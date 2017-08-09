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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +14 =0 -6)
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
- 21.05.2017 Челси 5:1 Сандерленд ПЛ
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд ПЛ
- 12.05.2017 Вест Бромвич 0:1 Челси ПЛ
- 08.05.2017 Челси 3:0 Мидлсбро ПЛ
- 30.04.2017 Эвертон 0:3 Челси ПЛ
- 25.04.2017 Челси 4:2 Саутгемптон ПЛ
- 22.04.2017 Челси 4:2 Тоттенхэм К
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси ПЛ
- 08.04.2017 Борнмут 1:3 Челси ПЛ
- 05.04.2017 Челси 2:1 Манчестер Сити ПЛ
- 01.04.2017 Челси 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.03.2017 Сток Сити 1:2 Челси ПЛ
- 13.03.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 06.03.2017 Вест Хэм 1:2 Челси ПЛ
- 25.02.2017 Челси 3:1 Суонси ПЛ
Бёрнли (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 01.08.2017 Бёрнли 2:2 Сельта ТМК
- 29.07.2017 Ноттингем Форест 1:1 Бёрнли ТМК
- 25.07.2017 Престон Норт Энд 1:2 Бёрнли ТМК
- 22.07.2017 Альфретон 2:3 Бёрнли ТМК
- 22.07.2017 Киддерминстер 0:1 Бёрнли ТМК
- 14.07.2017 Шемрок Роверс 0:4 Бёрнли ТМК
- 21.05.2017 Бёрнли 1:2 Вест Хэм ПЛ
- 13.05.2017 Борнмут 2:1 Бёрнли ПЛ
- 06.05.2017 Бёрнли 2:2 Вест Бромвич ПЛ
- 29.04.2017 Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли ПЛ
- 23.04.2017 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.04.2017 Эвертон 3:1 Бёрнли ПЛ
- 08.04.2017 Мидлсбро 0:0 Бёрнли ПЛ
- 04.04.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 01.04.2017 Бёрнли 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2017 Сандерленд 0:0 Бёрнли ПЛ
- 12.03.2017 Ливерпуль 2:1 Бёрнли ПЛ
- 04.03.2017 Суонси 3:2 Бёрнли ПЛ
- 25.02.2017 Халл Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 18.02.2017 Бёрнли 0:1 Линкольн Сити К
Последние игры между собой
Челси: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 12.02.2017 Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига
- 27.08.2016 Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 21.02.2015 Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига
- 18.08.2014 Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига
- 30.01.2010 Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига
- 29.08.2009 Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 12.11.2008 Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сток Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Суонси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 5 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Бёрнли, который состоится 12.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Бёрнли, который состоится 12.08.2017.
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Прогнозы на матч Челси - Бёрнли
Челси
94.9% (75)
Ничья:
0% (0)
Бёрнли
5.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
59.5% (47)
3:0 Челси:
11.4% (9)
3:1 Челси:
8.9% (7)
1:0 Челси:
3.8% (3)
4:0 Челси:
2.5% (2)
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