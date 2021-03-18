Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Олимпиаштадион
История личных встреч
Финляндия
Франция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|6 (1)
|0.86
|Лод Робин
|1
|0.14
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.14
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.14
|Форсс Маркус
|1
|0.14
|Кауко Йони
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Ниссилья Урхо
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|0.86
|Мбаппе Килиан
|4
|0.57
|Бензема Карим
|2
|0.29
|Марсьяль Антони
|1
|0.14
|Рабио Адриен
|1
|0.14
|Дембеле Усман
|1
|0.14
|Коман Кингсли
|0
|0
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Дюбуа Лео
|0
|0
|Диаби Мусса
|0
|0
Карточки
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Камара Глен
|2
|0
|Райтала Юкка
|0
|1
|Араюури Паулус
|1
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Хямяляйнен Нико
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунде Жюль
|0
|1
|Бензема Карим
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Погба Поль
|1
|0
|Лемар Тома
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
4
40%
6
38%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0
Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2 Финляндия - Ирландия 1:0 Финляндия - Болгария 2:0 Польша - Финляндия 5:1
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0
Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2 Франция - Португалия 0:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Финляндия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|3.
|Украина
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|9 - 8
|9
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|5.
|Казахстан
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 20
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 2
|8
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|3.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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Прогнозы на матч Финляндия - Франция
Исход игры
Финляндия
0% (0)
Ничья
0% (0)
Франция
100% (37)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (23)
Меньше
36.11% (13)
Обе команды забьют
Да
61.11% (22)
Нет
38.89% (14)
Популярный счёт
1:2 Франция
35.1% (13)
0:2 Франция
32.4% (12)
1:3 Франция
18.9% (7)
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