
Tomas Cuello 1 0
Jadson 3 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
6
35%
4
31%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
5%
1
5%
1-15
6
27%
6
30%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
7
32%
2
10%
61-75
4
18%
4
20%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гремио - Брагантино 3:0 Брагантино - Форталеза 3:0 Сантос - Брагантино 2:0 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Куяба - Брагантино 1:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Сеара - Брагантино 2:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2
1/8 финала
3 Спортинг Кристал
2 Арсенал Саранди
2 Насьональ Монтевидео
2 Пеньяроль
2 ЛДУ Кито
2 Гремио
1 Америка де Кали
5 Атлетико Паранаэнсе
2 Тачира
3 Росарио Сентраль
1 Индепендьенте дель Валле
3 Брагантино
2 Сантос
1 Индепендьенте Авельянеда
4 Хуниор
4 Либертад
1/4 финала
1 Спортинг Кристал
4 Пеньяроль
3 ЛДУ Кито
4 Атлетико Паранаэнсе
3 Росарио Сентраль
5 Брагантино
2 Сантос
2 Либертад
1/2 финала
1 Пеньяроль
4 Атлетико Паранаэнсе
5 Брагантино
1 Либертад
Финал
1 Атлетико Паранаэнсе
0 Брагантино
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Абнер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Лео Ситтадини получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Никао бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Бруно Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:0 Брагантино онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 