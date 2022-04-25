Второй тайм

93' Мирон Джордже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' ФКСБ заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

89' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' ФКСБ выполняет удар от ворот.

88' Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали

87' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

87' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Радунович Ристо имел все шансы забить, но Mihai Aioani сделал отличный сейв!

87' Грамени Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Должен был быть гол! Стойка Янис имел отличный шанс, но Mihai Aioani не дал голу состоятся!

83' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Радунович Ристо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Почти гол! Эджума Малком пробил головой по воротам, но Mihai Aioani спас!

81' Mihai Aioani отбил мяч на угловой после удара Эджума Малком из штрафной площади.

80' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Стойка Янис нанес удар, мяч был парирован, но Mihai Aioani не удержал его в руках.

79' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

79' Enes Sali навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' ФКСБ выполняет удар от ворот.

77' Грамени Константин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

76' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Alexandru Marian Musi

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

75' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет ФКСБ

71' Mihai Aioani ошибается в защите.

70' Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Г О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

67' Mihai Aioani ошибается в защите.

67' Adrian Sut из команды ФКСБ нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

66' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

66' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

65' Оайдэ Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

65' Игрок Коман Флоринел из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

64' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Коман Флоринел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Adrian Sut возвращается на поле.

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Ох, нехорошо это выглядит. Adrian Sut получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Радунович Ристо пробил со штрафного прямо в стенку

56' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

50' ФКСБ выполняет удар от ворот.

49' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Младен Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол