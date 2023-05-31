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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30.
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Перерыв
Аль-Фатех

Ход матча

4'
Талиска Андерсон
(Аль-Алива Абдулазиз)
1:0
Прогнозы 126
Аль-Наср Эр-Рияд 93.7% (118)
X 2.4% (3)
Аль-Фатех 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Фатех
6.10
7.10
7.60
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Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМС
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.11

Среднее время на гол

36
81

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 19 (2) 0.63
Роналду Криштиану 14 (5) 0.47
Гариб Абдуррахман 6 0.2
Густаво Диас 5 0.17
Яхья Айман 4 0.13
Абубакар Венсан 4 0.13
Аль-Наджи Сами 2 0.07
Маран Мохаммад 2 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Маду Абдулла 1 0.03
Альваро Гонсалес Соберон 1 0.03
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.03
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Алива Абдулазиз 0 0
Аль-Фатех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Бураикан Фирас 17 (1) 0.57
Батна Мурад 10 (3) 0.33
Тельо Кристиан 4 0.13
Саадан Маруан 4 (2) 0.13
Аль-Ганнам Халид 3 0.1
Омар Канабах Маджед 3 0.1
Бендебка Софиан 2 (1) 0.07
Аль-Хулаиф Айман 2 0.07
Петрос Матеус 1 0.03
Бухумаид Тавфик 1 0.03
Аль-Зубайди Али 1 0.03
Куэва Кристиан 0 0
Ринне Якоб 0 0
Велес Фран 0 0
Альхассем Али Салах 0 0
Аль-Хамдан Машил 0 0
Аль-Наджи Салем 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 6 0
Талиска Андерсон 4 1
Густаво Диас 5 0
Альваро Гонсалес Соберон 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Аль-Хассан Али 4 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Роналду Криштиану 3 0
Конан Гислен 3 0
Яхья Айман 3 0
Маду Абдулла 2 0
Алавжами Али 2 0
Аль-Наджи Сами 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0
Аль-Фатех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрос Матеус 6 0
Бухумаид Тавфик 4 1
Батна Мурад 5 0
Велес Фран 5 0
Аль-Фухаид Мохаммед 5 0
Бендебка Софиан 4 0
Аль-Дахим Аммар 4 0
Тельо Кристиан 3 0
Аль-Бураикан Фирас 3 0
Алавжани Касим 1 1
Саадан Маруан 2 0
Аль-Хулаиф Айман 2 0
Аль-Зубайди Али 1 0
Аль-Муса Ноух 1 0
Альджари Махер Зияд 1 0
Аль-Салис Хассан 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Аль-Фатех
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
5
Аль-Наср Эр-Рияд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Аль-Фатех
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

4
17

Волевые поражения

29
18
Аль-Наср Эр-Рияд
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Аль-Фатех
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

11
20

Волевые поражения

32
23

Голы по времени матча

Забито

31
25
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
6%
3
12%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
4
13%
5
20%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
1
3%
5
20%
61-75
12
39%
7
28%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Забито

29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
2
7%
6
26%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Пропущено

8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
13%
2
9%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
6
27%
76-90

Забито

60
48
24 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
4
7%
9
19%
1-15
10
17%
3
6%
16-30
10
17%
8
17%
31-45
12
20%
7
15%
46-60
5
8%
10
21%
61-75
18
30%
11
23%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

