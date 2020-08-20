Торпедо Москва
Позже
Балтика
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лебеденко Игорь
|1
|0.25
|2.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.25
|3.
|Шоркин Максим
|1
|0.25
|4.
|Кертанов Константин
|1
|0.25
|5.
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аллеф де Андраде
|4 (1)
|1
|2.
|Альшин Ильнур
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|2.
|Магаль Руслан
|2
|0
|3.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|4.
|Елисеев Александр
|1
|0
|5.
|Лях Андрей
|1
|0
|6.
|Шоркин Максим
|1
|0
|7.
|Кертанов Константин
|1
|0
|8.
|Калмыков Амур
|1
|0
|9.
|Берковский Илья
|1
|0
|10.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макарчук Артём
|3
|0
|2.
|Тишкин Максим
|2
|0
|3.
|Дудиев Аслан
|0
|1
|4.
|Чочиев Алан
|1
|0
|5.
|Кашчелан Младен
|1
|0
|6.
|Альшин Ильнур
|1
|0
|7.
|Мещанинов Артём
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
|0
|Балтика
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород
Балтика Последние 20 матчей: + = -Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика
Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Чертаново 3:1 Балтика Балтика 3:0 Факел Чайка 1:0 Балтика Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Балтика: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Чертаново
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|Акрон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|18.
|Волгарь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|19.
|Алания
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|20.
|Чайка
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|22.
|Томь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Балтика
Исход игры
Торпедо Москва
65.5% (55)
Ничья
26.2% (22)
Балтика
8.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (34)
Меньше
59.52% (50)
Обе команды забьют
Да
64.29% (54)
Нет
35.71% (30)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
31% (26)
1:0 Торпедо Москва
27.4% (23)
1:1 Ничья
23.8% (20)
1:2 Балтика
4.8% (4)
2:0 Торпедо Москва
4.8% (4)
0:1 Балтика
2.4% (2)
3:1 Торпедо Москва
2.4% (2)
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