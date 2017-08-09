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Стадион:
Челси
 
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Бёрнли
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Бёрнли, который состоится 12.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Бёрнли
Челси
94.9% (75)
Ничья:
0% (0)
Бёрнли
5.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
59.5% (47)
Челси:
11.4% (9)
Челси:
8.9% (7)
Челси:
3.8% (3)
Челси:
2.5% (2)
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