18
40
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 20
3
17%
3
8%
1-15
4
22%
5
13%
16-30
3
17%
6
15%
31-45
2
11%
8
20%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
4
22%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Аль-Фатех
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Фатех - Дамак 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Аль-Фатех - Аль-Адаль 2:4 Аль-Файха - Аль-Фатех 3:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:0 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Фатех - Аль-Халидж 2:0 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Таи 2:3 Аль-Фатех - Аль-Батин 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 0:2 Дамак - Аль-Фатех 3:1 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Адаль - Аль-Фатех 2:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
8
7
5
9
2.5
2
13
3
11
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
8
7
1.5
8
6
6
9
2.5
3
11
4
11
3.5
2
12
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
18
11
1.5
16
13
11
18
2.5
5
24
7
22
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 Заявка 30 21 7 2 58 - 13 70
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 Заявка 30 20 7 3 61 - 18 67
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 Заявка 30 17 8 5 53 - 27 59
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1:1 Заявка 30 16 6 8 54 - 33 54
5.
Аль-Таавун Бурайда
 1:1 Заявка 30 15 8 7 44 - 34 53
6.
Аль-Фатех
 0:1 Заявка 30 13 4 13 48 - 41 43
7.
Дамак
 1:1 Заявка 30 9 10 11 33 - 40 37
8.
Абха
 1:0 Заявка 30 11 3 16 33 - 49 36
9.
Аль-Таи
 0:0 Заявка 30 10 5 15 41 - 47 35
10.
Аль-Иттифак
 0:0 Заявка 30 9 8 13 26 - 36 35
11.
Аль-Раед Бурайда
 0:2 Заявка 30 9 7 14 39 - 48 34
12.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 Заявка 30 8 9 13 26 - 42 33
13.
Аль-Файха
 0:0 Заявка 30 7 10 13 30 - 43 31
14.
Аль-Адаль
 0:0 Заявка 30 7 8 15 30 - 54 29
15.
Аль-Халидж
 0:1 Заявка 30 8 4 18 27 - 44 28
16.
Аль-Батин
 1:1 Заявка 30 5 6 19 27 - 61 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 Заявка 15 12 3 0 32 - 10 39
2.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 Заявка 15 11 3 1 28 - 3 36
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 10 32
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 13 31
5.
Аль-Иттифак
 0:0 Заявка 15 7 3 5 17 - 17 24
6.
Абха
 1:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 24 24
7.
Аль-Таавун Бурайда
 1:1 Заявка 15 6 5 4 20 - 19 23
8.
Аль-Таи
 0:0 Заявка 15 7 1 7 22 - 19 22
9.
Аль-Фатех
 0:1 Заявка 15 6 3 6 23 - 22 21
10.
Дамак
 1:1 Заявка 15 5 6 4 16 - 15 21
11.
Аль-Раед Бурайда
 0:2 Заявка 15 5 3 7 23 - 25 18
12.
Аль-Батин
 1:1 Заявка 15 5 3 7 18 - 28 18
13.
Аль-Адаль
 0:0 Заявка 15 5 3 7 14 - 24 18
14.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 Заявка 15 4 6 5 15 - 22 18
15.
Аль-Халидж
 0:1 Заявка 15 5 2 8 17 - 21 17
16.
Аль-Файха
 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 20 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 Заявка 15 10 4 1 30 - 10 34
2.
Аль-Таавун Бурайда
 1:1 Заявка 15 9 3 3 24 - 15 30
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 8 28
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 Заявка 15 8 4 3 23 - 14 28
5.
Аль-Фатех
 0:1 Заявка 15 7 1 7 25 - 19 22
6.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1:1 Заявка 15 6 4 5 26 - 23 22
7.
Аль-Раед Бурайда
 0:2 Заявка 15 4 4 7 16 - 23 16
8.
Дамак
 1:1 Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
9.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 Заявка 15 4 3 8 11 - 20 15
10.
Аль-Файха
 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 23 14
11.
Аль-Таи
 0:0 Заявка 15 3 4 8 19 - 28 13
12.
Абха
 1:0 Заявка 15 4 0 11 13 - 25 12
13.
Аль-Халидж
 0:1 Заявка 15 3 2 10 10 - 23 11
14.
Аль-Иттифак
 0:0 Заявка 15 2 5 8 9 - 19 11
15.
Аль-Адаль
 0:0 Заявка 15 2 5 8 16 - 30 11
16.
Аль-Батин
 1:1 Заявка 15 0 3 12 9 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Хамдалла Абдерразак 20 (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 19 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 19 (1)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 17 (4)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 1 8
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 9
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 5
Аль-Таавун Бурайда Медран Альваро 8
Аль-Раед Бурайда Салем Мохаммед 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    Контратака с претензией на опасный выпад произошла у "Аль-Фатеха" и завершилась неточным выстрелом аль-Ганнама также примерно с линии штрафной площади, мяч отправился значительно левее створа.
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. В отсутствие Криштиану Роналду "Аль-Наср" минимально выигрывает к перерыву у "Аль-Фатеха". Андерсон Талиска забил и в начале первого тайма, и в конце, но во втором случае его гол был отменён из-за офсайда.
