Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|7 (3)
|0.27
|2.
|Данк Льюис
|3
|0.12
|3.
|Троссар Леандро
|2
|0.08
|4.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.08
|5.
|Коннолли Аарон
|2
|0.08
|6.
|Марч Соломон
|2
|0.08
|7.
|Уэлбек Данни
|2
|0.08
|8.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.04
|9.
|Лемпти Тарик
|1
|0.04
|10.
|Вельтман Йоел
|1
|0.04
|11.
|Биссума Ив
|1
|0.04
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|13.
|Лаллана Адам
|0
|0
|14.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|12 (6)
|0.44
|2.
|Барнс Харви
|9
|0.33
|3.
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.3
|4.
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.22
|5.
|Джастин Джеймс
|2
|0.07
|6.
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.07
|7.
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|8.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.04
|9.
|Прает Деннис
|1
|0.04
|10.
|Перес Айосе
|1
|0.04
|11.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|12.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|13.
|Эванс Джонни
|0
|0
|14.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|5.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|6.
|Вельтман Йоел
|3
|0
|7.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|8.
|Троссар Леандро
|2
|0
|9.
|Уайт Бен
|2
|0
|10.
|Альсате Стивен
|2
|0
|11.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|12.
|Мопе Нил
|1
|0
|13.
|Райан Мэтт
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Менди Нампалис
|5
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|5
|0
|4.
|Фофана Уэсли
|5
|0
|5.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|6.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|7.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|8.
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|10.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|11.
|Томас Люк
|2
|0
|12.
|Перес Айосе
|1
|0
|13.
|Варди Джейми
|1
|0
|14.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|15.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|16.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|17.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|24% (6)
|8% (2)
|24% (6)
|Лестер
|11.63% (5)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|9.3% (4)
|9.3% (4)
|32.56% (14)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон
Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль
Лестер Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер
Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|56 - 17
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|53 - 32
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|46 - 31
|50
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 25
|44
|6.
|Эвертон
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 33
|43
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|47 - 34
|43
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 27
|39
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 37
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|29 - 43
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|19 - 35
|29
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|21 - 32
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|20 - 55
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|4
|2
|21
|16 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 32
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон - Лестер
Исход игры
Брайтон
2.2% (1)
Ничья
15.2% (7)
Лестер
82.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:2 Лестер
58.7% (27)
1:1 Ничья
15.2% (7)
0:1 Лестер
6.5% (3)
0:2 Лестер
6.5% (3)
0:3 Лестер
4.3% (2)
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