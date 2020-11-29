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Челси
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
15
Зума
Курт
6
Силва
Тьяго
21
Чилвел
Бенджамин
17
Ковачич
Матео
7
Канте
Н'Голо
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
9
Абрахам
Тэмми
11
Вернер
Тимо
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
14
Родон
Джо
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
23
Бергвейн
Стевен
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Челси
4-3-3
Тоттенхэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.44
2. Абрахам Тэмми 3 0.33
3. Жоржиньо II 3 (3) 0.33
4. Зума Курт 3 0.33
5. Чилвел Бенджамин 2 0.22
6. Зиеш Хаким 1 0.11
7. Маунт Мэйсон 1 0.11
8. Хаверц Кай 1 0.11
9. Джеймс Рис II 1 0.11
10. Силва Тьяго 1 0.11
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.11
12. Аспиликуэта Сесар 0 0
13. Ковачич Матео 0 0
14. Канте Н'Голо 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 9 1
2. Кейн Гарри 7 (2) 0.78
3. Орье Серж 1 0.11
4. Н'Домбеле Тангай 1 0.11
5. Бэйл Гарет 1 0.11
6. Лукас Моура 1 0.11
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.11
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Хаверц Кай 1 0
7. Джеймс Рис II 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Н'Домбеле Тангай 2 0
2. Сиссоко Мусса 1 0
3. Ламела Эрик 1 0
4. Кейн Гарри 1 0
5. Доэрти Мэтт 1 0
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
7. Уинкс Гарри 1 0
8. Ло Чельсо Джовани 1 0
9. Регилон Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 4.76% (1) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 28.57% (6) 23.81% (5)
 Тоттенхэм 28.57% (6) 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн
Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Тоттенхэм 1:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
2. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
7. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
8. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
9. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
19. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 10-го английской Премьер-лиги. В рамках этой игры на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, вместимостью 42055 мест, лицом к лицу сойдутся "Челси" и "Тоттенхэм". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Пол Тирни; помощники судьи - Ли Беттс, Иан Хассин; резервный арбитр - Майк Дин. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Челси 57% (86)
X 31.8% (48)
Тоттенхэм 11.3% (17)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Тоттенхэм
2.18
3.75
3.92
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.50 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.75 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.58 3.55
  2.00 3.72 3.92

Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.00 1.03 4.10 1.22 3.15 1.38 2.12 1.72 2.05 1.85 1.88 2.03 1.65 2.39 1.44 2.95 1.21 4.80 1.15 5.50 1.05 9.00 1.04 9.50 0.00 17.00
9.20 1.01 9.40 1.03 3.78 1.23 3.00 1.35 2.10 1.88 1.62 2.36 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.05 1.03 9.10
4.31 1.25 3.19 1.40 2.53 1.58 2.13 1.79 1.90 2.01 1.65 2.35 1.52 2.68 1.43 3.00 1.16 5.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.03 1.74 1.48 2.55 1.17 4.90
3.12 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
3.37 1.35 2.78 1.48 2.18 1.75 1.70 2.23 1.50 2.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 2.02 1.33 3.25
4.45 1.21 3.00 1.39 1.79 2.02 1.34 3.26 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.28
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
Букмекер Да Нет
3.20 1.39
Где смотреть матч Челси - Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм

Исход игры
Челси
57% (86)
Ничья
31.8% (48)
Тоттенхэм
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
66.22% (98)
Меньше
33.78% (50)
Обе команды забьют
Да
88.51% (131)
Нет
11.49% (17)
Популярный счёт
2:1 Челси
46.4% (70)
1:1 Ничья
21.9% (33)
2:2 Ничья
8.6% (13)
1:0 Челси
6% (9)
1:2 Тоттенхэм
4.6% (7)
0:2 Тоттенхэм
2.6% (4)
2:3 Тоттенхэм
2% (3)
3:2 Челси
2% (3)
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