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Стадион: Кинг Пауэр
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Состав команд
15
Магир
Гарри
25
Доусон
Крэйг
26
Хегази
Ахмед
18
Бэрри
Гарет
10
Филлипс
Мэтт
11
Брант
Крис
Лестер 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Шмейхель Каспер Вратарь
- 2 Симпсон Дэнни Защитник
- 5 Морган Уэс Защитник
- 15 Магир Гарри Защитник
- 28 Фухс Кристиан Защитник
- 11 Олбрайтон Марк Полузащитник
- 21 Иборра Висенте Полузащитник
- 25 Ндиди Уилфред Полузащитник
- 7 Грэй Демарай Полузащитник
- 20 Окадзаки Синджи Полузащитник
- 9 Варди Джейми Нападающий
- Главный тренер: Шекспир Крэйг
- Травмы и дисквалификации
- Хут Роберт Травмирован
- Джеймс Мэтти Травмирован
Вест Бромвич 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фостер Бен Вратарь
- 25 Доусон Крэйг Защитник
- 26 Хегази Ахмед Защитник
- 6 Эванс Джонни Защитник
- 3 Гиббс Киран Защитник
- 20 Крыховяк Гжегож Полузащитник
- 18 Бэрри Гарет Полузащитник
- 10 Филлипс Мэтт Полузащитник
- 19 Родригес Джей Полузащитник
- 11 Брант Крис Полузащитник
- 9 Рондон Саломон Нападающий
- Главный тренер: Пьюлис Тони
Предыдущие игры
Лестер (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.09.2017 Борнмут 0:0 Лестер ПЛ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.09.2017 Лестер 2:0 Ливерпуль КЛ
- 16.09.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Лестер ПЛ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 26.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер ПЛ
- 22.08.2017 Шеффилд Юнайтед 1:4 Лестер КЛ
- 19.08.2017 Лестер 2:0 Брайтон ПЛ
- 11.08.2017 Арсенал 4:3 Лестер ПЛ
- 04.08.2017 Лестер 2:1 Боруссия М ТМК
- 01.08.2017 Бёртон 2:1 Лестер ТМК
- 29.07.2017 Вулверхэмптон 1:0 Лестер ТМК
- 28.07.2017 Милтон Кинс Донс 0:0 Лестер ТМК
- 26.07.2017 Лутон Таун 0:1 Лестер ТМК
- 22.07.2017 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 19.07.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.05.2017 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 18.05.2017 Лестер 1:6 Тоттенхэм ПЛ
- 13.05.2017 Манчестер Сити 2:1 Лестер ПЛ
- 06.05.2017 Лестер 3:0 Уотфорд ПЛ
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 27.08.2017 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити ПЛ
- 22.08.2017 Аккрингтон 1:3 Вест Бромвич КЛ
- 19.08.2017 Бёрнли 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 12.08.2017 Вест Бромвич 1:0 Борнмут ПЛ
- 05.08.2017 Депортиво 2:0 Вест Бромвич ТМК
- 01.08.2017 Порт Вейл 1:1 Вест Бромвич ТМК
- 29.07.2017 Слауг 2:1 Вест Бромвич ТМК
- 29.07.2017 Бристоль Роверс 2:1 Вест Бромвич ТМК
- 26.07.2017 Бёртон 0:1 Вест Бромвич ТМК
- 26.07.2017 Уолсолл 1:2 Вест Бромвич ТМК
- 22.07.2017 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.07.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 12.07.2017 Славия Прага 2:1 Вест Бромвич ТМК
- 21.05.2017 Суонси 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.05.2017 Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Лестер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
- 19.07.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 29.04.2017 Вест Бромвич 0:1 Лестер Премьер-лига
- 06.11.2016 Лестер 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 01.03.2016 Лестер 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 31.10.2015 Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига
- 11.04.2015 Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига
- 01.11.2014 Лестер 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.10.2010 Лестер 1:4 Вест Бромвич Кубок Carling
- 02.04.2010 Вест Бромвич 3:0 Лестер .Чемпионшип
- 07.11.2009 Лестер 1:2 Вест Бромвич .Чемпионшип
- 15.03.2008 Вест Бромвич 1:4 Лестер .Чемпионшип
- 08.12.2007 Лестер 1:2 Вест Бромвич .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|29 - 4
|22
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 2
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 13
|15
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|10.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|13.
|Суонси
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Сток Сити
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 12
|7
|18.
|Лестер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|19.
|Борнмут
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|2 - 18
|3
-
До начала матча осталось 1 день 20 часов 15 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Вест Бромвич, который состоится 16.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Вест Бромвич, который состоится 16.10.2017.
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Прогнозы на матч Лестер - Вест Бромвич
Лестер
86.3% (113)
Ничья:
10.7% (14)
Вест Бромвич
3.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лестер:
35.1% (46)
1:0 Лестер:
28.2% (37)
2:0 Лестер:
13% (17)
1:1 Ничья:
9.9% (13)
3:1 Лестер:
3.8% (5)
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