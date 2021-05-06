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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 13 (1) 0.38
2. Эль-Гази Анвар 8 (3) 0.24
3. Грилиш Джек 6 0.18
4. Траоре Бертран 6 0.18
5. Баркли Росс 3 0.09
6. Макгинн Джон 2 0.06
7. Мингс Тайрон 2 0.06
8. Трезеге 2 0.06
9. Конса Эзри 2 0.06
10. Хурихан Конор 1 0.03
11. Дэвис Кинан 1 0.03
12. Хаус Кортни 1 0.03
13. Кэш Мэтти 0 0
14. Соарес Дуглас 0 0
15. Таргетт Мэтт 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 16 0.47
2. Родригес Хамес 6 0.18
3. Сигурдссон Гильфи 6 (3) 0.18
4. Ришарлисон 6 (1) 0.18
5. Кин Майкл 3 0.09
6. Дукуре Абдулай 2 0.06
7. Мина Йерри 2 0.06
8. Айуоби Алекс 1 0.03
9. Бернард Дуарте 1 0.03
10. Холгейт Мэйсон 1 0.03
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Годфри Бен 0 0
14. Гомеш Андре 0 0
15. Дэвис Том 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 9 1
2. Кэш Мэтти 7 1
3. Макгинн Джон 8 0
4. Таргетт Мэтт 7 0
5. Мингс Тайрон 5 1
6. Грилиш Джек 5 0
7. Уоткинс Олли 3 1
8. Сансон Морган 3 0
9. Конса Эзри 3 0
10. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
11. Эль-Гази Анвар 2 0
12. Накамба Марвелус 2 0
13. Тейлор Нил 1 0
14. Хаус Кортни 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Холгейт Мэйсон 8 0
2. Дукуре Абдулай 6 0
3. Аллан Маркес 6 0
4. Ришарлисон 3 1
5. Кин Майкл 4 0
6. Годфри Бен 4 0
7. Динь Люка 2 1
8. Родригес Хамес 3 0
9. Гомеш Андре 3 0
10. Дэвис Том 3 0
11. Калверт-Льюин Доминик 3 0
12. Бернард Дуарте 2 0
13. Мина Йерри 2 0
14. Сигурдссон Гильфи 1 0
15. Тосун Дженк 1 0
16. Делф Фабиан 1 0
17. Ольсен Робин 1 0
18. Пикфорд Джордан 1 0
19. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 25.53% (12) 6.38% (3) 10.64% (5) 12.77% (6) 17.02% (8) 27.66% (13)
 Эвертон 13.64% (6) 20.45% (9) 25% (11) 13.64% (6) 13.64% (6) 13.64% (6)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Эвертон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок Эвертон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 34 20 10 4 67 - 36 70
3. Челси Заявка 35 18 10 7 55 - 32 64
4. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 34 16 7 11 46 - 42 55
9. Арсенал Заявка 35 15 7 13 49 - 38 52
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 34 14 6 14 49 - 41 48
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 8 15 36 - 56 41
14. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
15. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
16. Саутгемптон Заявка 34 10 7 17 41 - 61 37
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 26 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Эвертон Заявка 17 11 3 3 23 - 15 36
4. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2021, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Астон Вилла 18% (9)
    X 46% (23)
    Эвертон 36% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Эвертон
    2.76
    3.66
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астон Вилла - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Эвертон

    Исход игры
    Астон Вилла
    18% (9)
    Ничья
    46% (23)
    Эвертон
    36% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.9% (22)
    Меньше
    55.1% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (21)
    1:2 Эвертон
    28% (14)
    2:1 Астон Вилла
    10% (5)
    1:0 Астон Вилла
    6% (3)
    0:1 Эвертон
    4% (2)
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