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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
0:4
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
0:1
24' Гол
Тэнасе Флорин
30' Желтая карточка
Янку Габриэль
32' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
0:2
34' Гол
Олару Дариус
0:3
40' Пенальти
Тэнасе Флорин
46' Желтая карточка
Младен Себастьян
0:4
67' Гол
Тэнасе Флорин
90'+3
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
5
Младен
Себастьян
6
Де
Нойер
Брадлей
29
Eduard
Radaslavescu
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
28
Янку
Габриэль
19
Молдовяну
Роберт
7
Питу
Алекси
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
7
Коман
Флоринел
9
Попеску
Октавиан
Вииторул Констанца
ФКСБ

История личных встреч

Вииторул Констанца
ФКСБ

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

30 матчей

16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петре Адриан 1 0.17
Eduard Radaslavescu 1 0.17
Артян Андрей 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 7 (2) 1.17
Олару Дариус 2 0.33
Попеску Октавиан 2 0.33
Эджума Малком 1 0.17
Стойка Янис 1 0.17
Думитер Андрей 1 0.17
Радунович Ристо 0 0
Коман Флоринел 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Шут Адриан 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 2 1
Ларие Йонуц 2 0
Неделку Драгош 2 0
Петре Адриан 0 1
Янку Габриэль 1 0
Младен Себастьян 1 0
Michael Omoh 1 0
Пурече Флориан 1 0
Раду Бобок 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Радунович Ристо 2 0
Мамут Иван 2 0
Кордя Андрей 2 0
Шут Адриан 2 0
Крецу Валентин 1 0
Коман Флоринел 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Anton Petrea 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
50%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
50%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0
ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0
Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 5 48
2. ФКСБ 6 5 0 1 14 - 4 46
3. Университатя Крайова 6 5 0 1 16 - 5 42
4. Волунтари 6 2 0 4 5 - 10 30
5. Вииторул Констанца 6 1 1 4 2 - 10 28
6. Арджеш 6 1 0 5 3 - 14 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 3 2 0 1 5 - 2 44
2. ФКСБ 3 2 0 1 6 - 2 37
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 6 - 2 33
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 3 0 1 2 0 - 7 1
6. Арджеш 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 3 1 0 2 2 - 3 27
2. Арджеш 3 1 0 2 1 - 5 27
3. Волунтари 2 0 0 2 1 - 7 24
4. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
5. ФКСБ 3 3 0 0 8 - 2 9
6. ЧФР Клуж 3 1 1 1 3 - 3 4
  • До матча
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