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Торпедо Москва
 
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Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 1 0.25
2. Нетфуллин Равиль 1 0.25
3. Шоркин Максим 1 0.25
4. Кертанов Константин 1 0.25
5. Гордюшенко Астемир 1 0.25
Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 4 (1) 1
2. Альшин Ильнур 1 0.25

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Самсонов Артём Владимирович 2 0
2. Магаль Руслан 2 0
3. Рязанцев Александр 1 0
4. Елисеев Александр 1 0
5. Лях Андрей 1 0
6. Шоркин Максим 1 0
7. Кертанов Константин 1 0
8. Калмыков Амур 1 0
9. Берковский Илья 1 0
10. Евдокимов Андрей 1 0
Балтика
# Игрок      
1. Макарчук Артём 3 0
2. Тишкин Максим 2 0
3. Дудиев Аслан 0 1
4. Чочиев Алан 1 0
5. Кашчелан Младен 1 0
6. Альшин Ильнур 1 0
7. Мещанинов Артём 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 0 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0
 Балтика 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород
Балтика Последние 20 матчей: + = -
Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика
Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Чертаново 3:1 Балтика Балтика 3:0 Факел Чайка 1:0 Балтика Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Балтика: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Балтика 1:1 Торпедо Москва Товарищеские матчи Торпедо Москва 1:0 Балтика Кубок Балтика 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Оренбург Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Спартак-2 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Енисей Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Велес Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Нефтехимик Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Чертаново Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Нижний Новгород Заявка 4 2 0 2 3 - 2 6
10. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Динамо Брянск Заявка 4 2 0 2 2 - 2 6
12. Текстильщик Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Торпедо Москва Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Акрон Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Шинник Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
16. Факел Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Краснодар-2 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
18. Волгарь Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
19. Алания Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
20. Чайка Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
21. Иртыш Омск Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
22. Томь Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2020, осталось 1 день 17 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 84
    Торпедо Москва 65.5% (55)
    X 26.2% (22)
    Балтика 8.3% (7)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Балтика

    Исход игры
    Торпедо Москва
    65.5% (55)
    Ничья
    26.2% (22)
    Балтика
    8.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (34)
    Меньше
    59.52% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (54)
    Нет
    35.71% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    31% (26)
    1:0 Торпедо Москва
    27.4% (23)
    1:1 Ничья
    23.8% (20)
    1:2 Балтика
    4.8% (4)
    2:0 Торпедо Москва
    4.8% (4)
    0:1 Балтика
    2.4% (2)
    3:1 Торпедо Москва
    2.4% (2)
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