Шесть ударов по состоянию на данную минуту нанесли футболисты "Аль-Насра", и только одна попытка зафиксировала у "Аль-Фатеха".

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Талиска (дубль)! Вот это гроссмейстерскиий гол! Конан сделал закидушку с левого фланга на проекцию ближней штанги, Талиска принял мяч на грудь и прокинул его в цель мимо Ринне.

Тем временем 3 минуты добавлены к первому тайму, и они уже идут.

Талиска пробовал навесить с левого края а заработал угловой для своей команды. После розыгрыша корнера Конан снабдил поперечно мячом аль-Аливу, чей удар с линии штрафной площади подвергся блокировке.

Свисток на перерыв. В отсутствие Криштиану Роналду "Аль-Наср" минимально выигрывает к перерыву у "Аль-Фатеха". Андерсон Талиска забил и в начале первого тайма, и в конце, но во втором случае его гол был отменён из-за офсайда.

Контратака с претензией на опасный выпад произошла у "Аль-Фатеха" и завершилась неточным выстрелом аль-Ганнама также примерно с линии штрафной площади, мяч отправился значительно левее створа.

Не получилось гостям обернуть себе на реальную пользу штрафной удар, однако впереди у "Аль-Фатеха" ещё целый тайм будет. Впрочем, как и у "Аль-Насра".

Отман Алотма теперь сам нарушает правила в атаке на правом фланге, где заталкивает на газон своего оппонента.

По-прежнему приходится констатировать, что не желает "Аль-Наср" активно действовать в нападении и сосредоточен прежде всего на позиционной обороне.

Однако сейчас совершенно пустой центр поля, и развивают хозяева перспективную атаку, которую аль-Алива завершает ударом с правого полуфланга в полевого соперника.

47 процентов игрового времени мячом владеет "Аль-Наср". Соответственно, у "Аль-Фатеха" этот показатель составляет 53 процента.

Ну это вообще было маловразумительное действие от Тельо, который из центра поля забросил мяч вперёд в руки Росси, которому никто из "Аль-Фатеха" не мог составить конкуренцию в борьбе за мяч, ибо рядом с вратарём хозяев никого не было.

Талиска на половине поля соперника зарабатывает штрафной удар, поскольку нарушает против него правила аль-Дахим. Разыгрывает стандарт "Аль-Наср", и не образуется ничего интересного.

Могло быть что-то интересное сейчас в атаке у "Аль-Насра", но не судьба, во время дальнего удара мяч просвистел выше перекладины ворот "Аль-Фатеха".

Болельщикам "Аль-Насра", естественно, не понравилось, что арбитр проигнорировал падение Талиски с претензией на 11-метровый, поэтому рефери удостоился порции отборного свиста со стороны трибун.

Аль-Авджами тянул за футболку Талиску, после чего тот упал вместе с Алотмой. Это всё тот же эпизод. При желании поставить 11-метровый можно было.

Возможно, кому-то прямо сейчас оказывают медицинскую помощь. В Саудовской Аравии зачастую не акцентируют внимание на картинках врачебной помощи футболистам.

Конан в центральной части поля осуществил накладку на ногу аль-Зубейди. Будет штрафной у "Аль-Фатеха", но опасным его точно не назовёшь, слишком далеко до створа ворот хозяев.

Был у гостей прострел с игры с правого фланга, а потом навес оттуда с углового. Обошлось без обострения в данном случае. По-прежнему "Аль-Фатеху" недостаёт выверенности в своих атаках.

Если бы играл Криштиану Роналду, он бы сегодня соперничал с Кристианом Тельо, который раньше когда-то выступал за "Барселону".

Почему вспомнили про Тельо - потому что он сейчас делал диагональный заброс со штрафного с левого полуфланга и отпрваил таким образом мяч за лицевую линию.

Аль-Бураикан теперь не успел на более благоприятную закидушку, однако всё равно неточным получился вновь такой элемент атаки у "Аль-Фатеха".

Гариб около своей штрафной площади с нарушением сыграл против Алотмы, ударив его по ногам и отправив соперника на газон.

