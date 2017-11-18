  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Кристал Пэлас
2:2
Перерыв
Эвертон
0'
1:0
1' Гол
Макартур Джеймс
1:1
6' Пенальти
Бэйнс Лейтон
32' Желтая карточка
Миливоевич Лука
2:1
35' Гол
Заха Уилфрид
36' Желтая карточка
Ниассе Умар
44' Желтая карточка
Кин Майкл
2:2
45' Гол
Ниассе Умар
Первый тайм
48'
Удар от ворот произведет Эвертон
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
47'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ниассе Умар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Сперони Хулиан ошибается в защите.
46'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Желтая карточка
44'
Кин Майкл получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Кин Майкл из команды Эвертон делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
Фол, нарушение
44'
Лукмен Адемола из команды Эвертон. Это Таунсенд Андрос заработал фол.
44'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Ниассе Умар из команды Эвертон делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
42'
Лукмен Адемола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Кабай Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
42'
Дэнн Скотт выбил мяч на угловой.
42'
Джагелка Фил выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
41'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Лукмен Адемола заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас играет в стеночку с партнером по команде. Заха Уилфрид это был.
38'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
36'
Ниассе Умар получает желтую карточку за споры
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
Уорд Джоэл сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас добил мяч в ворота.
35'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
34'
Лукмен Адемола из команды Эвертон. Это Уорд Джоэл заработал фол.
34'
Макартур Джеймс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
33'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Джагелка Фил из команды Эвертон делает неудачный навес.
33'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Миливоевич Лука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Ниассе Умар заработал фол.
31'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Бэйнс Лейтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
Офсайд
30'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Удар от ворот произведет Эвертон
Угловой
29'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
29'
Сигурдссон Гильфи выбил мяч на угловой.
Угловой
28'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
28'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон. Это Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Лукмен Адемола из команды Эвертон. Это Кабай Йоан заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Шнайдерлин Морган атакует сзади соперника. Кабай Йоан пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Удар от ворот произведет Эвертон
22'
Шлупп Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон подал угловой справа.
21'
Сахо Мамаду выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Леннон Аарон из команды Эвертон делает навес
19'
Удар от ворот произведет Эвертон
19'
Шлупп Джеффри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
17'
Ниассе Умар нарушает правила. Кабай Йоан пострадал
Фол, нарушение
17'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
16'
Ниассе Умар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
16'
Лукмен Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
14'
Джагелка Фил из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Сигурдссон Гильфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
12'
Кенни Джонджо выбил мяч на угловой.
12'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Кабай Йоан выбил мяч подальше от ворот.
8'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает навес
7'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
Описание гола
6'
Г О О О О О Л - Бэйнс Лейтон из команды Эвертон забивает пенальти
Фол, нарушение
6'
ПЕНАЛЬТИ! – Дэнн Скотт фолит в штрафной площади. Ниассе Умар пострадал
5'
Игрок команды Эвертон делает подачу своему товарищу по команде.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
3'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Офсайд
3'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
3'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Макартур Джеймс оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Лофтус-Чик Рубен, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
1'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:2 Эвертон
Кристал Пэлас
24.3% (44)
Ничья:
45.3% (82)
Эвертон
30.4% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.2% (71)
Эвертон:
18.2% (33)
Кристал Пэлас:
11.6% (21)
Кристал Пэлас:
11% (20)
Эвертон:
6.1% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация