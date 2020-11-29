Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Тоттенхэм
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
24
Орье
Серж
14
Родон
Джо
15
Дайер
Эрик
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|4
|0.44
|2.
|Абрахам Тэмми
|3
|0.33
|3.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.33
|4.
|Зума Курт
|3
|0.33
|5.
|Чилвел Бенджамин
|2
|0.22
|6.
|Зиеш Хаким
|1
|0.11
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.11
|8.
|Хаверц Кай
|1
|0.11
|9.
|Джеймс Рис II
|1
|0.11
|10.
|Силва Тьяго
|1
|0.11
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.11
|12.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|13.
|Ковачич Матео
|0
|0
|14.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|9
|1
|2.
|Кейн Гарри
|7 (2)
|0.78
|3.
|Орье Серж
|1
|0.11
|4.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.11
|5.
|Бэйл Гарет
|1
|0.11
|6.
|Лукас Моура
|1
|0.11
|7.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.11
|8.
|Регилон Серхио
|0
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|10.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|3.
|Ламела Эрик
|1
|0
|4.
|Кейн Гарри
|1
|0
|5.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|7.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|9.
|Регилон Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|Тоттенхэм
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн
Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|7.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм
Исход игры
Челси
57% (86)
Ничья
31.8% (48)
Тоттенхэм
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
66.22% (98)
Меньше
33.78% (50)
Обе команды забьют
Да
88.51% (131)
Нет
11.49% (17)
Популярный счёт
2:1 Челси
46.4% (70)
1:1 Ничья
21.9% (33)
2:2 Ничья
8.6% (13)
1:0 Челси
6% (9)
1:2 Тоттенхэм
4.6% (7)
0:2 Тоттенхэм
2.6% (4)
2:3 Тоттенхэм
2% (3)
3:2 Челси
2% (3)
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