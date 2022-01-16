Вручение награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА

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В понедельник ФИФА проведёт церемонию вручения наград для лучших из лучших в мире футбола. Главной интригой будет новое заочное сражение аргентинского форварда «Барселоны»/«ПСЖ» Лионеля Месси и польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Третьим кандидатом на получение звания лучшего игрока прошлого сезона (а не года, как у «Золотого мяча») является Мохамед Салах, представляющий «Ливерпуль» и сборную Египта.



Определять лучшего футболиста по версии ФИФА будут журналисты, тренеры и капитаны сборных, а также болельщики.