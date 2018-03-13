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Стадион:
Уиган
 
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Саутгемптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Уиган - Саутгемптон

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 18 минут, которая состоится 18.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Уиган - Саутгемптон
Уиган
34.3% (24)
Ничья:
22.9% (16)
Саутгемптон
42.9% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
24.3% (17)
Ничья:
20% (14)
Уиган:
17.1% (12)
Саутгемптон:
15.7% (11)
Уиган:
8.6% (6)
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