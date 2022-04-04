Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
1:0
23' ГолДебелюх Габриэл
25' Желтая карточкаГраовац Даниэль
76' Желтая карточкаТофан Костинел
77' Красная карточкаТофан Костинел
2:0
84' ГолДуганджич Марко
Ход матча
23'
1:0
25'
76'
77'
84'
Владение мячом
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
14
Joao
Miguel
21
Палич
Антун
19
Ганя
Джордже
44
Сед
Ахмед
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ганя ДжорджеПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Арджеш
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.67
|Петрила Клаудиу
|1
|0.33
|Дяк Чиприан
|1
|0.33
|Дуганджич Марко
|1
|0.33
|Сушич Матео
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сед Ахмед
|1 (1)
|0.33
|Сербан Ионут II
|1 (1)
|0.33
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граовац Даниэль
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Латовлевич Ясмин
|1
|1
|Тофан Костинел
|1
|1
|Ганя Джордже
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Сербан Ионут II
|0
|1
|Райнов Мартин
|1
|0
|Сед Ахмед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
Арджеш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0
Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|45
|2.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|37
|3.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|33
|4.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|25
|6.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|44
|2.
|ФКСБ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Волунтари
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|2.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|24
|3.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|24
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1