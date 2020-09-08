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Ливерпуль
 
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Лидс

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль
Лидс Последние 20 матчей: + = -
Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс
Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс Лидс 0:1 Уиган Лидс 3:2 Миллуолл КПР 1:0 Лидс Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ливерпуль 2:0 Лидс Кубок лиги Лидс 0:1 Ливерпуль Кубок Carling
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вест Бромвич 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 73
    Ливерпуль 94.5% (69)
    X 5.5% (4)
    Лидс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Лидс
    1.32
    6.45
    9.64
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Лидс

    Исход игры
    Ливерпуль
    94.5% (69)
    Ничья
    5.5% (4)
    Лидс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.15% (42)
    Меньше
    40.85% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    40.85% (29)
    Нет
    59.15% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    32.9% (24)
    3:0 Ливерпуль
    21.9% (16)
    3:1 Ливерпуль
    16.4% (12)
    2:1 Ливерпуль
    16.4% (12)
    1:1 Ничья
    4.1% (3)
    1:0 Ливерпуль
    2.7% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.27 6.00 10.00
    1.32 5.70 10.50
    1.30 6.45 12.00
    1.28 6.01 9.64
    1.28 6.41 10.39

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.00 1.15 4.30 1.22 2.55 1.52 2.03 1.84 1.79 2.10 1.64 2.35 1.35 3.25 1.27 3.90 1.10 6.20 1.08 6.80 1.02 12.00
    5.10 1.12 4.30 1.19 2.54 1.49 1.97 1.83 1.67 2.48 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.60 1.06 7.10 1.00 11.25
    14.51 1.02 13.59 1.02 4.85 1.13 4.31 1.18 2.68 1.48 2.15 1.74 1.70 2.21 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.17 1.09 5.61 1.03 11.22 1.03 11.22
    5.75 1.17 2.65 1.54 2.35 1.67 2.05 1.87 1.79 2.15 1.63 2.43 1.25 4.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.50 1.52 1.62 2.30 1.25 4.00
    4.05 1.24 2.72 1.46 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.80
    3.75 1.25 2.69 1.48 1.70 2.21 1.27 3.61 1.17 4.41 1.05 9.29 1.04 10.16
    3.28 1.37 2.61 1.54 1.94 1.96 1.65 2.36 1.44 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.04 1.71 1.52 2.41 1.32 3.20
    5.20 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.92
    1.87 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.33
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