Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
3:2
Конец матча
Стадион: Нетания
1:0
30' ПенальтиДаббур Мунас
39' Желтая карточкаДаббур Мунас
2:0
58' ГолВайссман Шон
2:1
62' ГолВатнхамар Сольви
2:2
72' ГолОльсен Клеминт
3:2
74' ГолПерец Дор
13
Aviv
Avraham
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Aviv AvrahamПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Даниэл ПерецВратарь
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
-
15 Арад ОфриЗащитник
-
20 Пивень ШахарЗащитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Полузащитник
-
19 Абада ЛиэльПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хазиза ДолевНападающий
-
Главный тренер: Руттенштайнер Виллибальд
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Йоэнсен РенеЗащитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хансен ХединПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
Ход матча
30'
1:0
39'
58'
2:0
62'
72'
2:2
74'
3:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Израиль
Фарерские острова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|8
|0.8
|Даббур Мунас
|6 (1)
|0.6
|Перец Дор
|3
|0.3
|Манор Соломон
|2
|0.2
|Вайссман Шон
|2
|0.2
|Битон Нир
|1
|0.1
|Натхо Бибрас
|1
|0.1
|Хазиза Долев
|0
|0
|Менахем Сун
|0
|0
|Глазер Дан
|0
|0
|Абада Лиэль
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Клеминт
|3
|0.3
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0.1
|Ватнхамар Сольви
|1
|0.1
|Наттестад Сонни
|1
|0.1
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.1
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ханссон Халлюр
|0
|0
|Йоэнсен Рене
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Андреасен Якуп
|0
|0
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|0
|Захави Эран
|1
|0
|Огани Орель
|1
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Натхо Бибрас
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Таа Лоай
|1
|0
|Абу-Абайд Ияд
|1
|0
|Менахем Сун
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Глазер Дан
|1
|0
|Лави Нета
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|Ванхамар Гуннар
|2
|0
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Ольсен Клеминт
|1
|0
|Феро Одмар
|1
|0
|Гестсон Тейтур
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|Ролантссон Гилли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
3
38%
3
21%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Забито
23
7
12 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
3
13%
4
57%
61-75
2
9%
2
29%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
5%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0
Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0 Израиль - Польша 1:2
Фарерские острова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1
Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|30 - 3
|27
|2.
|Шотландия
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 7
|23
|3.
|Израиль
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|23 - 21
|16
|4.
|Австрия
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 23
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 30
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Шотландия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Израиль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Австрия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
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Прогнозы на матч Израиль 3:2 Фарерские острова
Исход игры
Израиль
96.4% (134)
Ничья
3.6% (5)
Фарерские острова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.07% (73)
Меньше
45.93% (62)
Обе команды забьют
Да
23.7% (32)
Нет
76.3% (103)
Популярный счёт
2:0 Израиль
39.6% (55)
3:0 Израиль
25.9% (36)
3:1 Израиль
10.8% (15)
2:1 Израиль
5.8% (8)
4:1 Израиль
2.9% (4)
1:0 Израиль
2.9% (4)
4:0 Израиль
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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