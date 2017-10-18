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Стадион: Открытие Арена
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Спартак Москва (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 17.09.2017 Тосно 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва ЛЧ
- 09.09.2017 Спартак Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.08.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 19.08.2017 Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2017 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 09.08.2017 Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
- 31.07.2017 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 23.07.2017 Уфа 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Москва 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 14.07.2017 Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва С
- 07.07.2017 Спартак Москва 1:1 Славен ТМК
- 01.07.2017 Вождовац 2:3 Спартак Москва ТМК
Амкар (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.10.2017 Амкар 0:0 Тосно ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
- 25.09.2017 Амкар 3:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 21.09.2017 Факел 0:4 Амкар К
- 18.09.2017 Локомотив Москва 0:1 Амкар ПЛ
- 08.09.2017 Амкар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 26.08.2017 Арсенал Тула 0:1 Амкар ПЛ
- 20.08.2017 Амкар 0:1 Зенит ПЛ
- 13.08.2017 Краснодар 1:1 Амкар ПЛ
- 08.08.2017 Амкар 0:0 Уфа ПЛ
- 05.08.2017 Динамо Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 30.07.2017 Амкар 0:1 Ростов ПЛ
- 21.07.2017 Анжи 1:0 Амкар ПЛ
- 16.07.2017 Ахмат 1:0 Амкар ПЛ
- 10.07.2017 Амкар 0:1 Чукарички ТМК
- 02.07.2017 Залаэгерсег 0:2 Амкар ТМК
- 24.06.2017 Амкар 2:0 Алюминий ТМК
- 20.06.2017 Амкар 2:2 Зноймо ТМК
- 21.05.2017 Амкар 1:2 Рубин ПЛ
- 17.05.2017 Арсенал Тула 0:0 Амкар ПЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Амкар: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
- 13.05.2017 Амкар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 20.11.2016 Спартак Москва 1:0 Амкар Премьер-лига
- 12.03.2016 Спартак Москва 2:1 Амкар Премьер-лига
- 22.08.2015 Амкар 1:3 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.05.2015 Спартак Москва 3:3 Амкар Премьер-лига
- 30.08.2014 Амкар 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 10.05.2014 Спартак Москва 1:0 Амкар Премьер-лига
- 26.08.2013 Амкар 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 14.04.2013 Спартак Москва 2:0 Амкар Премьер-лига
- 29.09.2012 Амкар 1:3 Спартак Москва Премьер-лига
- 11.09.2011 Амкар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 08.05.2011 Спартак Москва 1:2 Амкар Премьер-лига
- 24.09.2010 Спартак Москва 2:2 Амкар Премьер-лига
- 02.05.2010 Амкар 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 04.10.2009 Амкар 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 23.05.2009 Спартак Москва 5:1 Амкар Премьер-лига
- 17.08.2008 Амкар 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 06.04.2008 Спартак Москва 1:1 Амкар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 11
|26
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 9
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 18
|20
|6.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|7.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 13
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 12
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|12 - 14
|17
|11.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|12.
|Амкар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|7 - 9
|15
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|14.
|Тосно
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 16
|11
|16.
|Анжи
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|9
-
До начала матча осталось 1 день 2 часа 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Амкар, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Амкар, который состоится 21.10.2017.
Новости матча
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У Мельгарехо ушиб бедра — 17:46
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Амкар
Спартак Москва
94.9% (94)
Ничья:
3% (3)
Амкар
2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
41.4% (41)
2:1 Спартак Москва:
23.2% (23)
1:0 Спартак Москва:
20.2% (20)
3:0 Спартак Москва:
4% (4)
3:1 Спартак Москва:
2% (2)
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