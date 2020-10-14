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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 6 1.5
2. Кейн Гарри 3 (1) 0.75
3. Орье Серж 1 0.25
4. Лукас Моура 1 0.25
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.25
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 3 0.75
2. Антонио Майкл 2 0.5
3. Форнальс Пабло 1 0.25
4. Алле Себастьян 1 0.25
5. Крессуэлл Арон 0 0
6. Фредерикс Райан 0 0
7. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ламела Эрик 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Уинкс Гарри 1 0
5. Ло Чельсо Джовани 1 0
6. Н'Домбеле Тангай 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Ярмоленко Андрей 1 0
3. Цоуфал Владимир 1 0
4. Форнальс Пабло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Вест Хэм 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити
Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм Кубок лиги
Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 11 - 11 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
7. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
11. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Тоттенхэм 97% (65)
    X 1.5% (1)
    Вест Хэм 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Вест Хэм
    1.63
    4.33
    5.71
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.62 4.00 5.40
    1.63 4.30 5.40
    1.62 4.33 5.65
    1.62 4.26 5.71

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 4.60 1.16 3.90 1.23 2.41 1.57 2.15 1.74 1.89 1.97 1.73 2.18 1.60 2.45 1.31 3.55 1.23 4.20 1.09 7.00 1.07 7.60
    15.75 1.02 14.25 1.02 4.95 1.18 4.05 1.25 2.45 1.61 1.91 1.91 1.54 2.51 1.28 3.75 1.22 4.30 1.09 7.50
    5.19 1.19 2.48 1.60 2.20 1.75 1.92 1.99 1.70 2.28 1.57 2.57 1.22 4.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.46 1.58 1.57 2.31 1.22 4.40
    3.68 1.28 2.48 1.53 1.63 2.28 1.23 4.20 1.16 5.30
    3.11 1.41 2.45 1.60 1.85 2.05 1.59 2.47 1.41 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.98 1.76 1.48 2.50 1.30 3.35
    5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.45 2.75 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.30
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.41
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97% (65)
    Ничья
    1.5% (1)
    Вест Хэм
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.13% (50)
    Меньше
    21.88% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (48)
    Нет
    25% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    46.3% (31)
    3:1 Тоттенхэм
    20.9% (14)
    2:0 Тоттенхэм
    19.4% (13)
    3:2 Тоттенхэм
    3% (2)
    3:0 Тоттенхэм
    3% (2)
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