Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут -Вест Хэм

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Предыдущие игры
Борнмут (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Борнмут 4:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 24.10.2017 Борнмут 3:1 Мидлсбро КЛ
- 21.10.2017 Сток Сити 1:2 Борнмут ПЛ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Борнмут 0:0 Лестер ПЛ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон ПЛ
- 09.09.2017 Арсенал 3:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2017 Борнмут 1:2 Манчестер Сити ПЛ
Вест Хэм (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 24.11.2017 Вест Хэм 1:1 Лестер ПЛ
- 19.11.2017 Уотфорд 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.09.2017 Вест Хэм 3:0 Болтон КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 11.09.2017 Вест Хэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.08.2017 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 11.03.2017 Борнмут 3:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 21.08.2016 Вест Хэм 1:0 Борнмут Премьер-лига
- 12.01.2016 Борнмут 1:3 Вест Хэм Премьер-лига
- 22.08.2015 Вест Хэм 3:4 Борнмут Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|60 - 12
|55
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 14
|42
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 14
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|41 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 18
|34
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|16 - 15
|32
|8.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 30
|26
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 34
|22
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 31
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|15 - 23
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 40
|19
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|18.
|Борнмут
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 28
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
|20.
|Суонси
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|11 - 26
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут -Вест ХэмДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 41 минуту, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Борнмут - Вест Хэм
Борнмут
30.9% (25)
Ничья:
32.1% (26)
Вест Хэм
37% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.6% (24)
1:2 Вест Хэм:
27.2% (22)
1:0 Борнмут:
14.8% (12)
2:1 Борнмут:
12.3% (10)
0:1 Вест Хэм:
4.9% (4)
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