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Брайтон
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.27
2. Данк Льюис 3 0.12
3. Троссар Леандро 2 0.08
4. Гросс Паскаль 2 (2) 0.08
5. Коннолли Аарон 2 0.08
6. Марч Соломон 2 0.08
7. Уэлбек Данни 2 0.08
8. Макаллистер Алексис 1 0.04
9. Лемпти Тарик 1 0.04
10. Вельтман Йоел 1 0.04
11. Биссума Ив 1 0.04
12. Альсате Стивен 1 0.04
13. Лаллана Адам 0 0
14. Джаханбакш Алиреза 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.44
2. Барнс Харви 9 0.33
3. Мэддисон Джеймс 8 0.3
4. Тилеманс Юри 6 (2) 0.22
5. Джастин Джеймс 2 0.07
6. Ихеаначо Келечи 2 0.07
7. Кастань Тимоти 1 0.04
8. Ндиди Уилфред 1 0.04
9. Прает Деннис 1 0.04
10. Перес Айосе 1 0.04
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Лемпти Тарик 3 1
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Вельтман Йоел 3 0
7. Джаханбакш Алиреза 2 0
8. Троссар Леандро 2 0
9. Уайт Бен 2 0
10. Альсате Стивен 2 0
11. Гросс Паскаль 1 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Менди Нампалис 5 0
3. Тилеманс Юри 5 0
4. Фофана Уэсли 5 0
5. Фухс Кристиан 4 0
6. Мэддисон Джеймс 4 0
7. Джастин Джеймс 4 0
8. Ндиди Уилфред 3 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Сёюнджю Чаглар 2 0
11. Томас Люк 2 0
12. Перес Айосе 1 0
13. Варди Джейми 1 0
14. Рикарду Перейра II 1 0
15. Амарти Даниэль 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 16% (4) 12% (3) 16% (4) 24% (6) 8% (2) 24% (6)
 Лестер 11.63% (5) 16.28% (7) 20.93% (9) 9.3% (4) 9.3% (4) 32.56% (14)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон
Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль
Лестер Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер
Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Лестер 1:0 Брайтон Кубок Лестер 3:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига
Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Брайтон 2.2% (1)
    X 15.2% (7)
    Лестер 82.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Лестер
    2.80
    3.40
    2.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.35 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.66 3.40 2.82
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.20 2.80
      2.69 3.34 2.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.10 1.04 6.95 1.07 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.20 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
    9.30 1.04 6.90 1.09 2.95 1.36 2.33 1.62 1.91 1.90 1.70 2.20 1.35 3.10 1.23 3.95 1.08 7.00 1.08 7.50 1.01 13.00 0.00 13.00 0.00 21.00
    3.31 1.37 2.88 1.47 2.43 1.62 1.97 1.93 1.72 2.23 1.55 2.60 1.27 4.05
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
    1.78 2.06 1.36 3.15 1.09 6.90
    2.85 1.47 2.33 1.67 1.81 2.12 1.51 2.72 1.37 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.21 4.40 1.14 5.60
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.25
    Где смотреть матч Брайтон - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Лестер

    Исход игры
    Брайтон
    2.2% (1)
    Ничья
    15.2% (7)
    Лестер
    82.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    58.7% (27)
    1:1 Ничья
    15.2% (7)
    0:1 Лестер
    6.5% (3)
    0:2 Лестер
    6.5% (3)
    0:3 Лестер
    4.3% (2)
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