25' Аль-Ганам владел мячом на правом фланге, потом по цепочке через в том числе Густава Диаса и аль-Сулейхима игровой снаряд дошёл до Талиски, который рухнул в левой половине чужой штрафной площади без последствий в виде назначения пенальти.

24' Очередной заброс к владениям Даниэля Агустина Росси, на этот раз вертикальный. Снова мяч завершает свой путь в руках вратаря "Аль-Насра".

23' А теперь правый фланг является местом, откуда выполняется подача в штрафную площадь хозяев поля, где мяч уверенно вылавливает в свои перчатки Росси.

22' С левого фланга есть прострел в гостевую штрафную со стороны "Аль-Насра", это была передача на Талиску, однако её перехватил голкипер Ринне.

21' Повезло сейчас хозяевам, что не решился футболист "Аль-Фатеха" пробивать с линии штрафной площади. Он принялся улучшать себе позицию и дождался потери мяча.

20' Аль-Сулейхим здорово обыгрался с Талиской, который был на правом полуфланге, а сам наносил удар из центральной зоны, но лишь слабо проткнул мяч в руки Ринне метров с шестнадцати.

19' Возможно, кому-то скучновато без присутствия Роналду на футбольном поле. Но для болельщиков именно "Аль-Насра", а не одного только Криштиану, это не должно стать поводом пропускать трансляцию.

18' В данный момент "Аль-Фатех" находится в атаке, однако делается неточный заброс вперёд, и защитник хозяев скидывает мяч назад в руки вратаря Росси.

17' Луис Густаво пробивает сейчас с подступов к чужой штрафной по воротам соперника, и выше створа летит мяч, неопасно.

16' Пока не показывают операторы видеотрансляции Криштиану Роналду, или, может, он не на трибуне и уже отбыл в отпуск?

15' Но вот сейчас первый намёк на остроту у ворот Росси, но всё-таки успевает защитник вовремя подкатиться и не допустить выхода аль-Ганнама один на один.

14' "Аль-Фатех" не создаёт каких-то трудностей обороне "Аль-Насра", нормально складываются дела у команды Роналду.

13' "Аль-Наср" не стремится действовать первым номером, один гол уже есть забитый у хозяев, и действуют они по счёту.

12' Давали высокий прессинг футболисты "Аль-Фатеха" на левом фланге, но не самый агрессивный, и не вернули себе потерянный мяч.

11' Аль-Алави мог здорово ускориться на свободное пространство по зоне правого инсайда, но притормозил, утратил мяч и уронил на газон аль-Саида.

10' Луис Густаво прикладывался с подбора с восемнадцати метров и пальнул выше створа, а смотрелось весьма опасно.

10' Талиска вроде принимал заброс в районе правого угла вратарской, но как-то пассивно действовал, и гости совершили вынос.

9' Как видим, пока хорошо справляется без Роналду "Аль-Наср", но пока ещё не вечер, а точнее, не глубокий вечер.

8' Похожую ситуацию показал "Аль-Наср", то есть потерял мяч в чужой штрафной площади, но внутрь неё он был доставлен низом.

7' Длинная подача с правого фланга следует в штрафную "Аль-Насра", и там неудачная обработка у гостей, потеря мяча в атаке.

6' Теперь пробует контролировать мяч "Аль-Фатех" в середине поля, но об острых ситуациях у ворот хозяев речи пока не идёт.

5' Итак, команда Роналду быстро забила гол, притом что сам Криштиану не принимает участие в матче из-за травмы.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Талиска!

Открывает счёт "Аль-Наср"! Аль-Алива с правого фланга вывел Талиску по зоне ближнего инсайда, а тот умыкнул мяч от вратаря и переправил его в пустой створ.

3' "Аль-Наср" играет в жёлто-синей форме, а "Аль-Фатех" сегодня в полностью белой экипировке.

2' Аль-Алива на правом полуфланге атаки хозяев подключил аль-Ганама, который не сумел сохранить мяч в пределах поля, а вскоре прекрасный момент получил Талиска и пробил низом в правый угол, но Ритте отбил сферу на угловой, а корнер с правого края не получился опасным у "Аль-Насра".