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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
24
Кэхилл
Гари
8
Куйяте
Шейку
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
20
Бентеке
Кристиан
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
9
Бенрахма
Саид
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
Кристал Пэлас
4-4-2
Вест Хэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 8 (2) 0.42
2. Бентеке Кристиан 3 0.16
3. Эзе Эберечи 2 0.11
4. Шлупп Джеффри 2 0.11
5. Таунсенд Андрос 1 0.05
6. Данн Скотт 1 0.05
7. Куйяте Шейку 1 0.05
8. Айю Джордан 1 0.05
9. Ридевальд Жайро 1 0.05
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 5 0.26
2. Антонио Майкл 5 0.26
3. Соучек Томаш 5 0.26
4. Алле Себастьян 3 0.16
5. Форнальс Пабло 2 0.11
6. Огбонна Анджело 2 0.11
7. Лансини Мануэль 1 0.05
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.05
9. Джонсон Бен 1 0.05
10. Крессуэлл Арон 0 0
11. Цоуфал Владимир 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0
13. Ярмоленко Андрей 0 0
14. Фредерикс Райан 0 0
15. Масуаку Артур 0 0
16. Райс Деклан 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 4 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Уорд Джоэл 3 0
4. Заха Уилфрид 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Эзе Эберечи 2 0
9. Томкинс Джеймс 1 0
10. Маккарти Джеймс 1 0
11. Данн Скотт 1 0
12. Клайн Натаниэль 1 0
13. Ван Анхольт Патрик 1 0
14. Митчелл Тайрик 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 3 0
2. Ярмоленко Андрей 2 0
3. Фредерикс Райан 2 0
4. Цоуфал Владимир 2 0
5. Соучек Томаш 2 0
6. Форнальс Пабло 2 0
7. Фабьянски Лукаш 1 0
8. Ноубл Марк 1 0
9. Антонио Майкл 1 0
10. Лансини Мануэль 1 0
11. Масуаку Артур 1 0
12. Бальбуэна Фабиан 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 25% (5) 15% (3) 10% (2) 15% (3) 20% (4) 15% (3)
 Вест Хэм 16% (4) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 4% (1) 32% (8)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм
Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
2. Манчестер Сити Заявка 18 11 5 2 31 - 13 38
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
9. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 19 5 4 10 18 - 32 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 января 2021, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Кристал Пэлас 20.1% (29)
    X 35.4% (51)
    Вест Хэм 44.4% (64)
    +2
    выиграет Вест Хэм
    "Вест Хэм" набрал приличный ход и в последних матчах показывает атакующий и амбициозный футбол, "Кристал... Ещё
    Андрей Трунов #
    Все прогнозы
    1.66 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Вест Хэм
    3.59
    3.41
    2.39
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.25 3.25 2.30
    Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.20 2.39
    Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.38 2.29
    Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.35 2.25
      3.59 3.41 2.22

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.08 3.00 1.39 2.26 1.65 1.67 2.21 1.25 4.00 1.08 8.20
    7.70 1.04 6.60 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.76 2.18 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.00 1.05 7.20
    8.60 1.05 6.70 1.09 3.05 1.38 2.39 1.62 1.96 1.90 1.69 2.25 1.36 3.30 1.23 3.95 1.07 7.00 1.06 7.30 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 22.00
    3.35 1.36 2.94 1.45 2.51 1.58 2.04 1.87 1.78 2.14 1.59 2.50 1.27 4.04 1.10 8.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.48 1.67 2.12 1.32 3.15 1.06 7.80
    2.68 1.47 1.77 2.05 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
    1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.50
    2.83 1.48 2.32 1.67 1.81 2.12 1.52 2.70 1.38 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.50 1.28 2.36 1.55 1.57 2.31 1.14 5.20
    3.38 1.32 2.32 1.61 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.70
    2.45 1.58 1.60 2.25 1.20 3.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.85
    1.92 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.26
    3.65 1.23
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вест Хэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    20.1% (29)
    Ничья
    35.4% (51)
    Вест Хэм
    44.4% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (70)
    Меньше
    50% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (112)
    Нет
    20% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (42)
    1:2 Вест Хэм
    27.8% (40)
    2:1 Кристал Пэлас
    15.3% (22)
    0:1 Вест Хэм
    12.5% (18)
    2:2 Ничья
    4.9% (7)
    1:0 Кристал Пэлас
    3.5% (5)
    0:2 Вест Хэм
    2.1% (3)
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