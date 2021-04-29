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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 21 (4) 0.64
2. Сон Хынмин 15 (1) 0.45
3. Бэйл Гарет 6 0.18
4. Лукас Моура 3 0.09
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.09
6. Орье Серж 2 0.06
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.03
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
10. Ламела Эрик 1 0.03
11. Винисиус Карлос 1 0.03
12. Регилон Серхио 0 0
13. Доэрти Мэтт 0 0
14. Бергвейн Стевен 0 0
15. Дэвис Бен 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 7 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.09
3. Богл Джейден 2 0.06
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Флек Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0
11. Ландстрем Джон 0 0
12. Башам Крис 0 0
13. Иган Джон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 7 0
2. Ламела Эрик 5 1
3. Ло Чельсо Джовани 5 0
4. Доэрти Мэтт 3 1
5. Уинкс Гарри 4 0
6. Регилон Серхио 4 0
7. Сиссоко Мусса 3 0
8. Дайер Эрик 3 0
9. Н'Домбеле Тангай 3 0
10. Алдервейрельд Тоби 2 0
11. Бергвейн Стевен 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Бэйл Гарет 1 0
14. Кейн Гарри 1 0
15. Дэвис Бен 1 0
16. Санчес Давинсон 1 0
17. Танганга Джафет 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 7 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Бэлдок Джордж 5 0
6. Норвуд Оливер 4 0
7. Берге Сандер 4 0
8. Башам Крис 3 0
9. Флек Джон 3 0
10. Ампаду Этан 3 0
11. Джагелка Фил 1 1
12. Робинсон Джек 2 0
13. Макбарни Оливер 2 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0
21. Брюстер Риан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 20% (11) 18.18% (10) 18.18% (10) 18.18% (10) 14.55% (8) 10.91% (6)
 Шеффилд Юнайтед 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =0 -12
Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед
Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:2 Тоттенхэм Кубок лиги Англии
Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 33 19 5 9 60 - 38 62
4. Челси Заявка 33 16 10 7 51 - 31 58
5. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
6. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 32 15 7 10 44 - 40 52
9. Лидс Заявка 33 14 5 14 50 - 50 47
10. Арсенал Заявка 33 13 7 13 44 - 37 46
11. Астон Вилла Заявка 32 13 6 13 46 - 37 45
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас Заявка 32 10 8 14 34 - 54 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
16. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
17. Брайтон Заявка 33 7 13 13 33 - 39 34
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 5 2 26 18 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
5. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
7. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
9. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 4 часа 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Тоттенхэм 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.31
    5.96
    11.59
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (12)
    Меньше
    70% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    22.5% (9)
    Нет
    77.5% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    56.1% (23)
    2:1 Тоттенхэм
    17.1% (7)
    1:0 Тоттенхэм
    9.8% (4)
    3:0 Тоттенхэм
    7.3% (3)
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