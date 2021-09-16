  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Кайрат
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Омония
0' 31'
Кайрат
Омония

Бомбардиры внутри турнира

Кайрат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шушеначев Артур 3 1
2. Вагнер Лав 3 (1) 1
3. Алвеш Рикардо 1 0.33
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайрат 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 0
 Омония 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кайрат Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ордабасы 2:1 Кайрат Кайрат 3:1 Фола Фола 1:4 Кайрат Каспий 2:4 Кайрат
Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 3:0 Жетысу Кайрат 0:0 Алашкерт Туран 4:3 Кайрат Црвена Звезда 5:0 Кайрат Кайрат 0:1 Туран Кайрат 2:1 Црвена Звезда Кайрат 0:2 Каспий Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа Жетысу 0:1 Кайрат Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Кайрат 5:0 Атырау Тобол 2:2 Кайрат Кайрат 5:1 Каспий Туран 0:3 Кайрат Тараз 0:2 Кайрат
Омония Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АЕК Ларнака 2:1 Омония Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Флора Таллин 2:1 Омония
Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кайрат 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Омония 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Карабах Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Базель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кайрат 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Базель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Омония 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Карабах Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Омония 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Базель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Карабах Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кайрат 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Протащил мяч к чужой штрафной Алвеш и пробил по воротам, но без особых проблем справился Фабиано.
  • 31'
    Получил по ногам на фланге Атьемвен от Оганесяна. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 30'
    Отдавал по флангу Псалтис на ход Папулису, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 29'
    С левого фланга Оганесян навесил в центр штрафной, но здесь Лава грамотно от мяча корпусом оттеснил Ланг.
  • Офсайд
    28'
    В контратаку убегал по флангу Атьемвен после паса от Гомеса, но судья остановил игру из-за офсайда.
  • 27'
    Разрезной пас выдал Лав в штрафную, куда врывался на скорости Канте, но мяч перевел в аут в подкате Ланг.
  • 26'
    Мог убегать на ворота соперника Гомес после паса от Папулиса, но перехватил мяч на выходе Покатилов.
  • 25'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Дугалич на ход Канте, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Юсте.
  • 24'
    Мягко забросил в штрафную соперника Косович, но здесь добраться до мяча Лаву не позволил Панайоту.
  • 23'
    Снова вырезал с фланга Гомес на дальнюю штангу, но здесь перехватил мяч в красивом подкате Баньяк.
  • Опасный момент
    22'
    Убежал по флангу Какулис и навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Баширу, но мяч буквально с линии ворот сумел вынести Дугалич. 
  • 21'
    Дальний заброс исполнял Косович на ход Лаву, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 20'
    В центре поля получил по ногам Оганесян от Атьемвена. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 19'
    Забросил на ход партнеру по флангу Поляков, но перехватил мяч Псалтис и вынес сферу в аут.
  • 18'
    Последовал навес с угла поля от Папулиса на дальнюю штангу, но здесь головой не смог добраться до мяча Юсте.
  • Угловой
    17'
    Сместился с фланга Псалтис на скорости к штрафной и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.
  • 16'
    Вырезал Лав в очередной раз в штрафную на Косовича, но в последний момент мяч перехватил Ланг.
  • 15'
    Отличным пасом выводил лав в штрафную Канте, но тот в борьбе с защитником пробил крайне неточно.
  • Опасный момент
    14'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Баширу. Мяч едва не залетел под перекладину, но справился Покатилов.
  • Опасный момент
    13'
    Пробивал головой Канте после навеса с угла поля от Алвеша, но мяч угодил в перекладину и вылетел за пределы поля.
  • 12'
    Зацепился за мяч Лав в чужой штрафной и сбросил под удар Косовичу, но тот угодил с ходу в спину защитнику.
  • 11'
    Со штрафного навесил Алвеш на дальнюю штангу, но здесь головой мимо мяча проскочил Дугалич в борьбе с защитником.
  • 10'
    В грубом подкате Оганесяну на фланге заехал по ногам Псалтис. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 9'
    На фланге Поляков заехал по ногам Папулису. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 8'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Алип и пробил по воротам, но мяч полетел далеко от штанги.
  • 7'
    Догнал мяч у лицевой линии Косович и тут же прострелил вдоль ворот, но на перехвате сыграл грамотно Фабиано и забрал мяч в руки.
  • 6'
    По флангу прорвался Алвеш и прострелил в штрафную, но здесь Ланг головой вынес снаряд в аут.
  • 5'
    Дальний заброс в штрафную исполнял Алип на ход Лаву, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
  • 4'
    По флангу отдавал Поляков на ход Оганесяну, но напоролся на Панайоту и потерял мяч в силовой борьбе.
  • 3'
    Диагональный пас исполнял Ланг на ход Папулису по левому флангу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Almaty Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кайрат 0:0 Омония онлайн


Прогнозы на матч Кайрат 0:0 Омония

Исход игры
Кайрат
82.2% (120)
Ничья
13.7% (20)
Омония
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (66)
Меньше
54.17% (78)
Обе команды забьют
Да
56.94% (82)
Нет
43.06% (62)
Популярный счёт
2:1 Кайрат
39% (57)
1:0 Кайрат
32.2% (47)
1:1 Ничья
11% (16)
2:0 Кайрат
8.9% (13)
1:2 Омония
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 