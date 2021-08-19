Лига конференций 2021-2022
КуПС
0:4
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион
Унион Берлин
0:1
7' ГолАвонийи Тайво
0:2
29' ГолКрузе Макс
0:3
31' ГолАвонийи Тайво
0:4
90' ГолФогльзаммер Андреас
Ход матча
7'
0:1
29'
0:2
31'
0:3
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рангел
|5
|0.71
|2.
|Удо Аньекпено
|3
|0.43
|3.
|Ниссилья Урхо
|2
|0.29
|4.
|Икауниекс Янис
|1
|0.14
|5.
|Томас Диого
|1
|0.14
|6.
|Henry Uzochokwu
|1
|0.14
|7.
|Себбан Джордан
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авонийи Тайво
|2
|2
|2.
|Крузе Макс
|1
|1
|3.
|Фогльзаммер Андреас
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|КуПС
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|Унион Берлин
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +14 =3 -3КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =7 -4Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца
Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч КуПС 0:4 Унион Берлин
Исход игры
КуПС
12.2% (17)
Ничья
11.5% (16)
Унион Берлин
76.3% (106)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
70.29% (97)
Нет
29.71% (41)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
46% (64)
0:2 Унион Берлин
11.5% (16)
1:1 Ничья
10.8% (15)
0:1 Унион Берлин
10.8% (15)
1:3 Унион Берлин
6.5% (9)
2:1 КуПС
6.5% (9)
1:0 КуПС
5% (7)
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