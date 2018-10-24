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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Манчестер Сити
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм
17.2% (16)
Ничья:
32.3% (30)
Манчестер Сити
50.5% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
38.7% (36)
Ничья:
19.4% (18)
Тоттенхэм:
9.7% (9)
Ничья:
9.7% (9)
Тоттенхэм:
4.3% (4)
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