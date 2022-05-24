Стадион: Стадион под Дубном
0:1
44' ГолSamuel Kozlovsky
0:2
49' ГолКупусович Негош
58' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
84' Желтая карточкаМраз Филип
90' Желтая карточкаHenry Addo
Ход матча
44'
0:1
49'
0:2
84'
90'
28
Ананг
Бенсон
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
43
Мраз
Филип
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
35
Ем
Рэбен
66
Пиринен
Юха
11
Азанго
Филип
16
Кадак
Якуб
28
Кмет
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидПолузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
- Нападающий
-
-
13 Henry Addo
-
-
-
Главный тренер: Ivan Belak
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
28 Кмет МатушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пирес КелвинПолузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Simon Micuda
-
Главный тренер: Juraj Ancic
История личных встреч
Жилина
Тренчин
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 14 побед
35 матчей
48.6%
17.1%
34.3%
17 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1
ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3
Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1 Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3