Тур: 30.
1:0
Перерыв
Ход матча
4'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Еличич Динко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Алотма ОтманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донис Гиоргос
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.11
Среднее время на гол
36
81
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.25
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.65
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|19 (2)
|0.63
|Роналду Криштиану
|14 (5)
|0.47
|Гариб Абдуррахман
|6
|0.2
|Густаво Диас
|5
|0.17
|Яхья Айман
|4
|0.13
|Абубакар Венсан
|4
|0.13
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.07
|Маран Мохаммад
|2
|0.07
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.03
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.03
|Маду Абдулла
|1
|0.03
|Альваро Гонсалес Соберон
|1
|0.03
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.03
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Оспина Давид
|0
|0
|Аль-Алива Абдулазиз
|0
|0
Аль-Фатех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Бураикан Фирас
|17 (1)
|0.57
|Батна Мурад
|10 (3)
|0.33
|Тельо Кристиан
|4
|0.13
|Саадан Маруан
|4 (2)
|0.13
|Аль-Ганнам Халид
|3
|0.1
|Омар Канабах Маджед
|3
|0.1
|Бендебка Софиан
|2 (1)
|0.07
|Аль-Хулаиф Айман
|2
|0.07
|Петрос Матеус
|1
|0.03
|Бухумаид Тавфик
|1
|0.03
|Аль-Зубайди Али
|1
|0.03
|Куэва Кристиан
|0
|0
|Ринне Якоб
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
|Альхассем Али Салах
|0
|0
|Аль-Хамдан Машил
|0
|0
|Аль-Наджи Салем
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|6
|0
|Талиска Андерсон
|4
|1
|Густаво Диас
|5
|0
|Альваро Гонсалес Соберон
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Аль-Хассан Али
|4
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|2
|1
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Конан Гислен
|3
|0
|Яхья Айман
|3
|0
|Маду Абдулла
|2
|0
|Алавжами Али
|2
|0
|Аль-Наджи Сами
|2
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|2
|0
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Аль-Акиди Наваф
|1
|0
Аль-Фатех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрос Матеус
|6
|0
|Бухумаид Тавфик
|4
|1
|Батна Мурад
|5
|0
|Велес Фран
|5
|0
|Аль-Фухаид Мохаммед
|5
|0
|Бендебка Софиан
|4
|0
|Аль-Дахим Аммар
|4
|0
|Тельо Кристиан
|3
|0
|Аль-Бураикан Фирас
|3
|0
|Алавжани Касим
|1
|1
|Саадан Маруан
|2
|0
|Аль-Хулаиф Айман
|2
|0
|Аль-Зубайди Али
|1
|0
|Аль-Муса Ноух
|1
|0
|Альджари Махер Зияд
|1
|0
|Аль-Салис Хассан
|1
|0
|Аль-Наджи Салем
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Аль-Фатех
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
3
5
Аль-Наср Эр-Рияд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Аль-Фатех
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
4
17
Волевые поражения
29
18
Аль-Наср Эр-Рияд
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Аль-Фатех
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
11
20
Волевые поражения
32
23
Голы по времени матча
Забито
31
25
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
6%
3
12%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
4
13%
5
20%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
1
3%
5
20%
61-75
12
39%
7
28%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
10
18
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
6
33%
76-90
Забито
29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
2
7%
6
26%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Пропущено
8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
13%
2
9%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
6
27%
76-90
Забито
60
48
24 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
4
7%
9
19%
1-15
10
17%
3
6%
16-30
10
17%
8
17%
31-45
12
20%
7
15%
46-60
5
8%
10
21%
61-75
18
30%
11
23%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
18
40
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 20
3
17%
3
8%
1-15
4
22%
5
13%
16-30
3
17%
6
15%
31-45
2
11%
8
20%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
4
22%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Аль-Фатех
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Фатех - Дамак 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Аль-Фатех - Аль-Адаль 2:4 Аль-Файха - Аль-Фатех 3:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:0 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Фатех - Аль-Халидж 2:0 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Таи 2:3 Аль-Фатех - Аль-Батин 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 0:2 Дамак - Аль-Фатех 3:1 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Адаль - Аль-Фатех 2:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
104
87
59
213
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
87
86
69
311
411
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1811
1613
1118
524
722
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|21
|7
|2
|58 - 13
|70
|2.
|1:0 Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 18
|67
|3.
|2:0 Заявка
|30
|17
|8
|5
|53 - 27
|59
|4.
|1:1 Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 33
|54
|5.
|1:1 Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 34
|53
|6.
|0:1 Заявка
|30
|13
|4
|13
|48 - 41
|43
|7.
|1:1 Заявка
|30
|9
|10
|11
|33 - 40
|37
|8.
|1:0 Заявка
|30
|11
|3
|16
|33 - 49
|36
|9.
|0:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|41 - 47
|35
|10.
|0:0 Заявка
|30
|9
|8
|13
|26 - 36
|35
|11.
|0:2 Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 48
|34
|12.
|0:0 Заявка
|30
|8
|9
|13
|26 - 42
|33
|13.
|0:0 Заявка
|30
|7
|10
|13
|30 - 43
|31
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 54
|29
|15.
|0:1 Заявка
|30
|8
|4
|18
|27 - 44
|28
|16.
|1:1 Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 61
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 10
|39
|2.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 3
|36
|3.
|1:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 10
|32
|4.
|2:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 13
|31
|5.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|17 - 17
|24
|6.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 24
|24
|7.
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 19
|23
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 19
|22
|9.
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 22
|21
|10.
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|16 - 15
|21
|11.
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 25
|18
|12.
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|13.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 24
|18
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 22
|18
|15.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|16.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 20
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 10
|34
|2.
|1:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 15
|30
|3.
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 8
|28
|4.
|2:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|23 - 14
|28
|5.
|0:1 Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 19
|22
|6.
|1:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 23
|22
|7.
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 23
|16
|8.
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 20
|15
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 23
|14
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|19 - 28
|13
|12.
|1:0 Заявка
|15
|4
|0
|11
|13 - 25
|12
|13.
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 23
|11
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 19
|11
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|16 - 30
|11
|16.
|1:1 Заявка
|15
|0
|3
|12
|9 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Хамдалла Абдерразак
|20 (3)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|19 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|19 (1)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|17 (4)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|14 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|1 8
|Аль-Батин
|Альхурайджи Мохаммед
|9
|Аль-Адаль
|Аль-Харби Фахад
|2 5
|Аль-Таавун Бурайда
|Медран Альваро
|8
|Аль-Раед Бурайда
|Салем Мохаммед
|8
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Фатех
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
93.7% (118)
Ничья
2.4% (3)
Аль-Фатех
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
40.18% (45)
Нет
59.82% (67)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
34.9% (44)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
25.4% (32)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
13.5% (17)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
7.1% (9)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.2% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.6% (2)
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