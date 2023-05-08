Аль-Наср Эр-Рияд

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который, как известно, выступает Криштиану Роналду, будет играть у себя дома с командой "Аль-Халидж". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru будет вести Кирилл Иванцов.