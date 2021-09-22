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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
30' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris
36' Желтая карточка
Романич Лазар
56' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
1:0
67' Гол
Араужо Серхио
69' Желтая карточка
Шахов Евгений
86' Желтая карточка
Цукалос Николаос
90'+4
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
6
Ле
Таллек
Дамьен
7
Амрабат
Нордин
88
Йевтич
Дарко
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
1
Гаравелис
Атанасиос
24
Винтра
Лукас
88
Kyriakos
Mazoulouxis
4
Адежо
Даниэл
3
Сарамантас
Гиоргос
6
Theofanis
Tsandaris
7
Cristopher
Nunez
20
Элефтериадис
Христос
70
Georgios
Manousakis
28
Романич
Лазар
9
Манусос
Йоргос
АЕК
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цубер Стивен 2 0.67
2. Араужо Серхио 2 0.67
3. Ле Таллек Дамьен 1 0.33
4. Ансарифард Карим 1 0.33
5. Амрабат Нордин 1 (1) 0.33
6. Манталос Петрос 0 0
7. Шахов Евгений 0 0
8. Танкович Муамер 0 0
9. Шимански Дамиан 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караманос Тасос 1 0.33
2. Тайрон Густаво 1 0.33
3. Романич Лазар 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Гарсия Леви 0 1
2. Шахов Евгений 1 0
3. Враньеш Огнен 1 0
4. Ле Таллек Дамьен 1 0
5. Манталос Петрос 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Романич Лазар 2 0
2. Гентсоглу Савас 1 0
3. Сарамантас Гиоргос 1 0
4. Цукалос Николаос 1 0
5. Theofanis Tsandaris 1 0
6. Kyriakos Mazoulouxis 1 0
7. Cristopher Nunez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0
 Ламия 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ОФИ 3:3 АЕК АЕК 3:0 Ионикос АЕК 1:0 Вележ Вележ 2:1 АЕК
Брюгге 2:1 АЕК Антверпен 0:2 АЕК Фейеноорд 3:1 АЕК Витесс 1:3 АЕК АЕК 0:0 Арис Салоники Астерас 1:1 АЕК Панатинаикос 0:1 АЕК АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 3:1 Астерас Арис Салоники 1:3 АЕК АЕК 0:1 ПАОК АЕК 1:5 Олимпиакос ПАОК 3:1 АЕК
Ламия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ламия 1:2 Олимпиакос Волос 2:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Ламия 0:2 ОФИ
Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса ПАС Янина 1:2 Ламия Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия

Последние игры между собой

АЕК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Ламия 0:1 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Ламия Суперлига Ламия 0:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Суперлига
Ламия 0:4 АЕК Кубок Ламия 2:2 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:1 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
2. АЕК 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
4. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
5. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Арис Салоники 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Панатинаикос 3 1 0 2 4 - 2 3
10. ОФИ 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Астерас 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ламия 3 0 0 3 2 - 5 0
14. Аполлон Смирнис 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Олимпиакос 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Арис Салоники 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Астерас 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панатинаикос 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 2 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
5. АЕК Араужо Серхио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 3 0
2. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
3. Атромитос Томас Бединелли 1 1
4. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
5. Атромитос Саломон Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Романич Лазар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Theofanis Tsandaris получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК 1:0 Ламия онлайн




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