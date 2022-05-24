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  3. Словакия: Super Liga ECL: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Жилина
0:2
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
44' Гол
Samuel Kozlovsky
0:2
49' Гол
Купусович Негош
58' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
84' Желтая карточка
Мраз Филип
90' Желтая карточка
Henry Addo
90'+3
30
Белько
Любомир
28
Ананг
Бенсон
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
5
Abasa
Aremeyaw
43
Мраз
Филип
7
Мыслович
Патрик
45
Овусу
Ричмонд
10
Капралик
Адриан
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
1
Илиев
Деян
35
Ем
Рэбен
66
Пиринен
Юха
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
31
Баинович
Филип
11
Азанго
Филип
23
Dominik
Holly
16
Кадак
Якуб
28
Кмет
Матуш
29
Купусович
Негош
Жилина
3-4-2-1
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Жилина
Тренчин

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 14 побед

35 матчей

48.6%
17.1%
34.3%
17 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:3
С
1:3
СГА
5:3
СГА
2:3
С
2:0
С
2:4
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:5
С
5:2
С
5:1
С
2:1
С
3:0
С
4:0
С
5:2
С
2:3
С
1:4
С
0:1
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
КС
3:1
С
0:2
CL
2:2
CL
3:3
CL
0:0
CL
4:0

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1
ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3
Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1 Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Ананг Бенсон уходит с поля. Samuel Kopacek выходит вместо него
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    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Samuel Kozlovsky бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 0:2 Тренчин онлайн

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