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Вручение награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА
 
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  • До матча
  • В понедельник ФИФА проведёт церемонию вручения наград для лучших из лучших в мире футбола. Главной интригой будет новое заочное сражение аргентинского форварда «Барселоны»/«ПСЖ» Лионеля Месси и польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Третьим кандидатом на получение звания лучшего игрока прошлого сезона (а не года, как у «Золотого мяча») является Мохамед Салах, представляющий «Ливерпуль» и сборную Египта.

    Определять лучшего футболиста по версии ФИФА будут журналисты, тренеры и капитаны сборных, а также болельщики.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вручение награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2022, осталось 33 минуты.



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