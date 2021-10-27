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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ilioupoli GS
0:3
Конец матча
Ламия
0' 90'+4
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ilioupoli GS 0:3 Ламия онлайн




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