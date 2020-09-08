Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль
Лидс Последние 20 матчей: + = -Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс
Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл КПР 1:0 Лидс Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Ливерпуль - Лидс
Исход игры
Ливерпуль
94.5% (69)
Ничья
5.5% (4)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.15% (42)
Меньше
40.85% (29)
Обе команды забьют
Да
40.85% (29)
Нет
59.15% (42)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
32.9% (24)
3:0 Ливерпуль
21.9% (16)
3:1 Ливерпуль
16.4% (12)
2:1 Ливерпуль
16.4% (12)
1:1 Ничья
4.1% (3)
1:0 Ливерпуль
2.7% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|5.00
|1.15
|4.30
|1.22
|2.55
|1.52
|—
|—
|2.03
|1.84
|1.79
|2.10
|1.64
|2.35
|1.35
|3.25
|1.27
|3.90
|1.10
|6.20
|1.08
|6.80
|1.02
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.10
|1.12
|4.30
|1.19
|2.54
|1.49
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.67
|2.48
|1.32
|3.38
|1.23
|3.98
|1.08
|6.60
|1.06
|7.10
|1.00
|11.25
|—
|—
|14.51
|1.02
|13.59
|1.02
|4.85
|1.13
|4.31
|1.18
|2.68
|1.48
|—
|—
|2.15
|1.74
|—
|—
|1.70
|2.21
|1.38
|3.04
|1.27
|3.62
|1.11
|5.17
|1.09
|5.61
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|5.75
|1.17
|—
|—
|2.65
|1.54
|2.35
|1.67
|2.05
|1.87
|1.79
|2.15
|1.63
|2.43
|—
|—
|1.25
|4.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.50
|1.52
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.25
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.18
|4.80
|—
|—
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.70
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.61
|1.17
|4.41
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|3.28
|1.37
|2.61
|1.54
|1.94
|1.96
|1.65
|2.36
|1.44
|2.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—