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Стадион:
Лестер
 
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Вест Бромвич
announcement
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До начала матча осталось 1 день 20 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Вест Бромвич, который состоится 16.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Вест Бромвич
Лестер
86.3% (113)
Ничья:
10.7% (14)
Вест Бромвич
3.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
35.1% (46)
Лестер:
28.2% (37)
Лестер:
13% (17)
Ничья:
9.9% (13)
Лестер:
3.8% (5)
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