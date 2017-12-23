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Борнмут
 
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Вест Хэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут -Вест Хэм

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 41 минуту, которая состоится 26.12.2017.
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:
Прогнозы на матч Борнмут - Вест Хэм
Борнмут
30.9% (25)
Ничья:
32.1% (26)
Вест Хэм
37% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.6% (24)
Вест Хэм:
27.2% (22)
Борнмут:
14.8% (12)
Борнмут:
12.3% (10)
Вест Хэм:
4.9% (4)
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