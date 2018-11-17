Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Урал

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Стадион: РЖД Арена
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Локомотив Москва (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.11.2018 Рубин 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 06.11.2018 Порту 4:1 Локомотив Москва ЛЧ
- 03.11.2018 Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула ПЛ
- 31.10.2018 Локомотив Москва 4:1 Енисей К
- 28.10.2018 Енисей 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 24.10.2018 Локомотив Москва 1:3 Порту ЛЧ
- 19.10.2018 Локомотив Москва 2:1 Ростов ПЛ
- 07.10.2018 ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 03.10.2018 Локомотив Москва 0:1 Шальке 04 ЛЧ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 Балтика 2:3 Локомотив Москва К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва ЛЧ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
Урал (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 10.11.2018 Урал 2:1 Оренбург ПЛ
- 04.11.2018 Спартак Москва 1:2 Урал ПЛ
- 31.10.2018 Урал 2:0 Нижний Новгород К
- 27.10.2018 Урал 1:1 Уфа ПЛ
- 20.10.2018 Урал 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.10.2018 Рубин 1:0 Урал ПЛ
- 29.09.2018 Урал 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 25.09.2018 Нефтехимик 2:3 Урал К
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 20.07.2018 Урал 4:1 СК Катар ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 26.06.2018 Мура 1:4 Урал ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 26.08.2017 Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига
- 17.05.2017 Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 02.05.2017 Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок
- 26.11.2016 Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига
- 04.12.2015 Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига
- 08.08.2015 Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 13.04.2015 Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 03.12.2014 Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига
- 22.03.2014 Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига
- 26.09.2013 Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 11
|31
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 12
|26
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 7
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 8
|23
|6.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 11
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 13
|19
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 14
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 21
|19
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 19
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Анжи
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|8 - 21
|13
|16.
|Енисей
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - УралДо начала игры, которая состоится 23.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 14 минут.
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Урал
Локомотив Москва
91.2% (83)
Ничья:
8.8% (8)
Урал
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Локомотив Москва:
30.8% (28)
2:1 Локомотив Москва:
30.8% (28)
2:0 Локомотив Москва:
24.2% (22)
1:1 Ничья:
8.8% (8)
3:1 Локомотив Москва:
4.4% (4)
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