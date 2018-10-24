Стадион: Уэмбли
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер СитиДо начала игры, которая состоится 29.10.2018, осталось 2 дня 21 час 23 минуты.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм
17.2% (16)
Ничья:
32.3% (30)
Манчестер Сити
50.5% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
38.7% (36)
1:1 Ничья:
19.4% (18)
2:1 Тоттенхэм:
9.7% (9)
2:2 Ничья:
9.7% (9)
1:0 Тоттенхэм:
4.3% (4)
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