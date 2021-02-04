Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|4 (1)
|0.2
|2.
|Муньяин Икер
|4
|0.2
|3.
|Беренгер Алекс
|3
|0.15
|4.
|Гарсия Рауль
|3 (1)
|0.15
|5.
|Капа Андер
|2
|0.1
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.1
|7.
|Лопес Унаи
|2
|0.1
|8.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|9.
|Йерай Альварес
|1
|0.05
|10.
|Нуньес Унай
|1
|0.05
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.05
|12.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.05
|13.
|Юри Берчиче
|0
|0
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|6 (5)
|0.29
|2.
|Макси Гомес
|5
|0.24
|3.
|Вальехо Ману
|4
|0.19
|4.
|Васс Даниэль
|2
|0.1
|5.
|Гамейро Кевин
|1
|0.05
|6.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.05
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.05
|8.
|Лато Тони
|1
|0.05
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.05
|10.
|Рачич Урош
|1
|0.05
|11.
|Муса Юнус
|1
|0.05
|12.
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|14.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|15.
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|2.
|Иньиго Мартинес
|6
|0
|3.
|Йерай Альварес
|6
|0
|4.
|Капа Андер
|4
|0
|5.
|Гарсия Дани
|4
|0
|6.
|Лопес Унаи
|4
|0
|7.
|Весга Микель
|4
|0
|8.
|Нуньес Унай
|4
|0
|9.
|Юри Берчиче
|3
|0
|10.
|Венседор Унай
|3
|0
|11.
|Кодро Кенан
|2
|0
|12.
|Беренгер Алекс
|2
|0
|13.
|Морсильо Хон
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|6
|0
|2.
|Гильямон Уго
|6
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|3
|1
|4.
|Макси Гомес
|4
|0
|5.
|Джейсон
|2
|1
|6.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|7.
|Солер Карлос
|3
|0
|8.
|Рачич Урош
|3
|0
|9.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|1
|10.
|Черышев Денис
|2
|0
|11.
|Гайя Хосе
|2
|0
|12.
|Лато Тони
|1
|0
|13.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|14.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|19.
|Муса Юнус
|1
|0
|20.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|12% (3)
|8% (2)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|40% (10)
|Валенсия
|8% (2)
|16% (4)
|20% (5)
|8% (2)
|24% (6)
|24% (6)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =3 -7Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе
УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна
Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атлетик Б 0:0 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|4.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|24 - 34
|29
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 25
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 31
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 29
|19
|18.
|Осасуна
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 30
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия
Исход игры
Атлетик Б
61.9% (26)
Ничья
23.8% (10)
Валенсия
14.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
87.8% (36)
Нет
12.2% (5)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
50% (21)
1:1 Ничья
21.4% (9)
1:0 Атлетик Б
11.9% (5)
1:2 Валенсия
9.5% (4)
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