  • Угловой
    45'
    Талиска пробовал навесить с левого края а заработал угловой для своей команды. После розыгрыша корнера Конан снабдил поперечно мячом аль-Аливу, чей удар с линии штрафной площади подвергся блокировке.
  • Дополнительное время
    45'
    Тем временем 3 минуты добавлены к первому тайму, и они уже идут.
  • Видеоповтор
    45'
    Система ВАР отменила взятие ворот из-за микроскопического положения "вне игры" у Талиски.
  • Офсайд
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Талиска (дубль)!
    Вот это гроссмейстерскиий гол! Конан сделал закидушку с левого фланга на проекцию ближней штанги, Талиска принял мяч на грудь и прокинул его в цель мимо Ринне.
  • 45'
    Шесть ударов по состоянию на данную минуту нанесли футболисты "Аль-Насра", и только одна попытка зафиксировала у "Аль-Фатеха".
  • 44'
    Могло быть что-то интересное сейчас в атаке у "Аль-Насра", но не судьба, во время дальнего удара мяч просвистел выше перекладины ворот "Аль-Фатеха".
  • Фол, нарушение
    43'
    Талиска на половине поля соперника зарабатывает штрафной удар, поскольку нарушает против него правила аль-Дахим. Разыгрывает стандарт "Аль-Наср", и не образуется ничего интересного.
  • 42'
    Ну это вообще было маловразумительное действие от Тельо, который из центра поля забросил мяч вперёд в руки Росси, которому никто из "Аль-Фатеха" не мог составить конкуренцию в борьбе за мяч, ибо рядом с вратарём хозяев никого не было.
  • 41'
    47 процентов игрового времени мячом владеет "Аль-Наср". Соответственно, у "Аль-Фатеха" этот показатель составляет 53 процента.
  • 40'
    Однако сейчас совершенно пустой центр поля, и развивают хозяева перспективную атаку, которую аль-Алива завершает ударом с правого полуфланга в полевого соперника.
  • 39'
    По-прежнему приходится констатировать, что не желает "Аль-Наср" активно действовать в нападении и сосредоточен прежде всего на позиционной обороне.
  • Фол, нарушение
    38'
    Отман Алотма теперь сам нарушает правила в атаке на правом фланге, где заталкивает на газон своего оппонента.
  • 37'
    Не получилось гостям обернуть себе на реальную пользу штрафной удар, однако впереди у "Аль-Фатеха" ещё целый тайм будет. Впрочем, как и у "Аль-Насра".
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    • Фол, нарушение
      36'
      Гариб около своей штрафной площади с нарушением сыграл против Алотмы, ударив его по ногам и отправив соперника на газон.
    • 34'
      Аль-Бураикан теперь не успел на более благоприятную закидушку, однако всё равно неточным получился вновь такой элемент атаки у "Аль-Фатеха".
    • 33'
      Почему вспомнили про Тельо - потому что он сейчас делал диагональный заброс со штрафного с левого полуфланга и отпрваил таким образом мяч за лицевую линию.
    • 32'
      Если бы играл Криштиану Роналду, он бы сегодня соперничал с Кристианом Тельо, который раньше когда-то выступал за "Барселону".
    • Угловой
      31'
      Был у гостей прострел с игры с правого фланга, а потом навес оттуда с углового. Обошлось без обострения в данном случае. По-прежнему "Аль-Фатеху" недостаёт выверенности в своих атаках.
    • Фол, нарушение
      30'
      Конан в центральной части поля осуществил накладку на ногу аль-Зубейди. Будет штрафной у "Аль-Фатеха", но опасным его точно не назовёшь, слишком далеко до створа ворот хозяев.
    • 29'
      Возможно, кому-то прямо сейчас оказывают медицинскую помощь. В Саудовской Аравии зачастую не акцентируют внимание на картинках врачебной помощи футболистам.
    • 28'
      Команды попивают водичку, игра приостановлена, в данный момент телезрителям демонстрируют болельщиков на стадионе.
    • 27'
      Аль-Авджами тянул за футболку Талиску, после чего тот упал вместе с Алотмой. Это всё тот же эпизод. При желании поставить 11-метровый можно было.
    • 26'
      Болельщикам "Аль-Насра", естественно, не понравилось, что арбитр проигнорировал падение Талиски с претензией на 11-метровый, поэтому рефери удостоился порции отборного свиста со стороны трибун.
    • Судья
      25'
      Аль-Ганам владел мячом на правом фланге, потом по цепочке через в том числе Густава Диаса и аль-Сулейхима игровой снаряд дошёл до Талиски, который рухнул в левой половине чужой штрафной площади без последствий в виде назначения пенальти.
    • 24'
      Очередной заброс к владениям Даниэля Агустина Росси, на этот раз вертикальный. Снова мяч завершает свой путь в руках вратаря "Аль-Насра".
    • 23'
      А теперь правый фланг является местом, откуда выполняется подача в штрафную площадь хозяев поля, где мяч уверенно вылавливает в свои перчатки Росси.
    • 22'
