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Стадион:
Челси
 
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Саутгемптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Саутгемптон

До начала игры осталось 2 дня 7 часов 21 минуту, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Саутгемптон
Челси
92.5% (74)
Ничья:
1.3% (1)
Саутгемптон
6.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
32.5% (26)
Челси:
28.8% (23)
Челси:
15% (12)
Челси:
6.3% (5)
Челси:
3.8% (3)
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