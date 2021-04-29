Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|21 (4)
|0.64
|2.
|Сон Хынмин
|15 (1)
|0.45
|3.
|Бэйл Гарет
|6
|0.18
|4.
|Лукас Моура
|3
|0.09
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.09
|6.
|Орье Серж
|2
|0.06
|7.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.03
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|10.
|Ламела Эрик
|1
|0.03
|11.
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|12.
|Регилон Серхио
|0
|0
|13.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|14.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|15.
|Дэвис Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0.21
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.09
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.06
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Флек Джон
|0
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|11.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|12.
|Башам Крис
|0
|0
|13.
|Иган Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|7
|0
|2.
|Ламела Эрик
|5
|1
|3.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|4.
|Доэрти Мэтт
|3
|1
|5.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|6.
|Регилон Серхио
|4
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|8.
|Дайер Эрик
|3
|0
|9.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0
|10.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|12.
|Винисиус Карлос
|2
|0
|13.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|14.
|Кейн Гарри
|1
|0
|15.
|Дэвис Бен
|1
|0
|16.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|17.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|6
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|5
|0
|6.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|7.
|Берге Сандер
|4
|0
|8.
|Башам Крис
|3
|0
|9.
|Флек Джон
|3
|0
|10.
|Ампаду Этан
|3
|0
|11.
|Джагелка Фил
|1
|1
|12.
|Робинсон Джек
|2
|0
|13.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|21.
|Брюстер Риан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|20% (11)
|18.18% (10)
|18.18% (10)
|18.18% (10)
|14.55% (8)
|10.91% (6)
|Шеффилд Юнайтед
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =2 -9Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =0 -12Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед
Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|60 - 38
|62
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|51 - 31
|58
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|53 - 43
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 40
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|33
|14
|5
|14
|50 - 50
|47
|10.
|Арсенал
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|44 - 37
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|46 - 37
|45
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 45
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|34 - 54
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|30 - 45
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|33 - 39
|34
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|30 - 64
|25
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|5
|2
|26
|18 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|9.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|11.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Тоттенхэм
97.6% (40)
Ничья
2.4% (1)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30% (12)
Меньше
70% (28)
Обе команды забьют
Да
22.5% (9)
Нет
77.5% (31)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
56.1% (23)
2:1 Тоттенхэм
17.1% (7)
1:0 Тоттенхэм
9.8% (4)
3:0 Тоттенхэм
7.3% (3)
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