Текстовая онлайн трансляция матча Уиган - Саутгемптон

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Уиган (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 14.03.2018 Брэдфорд Сити 0:1 Уиган ПЛ
- 10.03.2018 Уиган 3:3 Сканторп ПЛ
- 04.03.2018 Блэкберн 2:2 Уиган ПЛ
- 24.02.2018 Уиган 1:0 Рочдейл ПЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Уиган 0:2 Блэкпул ПЛ
- 10.02.2018 Саутенд 3:1 Уиган ПЛ
- 03.02.2018 Уиган 2:0 Джиллингем ПЛ
- 27.01.2018 Уиган 2:0 Вест Хэм К
- 20.01.2018 Плимут 1:3 Уиган ПЛ
- 17.01.2018 Уиган 3:0 Борнмут К
- 13.01.2018 Уиган 0:0 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 06.01.2018 Борнмут 2:2 Уиган К
- 01.01.2018 Нортгемптон 0:1 Уиган ПЛ
- 29.12.2017 Уиган 0:0 Чарльтон ПЛ
- 26.12.2017 Уиган 0:0 Шрусбери Таун ПЛ
- 23.12.2017 Оксфорд Юнайтед 0:7 Уиган ПЛ
- 16.12.2017 Уимблдон 0:4 Уиган ПЛ
- 12.12.2017 Уиган 3:2 Филд К
- 09.12.2017 Уиган 2:0 Флитвуд Таун ПЛ
Саутгемптон (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 10.03.2018 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Уиган - СаутгемптонДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 18 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Уиган - Саутгемптон
Уиган
34.3% (24)
Ничья:
22.9% (16)
Саутгемптон
42.9% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Саутгемптон:
24.3% (17)
1:1 Ничья:
20% (14)
1:0 Уиган:
17.1% (12)
0:1 Саутгемптон:
15.7% (11)
2:0 Уиган:
8.6% (6)
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