В контратаку убегал по флангу Атьемвен после паса от Гомеса, но судья остановил игру из-за офсайда.

С левого фланга Оганесян навесил в центр штрафной, но здесь Лава грамотно от мяча корпусом оттеснил Ланг.

Отдавал по флангу Псалтис на ход Папулису, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

Получил по ногам на фланге Атьемвен от Оганесяна. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

Протащил мяч к чужой штрафной Алвеш и пробил по воротам, но без особых проблем справился Фабиано.

27' Разрезной пас выдал Лав в штрафную, куда врывался на скорости Канте, но мяч перевел в аут в подкате Ланг.

26' Мог убегать на ворота соперника Гомес после паса от Папулиса, но перехватил мяч на выходе Покатилов.

25' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Дугалич на ход Канте, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Юсте.

24' Мягко забросил в штрафную соперника Косович, но здесь добраться до мяча Лаву не позволил Панайоту.

23' Снова вырезал с фланга Гомес на дальнюю штангу, но здесь перехватил мяч в красивом подкате Баньяк.

22' Убежал по флангу Какулис и навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Баширу, но мяч буквально с линии ворот сумел вынести Дугалич.

21' Дальний заброс исполнял Косович на ход Лаву, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

20' В центре поля получил по ногам Оганесян от Атьемвена. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

19' Забросил на ход партнеру по флангу Поляков, но перехватил мяч Псалтис и вынес сферу в аут.

18' Последовал навес с угла поля от Папулиса на дальнюю штангу, но здесь головой не смог добраться до мяча Юсте.

17' Сместился с фланга Псалтис на скорости к штрафной и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.

16' Вырезал Лав в очередной раз в штрафную на Косовича, но в последний момент мяч перехватил Ланг.

15' Отличным пасом выводил лав в штрафную Канте, но тот в борьбе с защитником пробил крайне неточно.

14' С дальней дистанции пробивал по воротам Баширу. Мяч едва не залетел под перекладину, но справился Покатилов.

13' Пробивал головой Канте после навеса с угла поля от Алвеша, но мяч угодил в перекладину и вылетел за пределы поля.

12' Зацепился за мяч Лав в чужой штрафной и сбросил под удар Косовичу, но тот угодил с ходу в спину защитнику.

11' Со штрафного навесил Алвеш на дальнюю штангу, но здесь головой мимо мяча проскочил Дугалич в борьбе с защитником.

10' В грубом подкате Оганесяну на фланге заехал по ногам Псалтис. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

9' На фланге Поляков заехал по ногам Папулису. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

8' Прорвался по центру к штрафной соперника Алип и пробил по воротам, но мяч полетел далеко от штанги.

7' Догнал мяч у лицевой линии Косович и тут же прострелил вдоль ворот, но на перехвате сыграл грамотно Фабиано и забрал мяч в руки.

6' По флангу прорвался Алвеш и прострелил в штрафную, но здесь Ланг головой вынес снаряд в аут.

5' Дальний заброс в штрафную исполнял Алип на ход Лаву, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

4' По флангу отдавал Поляков на ход Оганесяну, но напоролся на Панайоту и потерял мяч в силовой борьбе.

3' Диагональный пас исполнял Ланг на ход Папулису по левому флангу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.