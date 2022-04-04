Второй тайм

94' ЧФР Клуж заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

93' Игрок Ариас Яфар из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Georgian Honciu нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Georgian Honciu из команды Арджеш делает пас партнеру.

90' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Georgian Honciu бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

87' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бурка Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Тактическая замена. Палич Антун уходит с поля и его заменяет Georgian Honciu

83' Так близко к голу! Сигурьонссон Рунар имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Alexandru Greab!

83' Петрила Клаудиу нанес удар, мяч был парирован, но Alexandru Greab не удержал его в руках.

82' Удар от ворот произведет Арджеш

82' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

81' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Бурка Андрей нанес удар головой, но Alexandru Greab спокойно отбил мяч.

79' Камора Мауру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Габриэл Дебелюх уходит с поля и его заменяет Дуганджич Марко

78' Ох, нехорошо это выглядит. Бордеяну Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' УДАЛЕНИЕ! - Тофан Костинел увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

76' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Тофан Костинел получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Арджеш выполняет удар от ворот.

70' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Боатенг Бисмарк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Игрок Alexandru Isfan из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

67' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Хорошую попытку сделал Петрила Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

65' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Арджеш

62' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Паун-Александру Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Сед Ахмед не смог попасть в створ ударом издали

59' Боатенг Бисмарк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Арджеш

56' Плохо сыграл Райнов Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Боатенг Бисмарк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Арджеш

48' Омрани Билель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

48' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.