      С левого фланга есть прострел в гостевую штрафную со стороны "Аль-Насра", это была передача на Талиску, однако её перехватил голкипер Ринне.
    • 21'
      Повезло сейчас хозяевам, что не решился футболист "Аль-Фатеха" пробивать с линии штрафной площади. Он принялся улучшать себе позицию и дождался потери мяча.
    • 20'
      Аль-Сулейхим здорово обыгрался с Талиской, который был на правом полуфланге, а сам наносил удар из центральной зоны, но лишь слабо проткнул мяч в руки Ринне метров с шестнадцати.
    • 19'
      Возможно, кому-то скучновато без присутствия Роналду на футбольном поле. Но для болельщиков именно "Аль-Насра", а не одного только Криштиану, это не должно стать поводом пропускать трансляцию. 
    • 18'
      В данный момент "Аль-Фатех" находится в атаке, однако делается неточный заброс вперёд, и защитник хозяев скидывает мяч назад в руки вратаря Росси.
    • 17'
      Луис Густаво пробивает сейчас с подступов к чужой штрафной по воротам соперника, и выше створа летит мяч, неопасно.
    • 16'
      Пока не показывают операторы видеотрансляции Криштиану Роналду, или, может, он не на трибуне и уже отбыл в отпуск? 
    • 15'
      Но вот сейчас первый намёк на остроту у ворот Росси, но всё-таки успевает защитник вовремя подкатиться и не допустить выхода аль-Ганнама один на один. 
    • 14'
      "Аль-Фатех" не создаёт каких-то трудностей обороне "Аль-Насра", нормально складываются дела у команды Роналду. 
    • 13'
      "Аль-Наср" не стремится действовать первым номером, один гол уже есть забитый у хозяев, и действуют они по счёту.
    • 12'
      Давали высокий прессинг футболисты "Аль-Фатеха" на левом фланге, но не самый агрессивный, и не вернули себе потерянный мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Аль-Алави мог здорово ускориться на свободное пространство по зоне правого инсайда, но притормозил, утратил мяч и уронил на газон аль-Саида.
    • Опасный момент
      10'
      Луис Густаво прикладывался с подбора с восемнадцати метров и пальнул выше створа, а смотрелось весьма опасно.
    • 10'
      Талиска вроде принимал заброс в районе правого угла вратарской, но как-то пассивно действовал, и гости совершили вынос.
    • 9'
      Как видим, пока хорошо справляется без Роналду "Аль-Наср", но пока ещё не вечер, а точнее, не глубокий вечер.
    • 8'
      Похожую ситуацию показал "Аль-Наср", то есть потерял мяч в чужой штрафной площади, но внутрь неё он был доставлен низом.
    • 7'
      Длинная подача с правого фланга следует в штрафную "Аль-Насра", и там неудачная обработка у гостей, потеря мяча в атаке.
    • 6'
      Теперь пробует контролировать мяч "Аль-Фатех" в середине поля, но об острых ситуациях у ворот хозяев речи пока не идёт.
    • 5'
      Итак, команда Роналду быстро забила гол, притом что сам Криштиану не принимает участие в матче из-за травмы.
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Талиска!
      Открывает счёт "Аль-Наср"! Аль-Алива с правого фланга вывел Талиску по зоне ближнего инсайда, а тот умыкнул мяч от вратаря и переправил его в пустой створ. 
    • 3'
      "Аль-Наср" играет в жёлто-синей форме, а "Аль-Фатех" сегодня в полностью белой экипировке.
    • Опасный момент
      2'
      Аль-Алива на правом полуфланге атаки хозяев подключил аль-Ганама, который не сумел сохранить мяч в пределах поля, а вскоре прекрасный момент получил Талиска и пробил низом в правый угол, но Ритте отбил сферу на угловой, а корнер с правого края не получился опасным у "Аль-Насра".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В последний день мая и одновременно в последний день весны в последнем туре Премьер-лиги Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграет в родных стенах с "Аль-Фатехом". Только вот игра пройдёт без участия Криштиану Роналду, который не попал в заявку на матч из-за небольшого повреждения. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 34.9% пользователей.
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    Прогнозы 126
    Аль-Наср Эр-Рияд 93.7% (118)
    X 2.4% (3)
    Аль-Фатех 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Фатех
    6.10
    7.10
    7.60
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Фатех

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93.7% (118)
    Ничья
    2.4% (3)
    Аль-Фатех
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    40.18% (45)
    Нет
    59.82% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    34.9% (44)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    25.4% (32)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    13.5% (17)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.1% (9)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.6% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Фатех
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