Стадион: Константин Рэдулеску
2:1
Конец матча
1:0
2' ГолБоатенг Бисмарк
11' Желтая карточкаDaniel Birligea
33' Желтая карточкаИван Андрей
45' Желтая карточкаДан Петреску
48' Желтая карточкаКрецу Александру
2:0
57' ГолДебелюх Габриэл
59' Желтая карточкаСкречу Владимир
2:1
61' ГолМатею Александру
78' Желтая карточкаМаркович Йован
81' Желтая карточкаОмрани Билель
83' Желтая карточкаВынэ Йонуц
90' Желтая карточкаЛетица Карло
90' Желтая карточкаБурка Андрей
Ход матча
2'
1:0
11'
33'
45'
48'
57'
2:0
59'
61'
2:1
78'
81'
83'
90'
90'
Владение мячом
23
Летица
Карло
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
2
Папп
Пол
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
-
23 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Буш СержиуНападающий
-
24 Rares Balan
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
44%
16 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
44 матча
45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.5%
59.1%
20.4%
9 побед 26 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
38.6%
25%
16 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|5
|0.56
|Петрила Клаудиу
|3
|0.33
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.22
|Боатенг Бисмарк
|2
|0.22
|Маня Кристьян
|1
|0.11
|Бордеяну Михай
|1
|0.11
|Дуганджич Марко
|1
|0.11
|Паун-Александру Константин
|1
|0.11
|Daniel Birligea
|1
|0.11
|Омрани Билель
|0
|0
|Сушич Матео
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.44
|Крецу Александру
|3
|0.33
|Баярам Штефан
|3
|0.33
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.22
|Густаво Важенин
|2
|0.22
|Рогульич Анте
|2
|0.22
|Матею Александру
|1
|0.11
|Бик Овидиу
|1
|0.11
|Кольич Элвир
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граовац Даниэль
|3
|0
|Сушич Матео
|1
|1
|Омрани Билель
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Летица Карло
|2
|0
|Daniel Birligea
|2
|0
|Дан Петреску
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Густаво Важенин
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Иван Андрей
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
5
42%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
12%
3
16%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
67%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|57
|2.
|ФКСБ
|9
|7
|1
|1
|21 - 6
|53
|3.
|Университатя Крайова
|9
|6
|0
|3
|18 - 8
|45
|4.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|9
|2
|2
|5
|4 - 12
|32
|6.
|Арджеш
|9
|1
|0
|8
|3 - 25
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|50
|2.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|40
|3.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|36
|4.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|6.
|Арджеш
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|27
|2.
|Арджеш
|5
|1
|0
|4
|1 - 10
|27
|3.
|Волунтари
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|25
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|11 - 5
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7