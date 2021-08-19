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Лига конференций 2021-2022

КуПС
0:4
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
0:1
7' Гол
Авонийи Тайво
0:2
29' Гол
Крузе Макс
0:3
31' Гол
Авонийи Тайво
0:4
90' Гол
Фогльзаммер Андреас
90'+5

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рангел 5 0.71
2. Удо Аньекпено 3 0.43
3. Ниссилья Урхо 2 0.29
4. Икауниекс Янис 1 0.14
5. Томас Диого 1 0.14
6. Henry Uzochokwu 1 0.14
7. Себбан Джордан 1 0.14
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авонийи Тайво 2 2
2. Крузе Макс 1 1
3. Фогльзаммер Андреас 1 1

Карточки

КуПС
# Игрок      
Унион Берлин
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 КуПС 14.29% (2) 0 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1)
 Унион Берлин 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +14 =3 -3
КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана
Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца
Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Базель Кабрал Артур 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Henry Uzochokwu получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Авонийи Тайво бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Крузе Макс бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Авонийи Тайво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
КуПС 12.2% (17)
X 11.5% (16)
Унион Берлин 76.3% (106)
Все прогнозы
Где смотреть матч КуПС 0:4 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч КуПС 0:4 Унион Берлин

Исход игры
КуПС
12.2% (17)
Ничья
11.5% (16)
Унион Берлин
76.3% (106)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
70.29% (97)
Нет
29.71% (41)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
46% (64)
0:2 Унион Берлин
11.5% (16)
1:1 Ничья
10.8% (15)
0:1 Унион Берлин
10.8% (15)
1:3 Унион Берлин
6.5% (9)
2:1 КуПС
6.5% (9)
1:0 КуПС
5% (7)
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