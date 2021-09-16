Лига конференций 2021-2022
Кайрат
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Центральный стадион Алматы
Омония
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баньяк МакиЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kirill Keker
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шушеначев Артур
|3
|1
|2.
|Вагнер Лав
|3 (1)
|1
|3.
|Алвеш Рикардо
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кайрат
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|0
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кайрат Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ордабасы 2:1 Кайрат Кайрат 3:1 Фола Фола 1:4 Кайрат Каспий 2:4 Кайрат
Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 3:0 Жетысу Кайрат 0:0 Алашкерт Туран 4:3 Кайрат Црвена Звезда 5:0 Кайрат Кайрат 0:1 Туран Кайрат 2:1 Црвена Звезда Кайрат 0:2 Каспий Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа Жетысу 0:1 Кайрат Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Кайрат 5:0 Атырау Тобол 2:2 Кайрат Кайрат 5:1 Каспий Туран 0:3 Кайрат Тараз 0:2 Кайрат
Омония Последние 20 матчей: +10 =4 -6АЕК Ларнака 2:1 Омония Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Флора Таллин 2:1 Омония
Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кайрат
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Омония
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Карабах
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Базель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кайрат
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Базель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Омония
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Карабах
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Кайрат 0:0 Омония
Исход игры
Кайрат
82.2% (120)
Ничья
13.7% (20)
Омония
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (66)
Меньше
54.17% (78)
Обе команды забьют
Да
56.94% (82)
Нет
43.06% (62)
Популярный счёт
2:1 Кайрат
39% (57)
1:0 Кайрат
32.2% (47)
1:1 Ничья
11% (16)
2:0 Кайрат
8.9% (13)
1:2 Омония
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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