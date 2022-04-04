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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
2:0
Конец матча

Стадион:
Арджеш
0'
1:0
23' Гол
Дебелюх Габриэл
25' Желтая карточка
Граовац Даниэль
76' Желтая карточка
Тофан Костинел
77' Красная карточка
Тофан Костинел
2:0
84' Гол
Дуганджич Марко
90'+4
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
7
Паун-Александру
Константин
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
9
Омрани
Билель
22
Дебелюх
Габриэл
18
Костаче
Ионуц
12
Греаб
Александру
17
Добросавлевичи
Алин
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
3
Латовлевич
Ясмин
71
Райнов
Мартин
21
Палич
Антун
10
Тэнасе
Кристиан
19
Ганя
Джордже
11
Alexandru
Isfan
44
Сед
Ахмед
ЧФР Клуж
Арджеш

История личных встреч

ЧФР Клуж
Арджеш

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ДА
0:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 0.67
Петрила Клаудиу 1 0.33
Дяк Чиприан 1 0.33
Дуганджич Марко 1 0.33
Сушич Матео 0 0
Омрани Билель 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сед Ахмед 1 (1) 0.33
Сербан Ионут II 1 (1) 0.33

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граовац Даниэль 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латовлевич Ясмин 1 1
Тофан Костинел 1 1
Ганя Джордже 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Сербан Ионут II 0 1
Райнов Мартин 1 0
Сед Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
Арджеш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0
Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 3 2 1 0 5 - 1 45
2. ФКСБ 3 2 0 1 5 - 4 37
3. Университатя Крайова 3 2 0 1 6 - 3 33
4. Волунтари 3 2 0 1 5 - 4 30
5. Вииторул Констанца 3 0 1 2 0 - 3 25
6. Арджеш 3 0 0 3 2 - 8 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 2 0 0 5 - 1 44
2. ФКСБ 2 1 0 1 2 - 2 34
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Волунтари 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
2. Вииторул Констанца 2 0 0 2 0 - 3 24
3. Арджеш 2 0 0 2 0 - 5 24
4. Университатя Крайова 2 1 0 1 3 - 3 3
5. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. ЧФР Клуж 1 0 1 0 0 - 0 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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