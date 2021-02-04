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Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 4 (1) 0.2
2. Муньяин Икер 4 0.2
3. Беренгер Алекс 3 0.15
4. Гарсия Рауль 3 (1) 0.15
5. Капа Андер 2 0.1
6. Вильялибре Асьер 2 0.1
7. Лопес Унаи 2 0.1
8. Де Маркос Оскар 1 0.05
9. Йерай Альварес 1 0.05
10. Нуньес Унай 1 0.05
11. Сансет Ойян 1 0.05
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.05
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.29
2. Макси Гомес 5 0.24
3. Вальехо Ману 4 0.19
4. Васс Даниэль 2 0.1
5. Гамейро Кевин 1 0.05
6. Габриэль Паулиста 1 0.05
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.05
8. Лато Тони 1 0.05
9. Дьякаби Муктар 1 0.05
10. Рачич Урош 1 0.05
11. Муса Юнус 1 0.05
12. Гильямон Уго 1 0.05
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 6 1
2. Иньиго Мартинес 6 0
3. Йерай Альварес 6 0
4. Капа Андер 4 0
5. Гарсия Дани 4 0
6. Лопес Унаи 4 0
7. Весга Микель 4 0
8. Нуньес Унай 4 0
9. Юри Берчиче 3 0
10. Венседор Унай 3 0
11. Кодро Кенан 2 0
12. Беренгер Алекс 2 0
13. Морсильо Хон 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 6 0
2. Гильямон Уго 6 0
3. Корреа Тьерри 3 1
4. Макси Гомес 4 0
5. Джейсон 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Солер Карлос 3 0
8. Рачич Урош 3 0
9. Гуэдеш Гонсалу 1 1
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 12% (3) 8% (2) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 40% (10)
 Валенсия 8% (2) 16% (4) 20% (5) 8% (2) 24% (6) 24% (6)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе
УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна
Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Валенсия 2:2 Атлетик Б Ла Лига Валенсия 0:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 0:0 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
3. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 21 8 5 8 24 - 34 29
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Алавес Заявка 21 4 7 10 18 - 29 19
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
17. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Атлетик Б 61.9% (26)
    X 23.8% (10)
    Валенсия 14.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Валенсия
    2.18
    3.48
    4.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.20 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.48 3.64
    Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.20 3.85
      2.18 3.26 3.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.90 1.04 6.80 1.08 2.94 1.38 2.20 1.67 1.70 2.28 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50
    9.10 1.04 7.00 1.09 3.00 1.37 2.30 1.66 1.91 1.96 1.70 2.17 1.35 3.15 1.25 3.85 1.08 6.80 1.07 7.50 1.01 14.00 0.00 13.00 0.00 22.00
    3.11 1.40 2.72 1.51 2.32 1.67 1.93 1.98 1.70 2.27 1.52 2.68 1.24 4.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 7.10 1.07 8.70
    1.71 2.17 1.33 3.30 1.09 7.40
    2.74 1.50 2.24 1.72 1.74 2.23 1.47 2.86 1.35 3.49
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.19 4.65 1.14 5.70
    2.37 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.23
    Где смотреть матч Атлетик Б - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    61.9% (26)
    Ничья
    23.8% (10)
    Валенсия
    14.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    50% (21)
    1:1 Ничья
    21.4% (9)
    1:0 Атлетик Б
    11.9% (5)
    1:2 Валенсия
    9.5% (4)
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