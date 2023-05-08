Тур: 26.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|16 (2)
|0.64
|Роналду Криштиану
|12 (4)
|0.48
|Гариб Абдуррахман
|5
|0.2
|Густаво Диас
|4
|0.16
|Яхья Айман
|4
|0.16
|Абубакар Венсан
|4
|0.16
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.08
|Маран Мохаммад
|2
|0.08
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.04
|Маду Абдулла
|1
|0.04
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.04
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Оспина Давид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Аль-Халидж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинш Фабиу
|6
|0.24
|Поко Андре
|2
|0.08
|Аль-Самири Халед
|1
|0.04
|Hamad Al Abdan
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|0
|0
|Hussain Ali Alnwaiqi
|0
|0
|Амарал Педру
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|4
|1
|Густаво Диас
|4
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|2
|1
|Альваро Гонсалес Соберон
|3
|0
|Конан Гислен
|3
|0
|Аль-Хассан Али
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Маду Абдулла
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Аль-Акиди Наваф
|1
|0
Аль-Халидж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинш Фабиу
|7
|0
|Аль-Самири Халед
|3
|0
|Поко Андре
|1
|0
|Douglas Friedrich
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
|Saleh Yahya Al Abbas
|1
|0
|Hamad Al Abdan
|1
|0
|Hisham Al Dubais
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Аль-Халидж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Аль-Халидж
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
4
15
Волевые поражения
26
13
Аль-Наср Эр-Рияд
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Аль-Халидж
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
9
15
Волевые поражения
28
13
Голы по времени матча
Забито
27
4
9 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 23
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
1
25%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
15%
2
50%
46-60
1
4%
1
25%
61-75
12
44%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
14%
5
23%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
2
29%
5
23%
76-90
Забито
26
15
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
8%
3
20%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
6
40%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
5
19%
3
20%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
14%
5
25%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
1
14%
4
20%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
2
29%
5
25%
76-90
Забито
53
19
22 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 17
4
8%
3
16%
1-15
9
17%
1
5%
16-30
9
17%
6
32%
31-45
8
15%
3
16%
46-60
5
9%
3
16%
61-75
17
32%
3
16%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
42
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 18
11 Не пропускали 20
2
14%
10
24%
1-15
3
21%
4
10%
16-30
1
7%
3
7%
31-45
2
14%
8
19%
46-60
2
14%
7
17%
61-75
4
29%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Халидж
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Файха - Аль-Халидж 0:3 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Фатех - Аль-Халидж 2:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Аль-Таи 2:2 Аль-Батин - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Адаль - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Дамак 2:0 Абха - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Халидж - Аль-Вахда Мекка 3:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Халидж 0:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Файха 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Халидж 4:0 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:2 Аль-Таи - Аль-Халидж 3:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
9 раз 75%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
4
6 раз 24%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
0
13 раз 52%
1
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
93
67
48
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
39
76
111
67
111
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1213
169
718
1015
322
718
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|48 - 11
|59
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|53 - 14
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|51 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|45 - 23
|49
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|34 - 31
|40
|6.
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|41 - 32
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|36 - 37
|34
|8.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|30 - 32
|32
|9.
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|30 - 40
|30
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|23 - 29
|30
|11.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|32 - 43
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|13.
|Заявка
|25
|7
|2
|16
|22 - 39
|23
|14.
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|20 - 36
|23
|15.
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|21 - 48
|21
|16.
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|20 - 54
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 7
|32
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 3
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 11
|27
|5.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 20
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 18
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 22
|14
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 25
|14
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 7
|24
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 18
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|12 - 20
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|14.
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|5 - 21
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|16.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|8 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Хамдалла Абдерразак
|19
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|18 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|12 (4)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карлос XI
|12 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|1 8
|Аль-Адаль
|Аль-Харби Фахад
|2 4
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|7
|Аль-Батин
|Альхурайджи Мохаммед
|7
|Хамед Тарек
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж
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