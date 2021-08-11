Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Газпром Арена
История личных встреч
РОССИЯ
Кипр
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РОССИЯ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|3
|0.38
|Фернандес Марио
|2
|0.25
|Смолов Фёдор
|1
|0.13
|Ерохин Александр
|1
|0.13
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.13
|Джикия Георгий
|1
|0.13
|Дивеев Игорь
|1
|0.13
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.13
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.13
|Кузяев Далер
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|1
|0.13
|Питтас Яннис
|1
|0.13
|Сотириу Пиерос
|1
|0.13
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
Карточки
РОССИЯ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|Миранчук Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сотериу Костас
|2
|1
|Авраам Андреас
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|Иоанну Николас
|1
|0
|Деметриу Мариос
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Кателарис Фанос
|1
|0
|Деметриу Деметрис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
17%
1
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
3
23%
31-45
1
17%
5
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2
РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Венгрия - РОССИЯ 2:3
Кипр
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2
Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Бельгия - Кипр 6:1 Кипр - Шотландия 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|2.
|Хорватия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 3
|17
|3.
|Словакия
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|4.
|Словения
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|5.
|Мальта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Кипр
Исход игры
РОССИЯ
96.1% (73)
Ничья
2.6% (2)
Кипр
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.27% (26)
Меньше
58.73% (37)
Обе команды забьют
Да
11.11% (7)
Нет
88.89% (56)
Популярный счёт
2:0 РОССИЯ
42.1% (32)
3:0 РОССИЯ
21.1% (16)
1:0 РОССИЯ
5.3% (4)
4:0 РОССИЯ
5.3% (4)
3:1 РОССИЯ
5.3% (4)
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