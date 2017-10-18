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Стадион:
Спартак Москва
 
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Амкар
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Амкар
Спартак Москва
94.9% (94)
Ничья:
3% (3)
Амкар
2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
41.4% (41)
Спартак Москва:
23.2% (23)
Спартак Москва:
20.2% (20)
Спартак Москва:
4% (4)
Спартак Москва:
2% (2)
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