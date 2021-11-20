Копа Судамерикана 2021
1:0
Конец матча
16' Желтая карточкаБруно Фабрисио
1:0
29' ГолNikao
38' Желтая карточкаЛео Ситтадини
45' Желтая карточкаAbner2
64' Желтая карточкаErick2
73' Желтая карточкаСилва Адерлан
26
Erick2
16
Abner2
11
Nikao
20
David
Terans
5
Jadson
3
28
Tomas
Cuello
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Abner2Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Роша ПедроНападающий
-
13 Khellven
-
38 Lucas Fasson
-
-
37 Bissoli
-
-
-
Главный тренер: Alberto Valentim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 NatanЗащитник
-
29 Кандидо ЛуанПолузащитник
-
22 ЛеандриньоНападающий
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
33 Pedrinho VI4
-
-
-
-
-
-
17 Weverton3
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
16'
29'
1:0
38'
45'
64'
73'
82'
88'
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|4
|0.31
|Nikao
|4 (2)
|0.31
|Christian Cardoso
|3
|0.23
|Роша Педро
|2
|0.15
|Renato Kayzer
|2
|0.15
|Bissoli
|2 (1)
|0.15
|Фернандо Матос
|1
|0.08
|David Terans
|1
|0.08
|Carlos Eduardo III
|1
|0.08
|Erick2
|1
|0.08
|Abner2
|1
|0.08
Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|7 (2)
|0.54
|Итало Хосе
|3
|0.23
|Tomas Cuello
|3
|0.23
|Бруно Фабрисио
|2
|0.15
|Рамирес Эрик II
|1
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.08
|Helio Junio
|1
|0.08
|Bruno Praxedes
|1
|0.08
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikao
|5
|0
|Лео Ситтадини
|4
|0
|Thiago Heleno
|2
|1
|Фернандо Матос
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Марсиньо Силва
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Abner2
|2
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Helio Junio
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|1
|Рикардо Риллер
|1
|1
|Силва Адерлан
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Кандидо Луан
|2
|0
|Bruno Praxedes
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Итало Хосе
|1
|0
|Эдимар Куритиба
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Jadson 3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
6
35%
4
31%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
5%
1
5%
1-15
6
27%
6
30%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
7
32%
2
10%
61-75
4
18%
4
20%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гремио - Брагантино 3:0 Брагантино - Форталеза 3:0 Сантос - Брагантино 2:0 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Куяба - Брагантино 1:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Сеара - Брагантино 2:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
1 Атлетико Паранаэнсе
0 Брагантино
- 1:0 АТЛ-БРА