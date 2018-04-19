Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Саутгемптон

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Челси (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
Саутгемптон (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 19.04.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.03.2018 Уиган 0:2 Саутгемптон К
- 10.03.2018 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 25.04.2017 Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 30.10.2016 Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига
- 27.02.2016 Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига
- 03.10.2015 Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига
- 15.03.2015 Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 28.12.2014 Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига
- 01.01.2014 Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига
- 01.12.2013 Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 30.03.2013 Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига
- 16.01.2013 Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 05.01.2013 Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - СаутгемптонДо начала игры осталось 2 дня 7 часов 21 минуту, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Саутгемптон
Челси
92.5% (74)
Ничья:
1.3% (1)
Саутгемптон
6.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Челси:
32.5% (26)
2:0 Челси:
28.8% (23)
1:0 Челси:
15% (12)
3:1 Челси:
6.3% (5)
3:0 Челси:
3.8% (3)
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