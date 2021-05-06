Англия: Премьер-лига 2020-2021
Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Эвертон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|13 (1)
|0.38
|2.
|Эль-Гази Анвар
|8 (3)
|0.24
|3.
|Грилиш Джек
|6
|0.18
|4.
|Траоре Бертран
|6
|0.18
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.09
|6.
|Макгинн Джон
|2
|0.06
|7.
|Мингс Тайрон
|2
|0.06
|8.
|Трезеге
|2
|0.06
|9.
|Конса Эзри
|2
|0.06
|10.
|Хурихан Конор
|1
|0.03
|11.
|Дэвис Кинан
|1
|0.03
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|13.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|14.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|15.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0.47
|2.
|Родригес Хамес
|6
|0.18
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|6 (3)
|0.18
|4.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.18
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.09
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.06
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.03
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Годфри Бен
|0
|0
|14.
|Гомеш Андре
|0
|0
|15.
|Дэвис Том
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|9
|1
|2.
|Кэш Мэтти
|7
|1
|3.
|Макгинн Джон
|8
|0
|4.
|Таргетт Мэтт
|7
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Уоткинс Олли
|3
|1
|8.
|Сансон Морган
|3
|0
|9.
|Конса Эзри
|3
|0
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|11.
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|12.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|13.
|Тейлор Нил
|1
|0
|14.
|Хаус Кортни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холгейт Мэйсон
|8
|0
|2.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|3.
|Аллан Маркес
|6
|0
|4.
|Ришарлисон
|3
|1
|5.
|Кин Майкл
|4
|0
|6.
|Годфри Бен
|4
|0
|7.
|Динь Люка
|2
|1
|8.
|Родригес Хамес
|3
|0
|9.
|Гомеш Андре
|3
|0
|10.
|Дэвис Том
|3
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|12.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|13.
|Мина Йерри
|2
|0
|14.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|15.
|Тосун Дженк
|1
|0
|16.
|Делф Фабиан
|1
|0
|17.
|Ольсен Робин
|1
|0
|18.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|19.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|25.53% (12)
|6.38% (3)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|17.02% (8)
|27.66% (13)
|Эвертон
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|25% (11)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =4 -10Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Эвертон 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок Эвертон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|67 - 36
|70
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|55 - 32
|64
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|57 - 39
|57
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|8.
|Эвертон
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 42
|55
|9.
|Арсенал
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|49 - 38
|52
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 41
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 61
|37
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 26
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Эвертон
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|23 - 15
|36
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|17
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Астон Вилла - Эвертон
Исход игры
Астон Вилла
18% (9)
Ничья
46% (23)
Эвертон
36% (18)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (22)
Меньше
55.1% (27)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (21)
1:2 Эвертон
28% (14)
2:1 Астон Вилла
10% (5)
1:0 Астон Вилла
6% (3)
0:1 Эвертон
4% (2)
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