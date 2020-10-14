Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|6
|1.5
|2.
|Кейн Гарри
|3 (1)
|0.75
|3.
|Орье Серж
|1
|0.25
|4.
|Лукас Моура
|1
|0.25
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.25
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.75
|2.
|Антонио Майкл
|2
|0.5
|3.
|Форнальс Пабло
|1
|0.25
|4.
|Алле Себастьян
|1
|0.25
|5.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|6.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|7.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ламела Эрик
|1
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Вест Хэм
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити
Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 11
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.60
|1.16
|3.90
|1.23
|2.41
|1.57
|2.15
|1.74
|1.89
|1.97
|1.73
|2.18
|1.60
|2.45
|1.31
|3.55
|1.23
|4.20
|1.09
|7.00
|1.07
|7.60
|15.75
|1.02
|14.25
|1.02
|4.95
|1.18
|4.05
|1.25
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.51
|1.28
|3.75
|1.22
|4.30
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.19
|1.19
|—
|—
|2.48
|1.60
|2.20
|1.75
|1.92
|1.99
|1.70
|2.28
|1.57
|2.57
|—
|—
|1.22
|4.82
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
Исход игры
Тоттенхэм
97% (65)
Ничья
1.5% (1)
Вест Хэм
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
78.13% (50)
Меньше
21.88% (14)
Обе команды забьют
Да
75% (48)
Нет
25% (16)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
46.3% (31)
3:1 Тоттенхэм
20.9% (14)
2:0 Тоттенхэм
19.4% (13)
3:2 Тоттенхэм
3% (2)
3:0 Тоттенхэм
3% (2)
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