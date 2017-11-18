- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Селхерст Парк
2:2
Перерыв
1:0
1' ГолМакартур Джеймс
1:1
6' ПенальтиБэйнс Лейтон
32' Желтая карточкаМиливоевич Лука
2:1
35' ГолЗаха Уилфрид
36' Желтая карточкаНиассе Умар
44' Желтая карточкаКин Майкл
2:2
45' ГолНиассе Умар
|
1'
1:0
6'
1:1
32'
35'
2:1
36'
44'
45'
2:2
Состав команд
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
12
Леннон
Аарон
19
Ниассе
Умар
Кристал Пэлас 4-4-2
- Основной состав
- 1 Сперони Хулиан Вратарь
- 2 Уорд Джоэл Защитник
- 6 Дэнн Скотт Защитник
- 12 Сахо Мамаду Защитник
- 15 Шлупп Джеффри Защитник
- 18 Макартур Джеймс Полузащитник
- 4 Миливоевич Лука Полузащитник
- 7 Кабай Йоан Полузащитник
- 8 Лофтус-Чик Рубен Полузащитник
- 10 Таунсенд Андрос Нападающий
- 11 Заха Уилфрид Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Хенесси Уэйн Вратарь
- 24 Фосу-Менса Тимоти Защитник
- 23 Н'Диайе Суаре Папе Защитник
- 5 Томкинс Джеймс Защитник
- 17 Бентеке Кристиан Полузащитник
- 42 Панчеон Джейсон Полузащитник
- 26 Сако Бакари Нападающий
- Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Ли Чхон-Ён Травмирован
- Ван Анхольт Патрик Травмирован
- Матч Джордон Травмирован
Эвертон 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Пикфорд Джордан Вратарь
- 43 Кенни Джонджо Защитник
- 6 Джагелка Фил Защитник
- 4 Кин Майкл Защитник
- 3 Бэйнс Лейтон Защитник
- 17 Гуэйе Идрисса Полузащитник
- 2 Шнайдерлин Морган Полузащитник
- 12 Леннон Аарон Полузащитник
- 18 Сигурдссон Гильфи Полузащитник
- 31 Лукмен Адемола Полузащитник
- 19 Ниассе Умар Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Роблес Жоэль Вратарь
- 15 Мартина Куко Защитник
- 5 Уильямс Эшли Защитник
- 29 Калверт-Льюин Доминик Полузащитник
- 26 Дэйвис Том Полузащитник
- 9 Сандро Рамирес Нападающий
- 10 Руни Уэйн Нападающий
- Главный тренер: Ансуорт Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Маккарти Джеймс Травмирован
- Мори Рамиро Травмирован
- Баркли Росс Травмирован
- Коулмэн Шеймус Травмирован
- Боласи Янник Травмирован
Предыдущие игры
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.09.2017 Кристал Пэлас 1:0 Хаддерсфилд Таун КЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.08.2017 Кристал Пэлас 0:2 Суонси ПЛ
- 22.08.2017 Кристал Пэлас 2:1 Ипсвич КЛ
- 19.08.2017 Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.08.2017 Кристал Пэлас 0:3 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 05.08.2017 Кристал Пэлас 1:1 Шальке 04 ТМК
- 29.07.2017 Метц 1:1 Кристал Пэлас ТМК
- 22.07.2017 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.07.2017 Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.07.2017 Мэйдстоун 1:3 Кристал Пэлас ТМК
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
Эвертон (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
- 20.09.2017 Эвертон 3:0 Сандерленд КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 14.09.2017 Аталанта 3:0 Эвертон ЛЕ
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 24.08.2017 Хайдук 1:1 Эвертон ЛЕ
- 21.08.2017 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 17.08.2017 Эвертон 2:0 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2017 Эвертон 1:0 Сток Сити ПЛ
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
- 21.01.2017 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига
- 30.09.2016 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 13.04.2016 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
- 07.12.2015 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 31.01.2015 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига
- 21.09.2014 Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 16.04.2014 Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 09.11.2013 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
Кристал Пэлас
Эвертон
-
2 Голы 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
10 Дистанция, км 4
-
5 Количество передач 2
-
68 Владение мячом, % 32
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|12
|11
|1
|0
|39 - 7
|34
|2.
|Челси
|3:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 10
|25
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 5
|23
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 16
|22
|6.
|Ливерпуль
|2:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 17
|22
|7.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|12 - 9
|22
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 21
|15
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 15
|15
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|12.
|Борнмут
|2:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 14
|13
|13.
|Лестер
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|14.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|15.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|16.
|Эвертон
|2:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|17.
|Вест Бромвич
|0:3 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|19.
|Суонси
|0:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 15
|8
|20.
|Кристал Пэлас
|2:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 24
|5
Первый тайм
48'
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
47'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ниассе Умар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Сперони Хулиан ошибается в защите.
46'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
44'
Кин Майкл получает желтую карточку.
44'
Кин Майкл из команды Эвертон делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
44'
Лукмен Адемола из команды Эвертон. Это Таунсенд Андрос заработал фол.
44'
43'
Ниассе Умар из команды Эвертон делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
42'
Лукмен Адемола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Кабай Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
42'
Дэнн Скотт выбил мяч на угловой.
42'
Джагелка Фил выбил мяч подальше от ворот.
41'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лукмен Адемола заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
39'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас играет в стеночку с партнером по команде. Заха Уилфрид это был.
38'
36'
Ниассе Умар получает желтую карточку за споры
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
Уорд Джоэл сделал результативную передачу.
35'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас добил мяч в ворота.
35'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Лукмен Адемола из команды Эвертон. Это Уорд Джоэл заработал фол.
34'
Макартур Джеймс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
33'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Джагелка Фил из команды Эвертон делает неудачный навес.
33'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Миливоевич Лука получает желтую карточку.
32'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Ниассе Умар заработал фол.
31'
31'
Бэйнс Лейтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
29'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
29'
Сигурдссон Гильфи выбил мяч на угловой.
28'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
28'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон. Это Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
27'
Лукмен Адемола из команды Эвертон. Это Кабай Йоан заработал фол.
26'
Шнайдерлин Морган атакует сзади соперника. Кабай Йоан пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
22'
Шлупп Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон подал угловой справа.
21'
Сахо Мамаду выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Леннон Аарон из команды Эвертон делает навес
19'
19'
Шлупп Джеффри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Ниассе Умар нарушает правила. Кабай Йоан пострадал
17'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
16'
Ниассе Умар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
16'
Лукмен Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
15'
14'
Джагелка Фил из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
Сигурдссон Гильфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
12'
Кенни Джонджо выбил мяч на угловой.
12'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Кабай Йоан выбил мяч подальше от ворот.
8'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает навес
7'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Г О О О О О Л - Бэйнс Лейтон из команды Эвертон забивает пенальти
6'
ПЕНАЛЬТИ! – Дэнн Скотт фолит в штрафной площади. Ниассе Умар пострадал
5'
Игрок команды Эвертон делает подачу своему товарищу по команде.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
3'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
3'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
3'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Макартур Джеймс оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Лофтус-Чик Рубен, и мяч снова в игре
1'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Бентеке вернулся в общую группу — 17:43
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:2 Эвертон
Кристал Пэлас
24.3% (44)
Ничья:
45.3% (82)
Эвертон
30.4% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.2% (71)
1:2 Эвертон:
18.2% (33)
1:0 Кристал Пэлас:
11.6% (21)
2:1 Кристал Пэлас:
11% (20)
0:1 Эвертон:
6.1% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Крым
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Товарищеские матчи (до 19 лет)
- Товарищеские матчи (до 21 года)
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация