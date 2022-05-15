Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает ударом с правой ноги!

Первый тайм

49' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Иван Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Матч возобновлен

46' Гэман Валеричэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Рефери не любит споров - именно за это Дан Петреску сейчас получил желтую

44' Папп Пол не смог попасть в створ ударом издали

44' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Летица Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матею Александру наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Иван Андрей получил желтую карточку от судьи

32' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бордеяну Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Матею Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Иван Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Daniel Birligea имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

15' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кольич Элвир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Daniel Birligea получает желтую карточку за нырок

11' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж в офсайде

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Вэтэжелу Богдан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру